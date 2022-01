The Link - cú hích của Sun Group tại thị trường bất động sản Thanh Hóa

"Nóng" sức mua cuối năm

Thị trường địa ốc xứ Thanh những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022 ghi nhận sức hấp thụ tốt với các phân khu thuộc dự án thành phố nghỉ dưỡng ven sông Sun Riverside Village của nhà phát triển bất động sản cao cấp Sun Property (thành viên Sun Group). Đại diện chủ đầu tư cho biết, ba phân khu đầu tiên ra mắt thị trường gồm Festival Avenue, The Harbor và The River đã ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ lên đến gần 100% trong 2 tháng.

Khu đô thị Sun Riverside Village được thị trường hấp thụ tốt (Ảnh phối cảnh minh họa).

"Cận kề các tụ điểm du lịch sôi động nhưng vẫn giữ không gian riêng tư, bình yên - đây là những tiêu chí tôi tìm kiếm để kinh doanh dịch vụ lưu trú cho khách hàng cao cấp", anh Hoàng Tuấn chia sẻ sau khi chốt đặt cọc một cặp biệt thự tứ lập tại phân khu The River hôm 31/12/2021.

Mỗi phân khu tại Sun Riverside Village sở hữu những lợi thế cảnh quan và tiện ích riêng nhằm tạo thành một đô thị nghỉ dưỡng đa sắc màu. Phân khu The Harbor và The River được bao quanh bởi các tuyến đường huyết mạch như Đại lộ Nam sông Mã, đường đi TP Thanh Hóa, đường đi bãi biển Sầm Sơn… Đây là vị trí thuận lợi hút dòng khách đổ về Sầm Sơn khám phá hệ sinh thái tỷ đô của Sun Group.

Nếu The Harbor gần cầu, cảng - nơi quy tụ dòng khách trải nghiệm những chuyến tàu du lịch trên sông, gần hai công viên nội khu Wynwood và Broadway, trường học, sân thể thao… thì The River được tận hưởng hệ thống tiện ích đa dạng từ công viên Art Deco trẻ trung rực rỡ sắc màu, công viên Bãi biển Miami nhộn nhịp rộng hơn 2ha.

Phong cách Miami tạo nên sức hút cho Sun Riverside Village (Ảnh phối cảnh minh họa).

Trong khi đó, tọa lạc tại vị trí huyết mạch kết nối khu đô thị với trục đại lộ thương mại quy mô bậc nhất Việt Nam, dẫn đến Quảng trường biển Sun Grand Boulevard, tuyến phố thương mại sầm uất Festival Avenue được ví như "trái tim" của thành phố nghỉ dưỡng đa sắc màu Sun Riverside Village. Gồm 17 block shophouse được thiết kế theo phong cách Art Deco trẻ trung, hiện đại, Festival Avenue sẽ là điểm dừng chân của du khách để check-in và khám phá các trải nghiệm mua sắm, vui chơi, giải trí.

Chiếm lĩnh thị trường với phân khu mới

Sức nóng thị trường địa ốc Sầm Sơn tiếp tục gia tăng khi Sun Property vừa ra mắt phân khu The Link - mảnh ghép mới với vị trí đẹp bậc nhất khu đô thị Sun Riverside Village, được thừa hưởng mọi cảnh quan tiện ích chung nhưng vẫn có riêng ưu điểm của mình. Đó là vị trí đặc biệt, khi một mặt hướng sông Đơ, các mặt còn lại giáp Nam Sông Mã cùng các tuyến đường Tây Sầm Sơn mới. The Link cách tổ hợp công viên Sun World quy mô bậc nhất xứ Thanh vài chục mét qua Đại lộ Nam Sông Mã.

Phân khu The Link vừa ra mắt kế thừa hệ thống tiện ích bài bản của khu đô thị (Ảnh phối cảnh minh họa).

Với quỹ căn hữu hạn chỉ hơn 200 sản phẩm bao gồm shophouse, biệt thự đơn lập, song lập trên quy mô 14,64 ha, The Link sẽ kết nối cảm xúc của cư dân, vừa bình yên trong không gian thiên nhiên sinh thái bên sông Đơ, vừa sôi động khi sải bước trên đại lộ Art Deco rực rỡ sắc màu. Mật độ xây dựng thấp, The Link dành nguyên "lõi" giữa làm cảnh quan công viên, cây xanh, sân thể thao, vườn hoa, khu vui chơi… phục vụ cư dân. Vậy nên, dù nằm gần tụ điểm du lịch nhộn nhịp, The Link vẫn giữ được không gian riêng tư, bình yên, không chỉ giúp nâng tầm chuẩn sống - nghỉ dưỡng cho chủ nhân, mà còn được đánh giá cao về tiềm năng kinh doanh và sinh lời dài hạn.

Cư dân The Link được kế thừa toàn bộ nền tảng tiện ích của Sun Riverside Village, đồng thời sở hữu nhiều tiện ích riêng như trường học, câu lạc bộ thể thao, trung tâm y tế, vườn dạo cảnh quan, vườn âm nhạc, hệ thống 3 công viên nội khu cũng như khu dịch vụ công cộng.

Hiện The Link được giới thiệu tới khách hàng với chính sách ưu đãi, đóng 10% giá trị biệt thự/shophouse, còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ đòn bẩy tài chính với giá trị cho vay 70% trong 36 tháng.

Cú huých tăng nhiệt cho bất động sản xứ Thanh

Thời điểm giữa năm 2021, chỉ sau 45 ngày giới thiệu ra thị trường, 97% quỹ căn shophouse của khu đô thị phức hợp kề cận quảng trường biển Sầm Sơn - Sun Grand Boulevard do Sun Property phát triển đã tìm được chủ nhân. Sức nóng này đang lan tỏa đến Sun Riverside Village, đặc biệt là phân khu The Link.

The Link sẽ gia tăng sức nóng cuối năm trên thị trường địa ốc xứ Thanh (Ảnh phối cảnh minh họa).

The Link đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng lẫn khám phá, trải nghiệm, nhờ đó, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, khi vừa gia tăng giá trị, vừa mang đến tiềm năng kinh doanh. Dự báo, hấp lực của phân khu này sẽ còn gia tăng, góp phần vào sự sôi động của thị trường địa ốc Thanh Hóa trong thời gian tới.

Giới phân tích hiện vẫn tiếp tục lạc quan về các tín hiệu trên thị trường địa ốc xứ Thanh. Nhiều nhà đầu tư đang dồn sự chú ý về Thanh Hóa. Tỉnh duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2021 ở mức cao, với GRDP ước đạt 8,85%, đứng thứ 5 cả nước. Thanh Hóa cũng là địa phương thuộc nhóm có tỷ lệ người dân bị nhiễm Covid-19 thấp. Những yếu tố trên sẽ tác động tích cực đến thị trường địa ốc.

Các chuyên gia bất động sản nhận định rằng, khi thị trường chịu nhiều tác động khó đoán như hiện nay, nhà đầu tư rất thận trọng trong việc lựa chọn dự án. Thanh khoản tập trung vào các dự án có yếu tố khác biệt, mang tính dẫn dắt của chủ đầu tư uy tín, tiềm lực tài chính lớn, pháp lý rõ ràng, hạ tầng quy hoạch bài bản.

Chương trình "Ra mắt phân khu The Link - kết nối trọn cảm xúc" sẽ được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Fanpage Sun Group và Fanpage Sun Riverside Village vào 20h - 21h30 ngày 23/1.