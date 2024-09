Thế Giới Di Động đóng cửa 70 cửa hàng trong vòng một tháng

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh tháng 8 và 8 tháng. Cụ thể, sau 8 tháng qua, doanh thu thuần của Thế Giới Di Động tăng 15% so với cùng kỳ lên 87.967 tỷ đồng, thực hiện được 70% kế hoạch năm là 125.000 tỷ đồng.

TGDĐ đóng cửa 61 nhà thuốc An Khang trong tháng 8 (Ảnh minh họa: AK).

Trong đó, chuỗi Điện Máy Xanh đóng góp 45,7% tổng doanh thu, chuỗi Thế Giới Di Động (gồm Topzone) đóng góp 21,2% doanh thu, Bách Hóa Xanh đóng góp 30,4% doanh thu. Các nguồn khác chiếm chưa tới 3% tổng doanh thu.

Tổng doanh thu của 2 chuỗi Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone) trong 8 tháng đạt gần 58.900 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Riêng tháng 8, doanh thu hai chuỗi này là 7.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và tăng gần 5% so với tháng 7. Doanh thu online 8 tháng đạt 6.700 tỷ đồng, chiếm 11% tổng doanh thu của cả hai chuỗi.

Thế Giới Di Động cho hay, động lực tăng trưởng của hai chuỗi này đến từ ngành hàng điện thoại với mức tăng trưởng dương theo tháng, cùng với ngành hàng máy lạnh. Ngoài ra, nhờ vào nguồn hàng đầy đủ và chương trình khuyến mãi. Ngành hàng máy tính xách tay chứng kiến mức tăng trưởng 2 chữ số trong mùa tựu trường.

Chuỗi Bách Hóa Xanh trong tháng 8 đạt hơn 3.600 tỷ đồng doanh thu, tăng 25% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng đạt 26.700 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 38%. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng trong tháng 8 duy trì mức 2,1 tỷ đồng/cửa hàng.

So với tháng 7, Thế Giới Di Động đã đóng thêm 61 cửa hàng thuốc An Khang, 3 cửa hàng Điện Máy Xanh và 5 cửa hàng Thế Giới Di Động, 1 cửa hàng Ava Kids trong tháng 8, mở thêm 17 cửa hàng Bách Hóa Xanh và 6 cửa hàng EraBlue ở Indonesia.