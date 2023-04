Thị trường điều hòa Việt Nam có thêm nhiều tân binh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do tác động của El Nino nên nền nhiệt miền Bắc và Trung hè năm nay sẽ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1oC. Nắng nóng sẽ bắt đầu từ cuối tháng 4 và đỉnh điểm gay gắt từ tháng 6 tới tháng 8. Mức nhiệt thông thường dao động trong khoảng 36oC - 39oC, có khi lên tới 40oC.

Ngay từ đầu mùa hè, thị trường thiết bị làm mát đã bắt đầu sôi động và điều hòa là dòng sản phẩm có được sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng. Bên cạnh các thương hiệu lớn (Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Samsung, Toshiba,…) thì thị trường điều hòa cũng thu hút sự tham gia của nhiều tên tuổi mới.

Điều hòa Comfee

Ra đời từ năm 2009, Comfee là một thương hiệu điều hòa đến từ Ý, có thị trường chính ở Đức. Tại Việt Nam, điều hòa Comfee chủ yếu có nguồn gốc xuất xứ tại Thái Lan và Trung Quốc. Sản phẩm hiện được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH sản phẩm tiêu dùng Toshiba Việt Nam.

Năm nay, Comfee cho ra mắt các mẫu mã điều hòa đa dạng công suất 1HP - 2HP làm mát phù hợp nhiều không gian với tầm giá chỉ khoảng 4,7 - 11,5 triệu đồng. Trong tầm ngân sách 5 - 7 triệu đồng, các sản phẩm điều hòa Comfee Inverter 9000 BTU 1 chiều CFS-10VWGF-V gas R-32, điều hòa Comfee 9000 BTU một chiều SIRIUSB-9E gas R-32 hay Comfee CFS-10VDGF-V sẽ là lựa chọn hợp lý.

Giá điều hòa Comfee 9000 BTU một chiều SIRIUSB-9E gas R-32 tại các đại lý điện máy ở thời điểm tháng 4/2023 (Ảnh: Websosanh.vn).

Điều hòa Sanaky

Sanaky là thương hiệu điều hòa giá rẻ của Việt Nam. Nếu đã từng trải nghiệm qua các sản phẩm tủ đông, tủ mát Sanaky và tin tưởng thương hiệu này thì khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm điều hòa Sanaky. Trong năm 2023, Sanaky chủ yếu tập trung phân khúc điều hòa một chiều với công suất từ 1HP - 1.5HP.

Các sản phẩm điều hòa Sanaky 2023 đều có nguồn gốc xuất xứ từ Malaysia, được thiết kế có cả 2 dòng thường và inverter tiết kiệm điện, sử dụng gas R410a và R32. Các tính năng trang bị khá cơ bản như làm lạnh và đảo gió 4 chiều.

Phân khúc giá điều hòa Sanaky dao động trong khoảng 4,7 - 10,7 triệu đồng. Trong tầm ngân sách 5 - 7 triệu đồng, khách hàng có thể tham khảo các mẫu nổi bật như điều hòa Sanaky 9000 BTU 1 chiều SNK-09CMA gas R-410A, điều hòa Sanaky 1 chiều 12000BTU SNK-12C32R gas R32.

Giá điều hòa Sanaky 9000 BTU 1 chiều SNK-09CMA gas R-410A tại các nơi bán trên thị trường tháng 4/2023 (Ảnh: Websosanh.vn).

Điều hòa Sunhouse

So với 2 hãng Comfee và Sanaky thì điều hòa Sunhouse Việt Nam có phần đa dạng mẫu mã, chủng loại, xuất xứ hơn. Không chỉ tối ưu để đáp ứng nhu cầu sử dụng chính cho người dùng Việt, những mẫu mã điều hòa Sunhouse 2023 còn được trang bị thêm bộ đôi bảo vệ S-PRO 3 tác động chống ẩm, chống cháy, chống mòn để tối ưu cho thời tiết khí hậu nhiệt đới nóng ẩm tại Việt Nam.

Giá điều hòa Sunhouse trên thị trường hiện nay đang dao động trong khoảng 4,5 - 13 triệu đồng tùy công suất và tính năng trang bị. Một số gợi ý cho người dùng tham khảo trong tầm giá 5 - 7 triệu đồng là điều hòa Sunhouse SHR-AW09H310, Sunhouse SHR-AW09C110, Sunhouse SHR-AW09C120,…

Điều hòa Sunhouse giá rẻ lại thiết kế tối ưu cho người Việt sử dụng (Ảnh: Sunhouse.com.vn).

Điều hòa Kangaroo

Là thương hiệu không còn xa lạ với người tiêu dùng Việt, nhất là trong lĩnh vực máy lọc nước, mẫu điều hòa Kagaroo Việt Nam chủ yếu có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan, được nhập khẩu về phân phối từ năm 2020. Tuy không ra quá nhiều mẫu mã nhưng nhìn chung, điều hòa Kagaroo vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dùng ở mức cơ bản và tốt trong tầm giá.

Một số tính năng nổi bật của điều hòa Kagaroo như làm lạnh nhanh Turbo, chế độ ghi nhớ Ifavor, cảm biến Ifeel. Với ngân sách thấp khoảng 5 - 7 triệu đồng thì khách hàng nên tham khảo một số mẫu điều hòa như Kangaroo KGAC12CN, Kangaroo KGAC09CN, Kangaroo KGAC12CI và Kangaroo KGAC09CI.

Giá điều hòa Kangaroo 12000 BTU 1 chiều Inverter KGAC12CI gas R-32 tại các nơi bán trên thị trường tháng 4/2023 (Ảnh: Websosanh.vn).

Điều hòa Karofi

Tương tự Kangaroo, Karofi cũng là thương hiệu máy lọc nước nổi tiếng rồi "lấn sân" sang điều hòa. Điều hòa Karofi tuy ít lựa chọn về mẫu mã nhưng lại được người dùng đánh giá khá cao về hiệu năng làm mát và tiết kiệm điện. Với tầm giá 5 - 7 triệu đồng thì Karofi KDC-WI309 và Karofi KDC-WF312 sẽ là những mẫu mã bạn không nên bỏ qua.

Tại siêu thị điện máy nổi tiếng ở miền Trung và Nam đang giảm giá mẫu điều hòa Karofi 12000 BTU một chiều KDC-WF312 gas R-32 giá chỉ còn 5,89 triệu đồng (Ảnh: Websosanh.vn).

Điều hòa Alaska

Alaska là một thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam chuyên về các sản phẩm dân dụng điện lạnh như tủ đông, tủ mát, điều hòa, máy lọc nước,... Điều hòa Alaska chưa là thế mạnh của hãng nhưng có giá thành rẻ và đa dạng mẫu mã, chủng loại, đáp ứng nhu cầu lắp đặt dân dụng lẫn công nghiệp.

Trong tầm giá rẻ 5 - 7 triệu đồng, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn, điều hòa 9000 BTU và 12000 BTU là phổ biến. Còn các lựa chọn điều hòa công suất lớn hơn hoặc điều hòa âm trần, áp trần, tủ đứng của hãng thì mức giá dao động sẽ trên dưới tầm 20 triệu đồng. Một số mẫu điều hòa giá rẻ Alaska có thể tham khảo như: Alaska AC-12WI, Alaska AC-09WI, Alaska AC-12WB,…

Điều hòa Alaska Inverter 12000 BTU 1 chiều AC-12WI gas R-410A giá giảm tại một số nơi bán chỉ khoảng 6,6 - 6,9 triệu đồng (Ảnh: Alaska.vn).

Nắng hè đã tới, bạn đừng để nắng nóng đỉnh điểm mới mua lắp điều hòa sẽ khiến chi phí tăng cao.

Trên đây là những gợi ý điều hòa giá 5 - 7 triệu đồng phù hợp cho người dùng có ngân sách thấp.

Cập nhật Websosanh.vn để so sánh giá điều hòa các thương hiệu trước khi mua, cùng lúc khảo giá được sản phẩm tại nhiều website, từ đó tiết kiệm thêm chi phí mua điều hòa.