The Virgo góp phần gia tăng nguồn cung căn hộ cao cấp tại Thuận An

Tiêu chuẩn chọn nơi ở cao cấp của giới chuyên gia

Các khu công nghiệp tại Bình Dương thu hút nhiều chuyên gia, quản lý, người lao động trình độ cao đến làm việc và sinh sống. Họ là tầng lớp trí thức, đến từ những thành phố lớn, thậm chí từ nước ngoài nên có tiêu chuẩn sống cao và yêu cầu khắt khe về không gian sống. Các tiêu chí về nơi an cư được ưu tiên bao gồm vị trí, thuận tiện đến nơi làm việc, kết nối tiện ích ngoại khu đa dạng, thiết kế hệ tiện ích nội khu hoàn chỉnh và ngôi nhà, căn hộ tiện nghi.

Tại thị trường Thuận An, Bình Dương hiện nay, Astral City là dự án khởi tạo và góp phần nâng tầm chuẩn sống mới chất lượng cao cho một khu phức hợp đô thị thương mại cao cấp.

Về vị trí, khu căn hộ giới chuyên gia, quản lý ưu ái lựa chọn cần ở gần các khu công nghiệp (KCN) để thuận tiện di chuyển hằng ngày. Ngoài ra, dự án cần tọa lạc ở khu trung tâm với chuỗi tiện ích ngoại khu đáp ứng nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Astral City tọa lạc ngay trung tâm thành phố Thuận An, địa phương có cơ sở hạ tầng và tiện ích tốt nhất tại Bình Dương. Nhờ vị trí liền kề các khu công nghiệp VSIP 1, VSIP 2, Việt Hương 1, Astral City giúp cho giới chuyên gia, quản lý cấp cao đang làm việc tại đó rút ngắn quãng đường và thời gian di chuyển đi làm mỗi ngày.

Tất cả các trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, sân golf đẳng cấp đều tập trung tại khu vực này như: Aeon Mall, Lotte Mart, bệnh viện quốc tế Becamex, sân golf Sông Bé… mang đến một cuộc sống tiện nghi cho cư dân.

Tiện ích cao cấp, nghiêng về tận hưởng cuộc sống được giới chuyên gia, quản lý nước ngoài ưa chuộng (Ảnh: Astral City).

Bên cạnh đó, về tiện ích nội khu cần tích hợp "all in one" được thiết kế đa dạng tích hợp trong khuôn viên dự án dễ dàng tiếp cận. Chuỗi tiện ích này được quản lý, vận hành với đơn vị chuyên nghiệp, giúp các chuyên gia như đang sống ở quốc gia của mình. Astral City với hơn 40 tiện ích cao cấp liên hoàn mang đến cư dân không gian trải nghiệm bất tận.

Dân số đông, nhu cầu tìm nhà cao

Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất miền Nam với: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An. Trong đó, Thuận An là thành phố sở hữu dân số đông nhất Bình Dương (hơn 600.000 người), gấp rưỡi dân số của Thủ Dầu Một và Dĩ An.

Thuận An sở hữu các KCN Việt Hương, Đồng An, VSIP I… Các cụm KCN khác cũng không ngừng mở rộng quy mô, thu hút hàng ngàn lao động đến làm việc mỗi năm. Trong đó có lượng lớn các chuyên gia quản lý nước ngoài và lực lượng lao động chuyên môn cao. Nhu cầu nhà ở cũng vì thế ngày một tăng cao, đặc biệt dòng sản phẩm căn hộ cao cấp đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của tầng lớp lao động trí thức này. Mặc dù thị trường BĐS Thuận An đang phát triển mạnh nhưng vẫn chưa thể đáp ứng kịp nhu cầu.

Một góc KCN VSIP - một trong những KCN quy mô lớn tại Thuận An, nơi làm việc của hàng chục nghìn chuyên gia và lao động kỹ thuật cao (Ảnh: VSIP).

The Virgo - nâng tầm chuẩn sống mới từ tiện ích đến thiết kế

Tháng 8, chủ đầu tư và phát triển dự án Danh Khôi cùng Tổng đại lý tiếp thị và phân phối Danh Khôi Miền Nam giới thiệu ra thị trường The Virgo - tòa tháp mới ra mắt, hứa hẹn là biểu tượng thịnh vượng, là "The Landmark" của Astral City, trung tâm của thành phố Thuận An.

Landscape của The Virgo được nghiên cứu kỹ lưỡng với việc bố trí tiện ích cao cấp dành riêng cho cư dân, mang đến đặc quyền riêng tư cho gia chủ sở hữu. Theo đó, tòa tháp với chiều cao 40 tầng, 5 tầng khối đế dành cho shophouse và trung tâm thương mại phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí cho cư dân. Ngay tầng 5 còn được bố trí rạp chiếu phim có quy mô lớn và cao cấp ở Bình Dương.

Khối đế thương mại - tâm điểm thương mại - dịch vụ sầm uất và hiện đại tại The Virgo (Ảnh: Astral City).

Bên cạnh đó, tòa tháp được thiết kế full kính chất lượng quốc tế với hệ thống lam đứng cao cấp giúp 100% căn hộ có thể đón được nắng Đông và giảm nắng Tây gay gắt. "Hiện rất ít dự án căn hộ cao cấp trên thị trường được chủ đầu tư kỳ công nghiên cứu hướng nắng, gió, mưa, đối lưu không khí và cường độ bức xạ để tạo ra thiết kế tối ưu như The Virgo thuộc Astral City", chủ đầu tư cho biết.

Với sự đầu tư bài bản, thiết kế quy mô và chuỗi tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân, The Virgo là tòa tháp trung tâm của Astral City. Dự án được chủ đầu tư kiến tạo để có thể trở thành một biểu tượng của sự thịnh vượng trên trục kinh tế - tài chính - dịch vụ, nơi được xem là "Phố Wall" của Bình Dương.