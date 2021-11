Thẻ Ghi nợ phi vật lý quốc tế MB UnionPay cho cuộc sống tiện ích hơn

Dân trí Thẻ Ghi nợ phi vật lý quốc tế MB UnionPay được phát hành bởi MB Bank và UnionPay mang đến cho người dùng trải nghiệm thanh toán nhanh chóng chỉ với 5 phút mở thẻ, an toàn và bảo mật cao hơn với thanh toán qua Mã QR.

MB Bank và UnionPay hợp tác ra mắt Thẻ Ghi nợ phi vật lý quốc tế MB UnionPay

Sau thời gian ký kết vào tháng 12 năm 2020, ngay trong nửa đầu năm 2021, tổ chức thanh toán quốc tế UnionPay đã đẩy mạnh hợp tác về sản phẩm Thẻ Ghi nợ phi vật lý quốc tế MB UnionPay với ngân hàng MB để phát hành những chiếc thẻ ảo ra thị trường.

Cùng với sự quan tâm lớn từ phía người dùng, chỉ trong nửa đầu năm 2021, số lượng Thẻ Ghi nợ phi vật lý quốc tế MB UnionPay được phát hành đã đạt đến hơn 600.000 thẻ và trở thành số lượng thẻ ngân hàng phi vật lý quốc tế lớn nhất mà tổ chức thẻ quốc tế UnionPay đã từng hợp tác với các đối tác và phát hành tại Việt Nam từ trước đến nay.

Để sở hữu thẻ, người dùng chỉ cần vào ứng dụng MB Bank và đăng ký phát hành thẻ với các bước định danh E-KYC đơn giản. Sau khi được cấp thẻ, người dùng có thể thanh toán hàng hóa, dịch vụ dễ dàng tại các đơn vị chấp nhận thanh toán qua hình thức thanh toán Mã QR của UnionPay.

Qua đó, với các thanh toán trong nước, chủ thẻ có thể quét Mã QR có sẵn tại cửa hàng hoặc đưa Mã QR của mình cho nhân viên thu ngân thực hiện thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán qua Mã QR của UnionPay. Ngoài ra, chủ thẻ cũng có thể thanh toán online trên các website mua sắm trực tuyến, hay quét mã mỗi khi đi ra nước ngoài tại hệ thống chấp nhận Mã QR của UnionPay trên khắp thế giới.

Từng bước cải thiện chất lượng và phát triển dịch vụ để phục vụ cho sản phẩm thẻ phi vật lý, UnionPay đã triển khai hệ thống cửa hàng chấp nhận thanh toán tại hơn 180 quốc gia và nhiều vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam nói riêng, UnionPay nhanh chóng phủ rộng các điểm thanh toán với hơn 45.000 đơn vị chấp nhận thanh toán qua Mã QR UnionPay, trong đó có hơn 3.000 cửa hàng trọng điểm của các thương hiệu phổ biến trên thị trường như The Guardian, TH True Mart, Bibo Mart, Canifa, Phúc Long,… thông qua hợp tác toàn diện với VNPAY.

Tận hưởng cuộc sống cùng thẻ Ghi nợ phi vật lý quốc tế MB UnionPay

Với việc thanh toán không tiếp xúc thông qua quét Mã QR, thẻ Ghi nợ phi vật lý quốc tế MB UnionPay mang đến phương thức thanh toán an toàn hơn cho chủ thẻ trong thời điểm dịch bệnh Covid diễn ra phức tạp như hiện nay. Ngoài việc thanh toán an toàn cùng hình thức thanh toán không tiếp xúc, thẻ MB UnionPay còn có tính bảo mật cao với quy trình thanh toán thông qua Mã QR và được xác thực lại bằng OTP cho giao dịch an toàn tối đa.

Được tích hợp trên ứng dụng MB Bank, chủ thẻ Ghi nợ phi vật lý quốc tế MB UnionPay có thể quản lý các giao dịch một cách đơn giản và nhanh chóng hơn. Một khi giao dịch được thực hiện, chủ thẻ sẽ nhận được tin nhắn/ thông báo tự động ngay lập tức.

Không chỉ thanh toán nhanh chóng qua Mã QR, thẻ Ghi nợ phi vật lý quốc tế MB UnionPay còn cho phép người dùng được nhận tiền từ các giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài thông qua các đại lý UnionPay MoneyExpress. Một điểm đặc biệt khác của sản phẩm đó chính là chủ thẻ sẽ không cần đổi tiền ngoại tệ bằng tiền mặt khi ra nước ngoài.

Từ 05/11 đến 31/12, chủ thẻ sẽ nhận được ưu đãi giảm ngay 10% cho mỗi giao dịch khi thanh toán qua Mã QR với sản phẩm thẻ Ghi nợ phi vật lý quốc tế MB UnionPay tại các thương hiệu ẩm thực, dịch vụ và bán lẻ như Sói Biển, Hồng Lam, Bibo Mart, Kids Plaza, Tuticare, Sohee, TH True Mart, Medicare, Guardian, Guta Café,...

Đồng hành với những ưu đãi hấp dẫn, chủ thẻ Ghi nợ phi vật lý quốc tế MB UnionPay phát hành trên ứng dụng MB Bank còn được ưu đãi nhiều loại phí và dịch vụ khác: Miễn phí chuyển, rút tiền; Miễn phí thanh toán qua Mã QR, thanh toán hóa đơn điện, nước; Nạp thẻ;...

Chỉ cần thực hiện các thao tác xác thực, kích hoạt thẻ đơn giản trên ứng dụng MB Bank, bạn đã có thể tận hưởng những tiện ích và tính năng ưu Việt từ chiếc thẻ Ghi nợ phi vật lý quốc tế MB UnionPay này mang lại. Tải ngay ứng dụng MB Bank, kích hoạt và trải nghiệm chiếc thẻ Ghi nợ phi vật lý quốc tế MB UnionPay "quyền năng" của bạn ngay hôm nay.

UnionPay International cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế chất lượng cao với chi phí tiết kiệm và an toàn hơn cho hệ thống chủ thẻ lớn nhất thế giới. Ngoài sản phẩm thẻ thanh toán truyền thống, UnionPay còn phát triển các sản phẩm thanh toán sáng tạo như thanh toán qua Mã QR, thanh toán di động. Hiện tại, các sản phẩm và dịch vụ thanh toán qua Mã QR UnionPay đã có mặt tại tất cả các quốc gia Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia và các khu vực như Hong Kong,...

Trường Thịnh