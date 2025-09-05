The CITIZEN - Bộ sưu tập đồng hồ cao cấp Nhật Bản đã có mặt tại Việt Nam

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu cơ hội để giới mộ điệu Việt tiếp cận những chế tác tinh hoa của đồng hồ cao cấp. Sự kiện diễn ra đúng dịp Tân Tân kỷ niệm 40 năm thành lập, như một lời tri ân khách hàng và khẳng định vai trò tiên phong của Tân Tân trong việc mang những thương hiệu và bộ sưu tập nổi tiếng trên quốc tế đến Việt Nam.

Các phiên bản giới hạn của The CITIZEN AQ4100-22W - AQ4106-00W-AQ4100-65H - AQ4106-18X (Ảnh: Citizen).

Tinh hoa chế tác Nhật Bản

Khác với những dòng sản phẩm phổ biến, The CITIZEN được định vị là dòng sản phẩm đồng hồ cao cấp mang đậm dấu ấn chế tác Nhật Bản. Bộ sưu tập The CITIZEN là minh chứng rõ nét cho bước tiến vượt bậc của Citizen trong lĩnh vực chế tác đồng hồ cao cấp. “Trái tim” của những sản phẩm này chính là bộ máy Eco-Drive Calibre A060, được Citizen phát triển độc quyền và lắp ráp thủ công tại Nhật Bản bởi những nghệ nhân chế tác hàng đầu.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Calibre A060 sở hữu bộ máy thuộc dòng High Accuracy Quartz (HAQ) với sai số chỉ khoảng 5 giây mỗi năm. Calibre A060 tích hợp bộ máy Perpetual Calendar chính xác đến năm 2100, tự động nhận biết năm nhuận, tháng ngắn - dài, gần như không cần chỉnh lịch.

Một trong những ưu điểm nổi bật của bộ máy này là công nghệ Eco-Drive, hấp thu năng lượng từ mọi nguồn sáng tự nhiên hoặc nhân tạo, không cần thay pin định kỳ, vừa tiện lợi vừa thân thiện với môi trường. Thời gian trữ năng lượng lên tới 12 tháng ở điều kiện bình thường và có thể kéo dài 18 tháng khi kích hoạt chế độ tiết kiệm.

Bên cạnh sự ưu việt về công nghệ, The CITIZEN còn ghi dấu bởi thiết kế tinh xảo và vật liệu chế tác cao cấp. Vỏ đồng hồ sử dụng chất liệu Super Titanium™ nhẹ, bền, phủ lớp bạch kim giúp bề mặt sáng hơn. Mặt kính sapphire phủ nhiều lớp chống lóa, kết hợp cùng mặt số được làm từ giấy Washi truyền thống, điểm nhấn mang đậm bản sắc Nhật Bản với họa tiết thủ công tinh xảo. Dây đeo là da cá sấu cao cấp, tuân thủ nghiêm ngặt quy định của công ước CITES về bảo tồn động vật hoang dã.

Ở từng chi tiết nhỏ nhất như kim và cọc số, Citizen đã biến mỗi yếu tố trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Kim đồng hồ chủ yếu mang dáng Dauphine (lưỡi kiếm), được vát cạnh sắc sảo để tạo hiệu ứng phản xạ ánh sáng tối đa. Kim giây thanh mảnh, chạm đến từng vạch phút, di chuyển mượt mà. Mỗi kim đều được hoàn thiện với bề mặt đánh bóng hoặc xước mịn để tạo độ tương phản, thậm chí một số phiên bản đặc biệt còn sử dụng vàng hoặc thép phủ rhodium cho độ bền màu vượt trội.

Phần cọc số được thiết kế công phu với nhiều mặt cắt (5-7 mặt mỗi cọc), đánh bóng xen kẽ với bề mặt xước mờ nhằm tăng hiệu quả bắt sáng giúp dễ quan sát ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Riêng vị trí 12h thường được làm dày hoặc nhân đôi để tạo điểm nhấn thị giác. Tất cả cọc số đều được căn chỉnh và gắn thủ công dưới kính hiển vi, đảm bảo độ chính xác cao.

Phiên bản AQ4100-22W ấn tượng với từng chi tiết tinh xảo (Ảnh: Citizen).

Câu chuyện về chất liệu kim loại Super Titanium™ Platinum

Những phiên bản đặc biệt như AQ4100-22W với mặt số họa tiết hoa cẩm tú cầu trên nền giấy Washi Tengujoshi, hay AQ4100-65W ứng dụng kỹ thuật Sunago-maki rắc bạch kim thủ công, là minh chứng rõ nét cho sự giao thoa tinh tế giữa nghệ thuật truyền thống Nhật Bản và công nghệ chế tác hiện đại.

Lấy cảm hứng từ triết lý “The Nature of Time - bản chất của thời gian”, mỗi chiếc The CITIZEN không chỉ lưu giữ thời gian mà còn thể hiện tinh thần thiên nhiên Nhật Bản. Kim và cọc số được chế tác tinh xảo bằng kỹ thuật Zaratsu và cắt đa diện, tạo hiệu ứng ánh sáng rõ nét, đầy cuốn hút.

Kim đồng hồ sắc bén, thanh thoát không chỉ thể hiện giờ giấc, mà còn truyền tải tinh thần thủ công Nhật: kiên nhẫn, tỉ mỉ, chuẩn xác đến từng chi tiết. Với The CITIZEN, ngay cả những yếu tố nhỏ nhất cũng được trau chuốt tỉ mỉ để người dùng cảm nhận và chiêm ngưỡng.

Citizen đã nghiên cứu và tìm kiếm một vật liệu đáp ứng các tiêu chí về độ nhẹ, độ cứng và độ sáng. Câu trả lời chính là Super Titanium™ Platinum - bước đột phá mang dấu ấn công nghệ Nhật Bản.

Super Titanium™ Platinum được tạo nên từ Titanium được ứng dụng trong ngành hàng không vũ trụ, phủ lớp Duratect Platinum của Citizen, cứng gấp 5 lần thép và mang vẻ sáng sang trọng như bạch kim. Ánh sáng phản chiếu qua bề mặt tạo nên sắc sáng trong veo, tinh tế, không chói lóa mà cuốn hút. Super Titanium™ Platinum được Citizen đánh giá là chất liệu nhẹ, bền, an toàn cho da nhạy cảm,

Biểu tượng đại bàng - cam kết chất lượng

Một dấu ấn đặc biệt trên The CITIZEN chính là biểu tượng đại bàng Eagle Mark được khắc tinh xảo trên mặt số và dưới nắp đáy. Biểu tượng này không chỉ đại diện cho tầm nhìn xa, khát vọng chinh phục, mà còn là lời khẳng định về chất lượng, sự bền bỉ vượt thời gian mà Citizen cam kết.

Biểu tượng đại bàng khẳng định về sự cam kết chất lượng của Citizen (Ảnh: Citizen).

Đồng hồ Tân Tân - cầu nối đưa The CITIZEN đến Việt Nam

The CITIZEN - bộ sưu tập vốn chỉ phân phối giới hạn tại Nhật - nay đã có mặt tại Việt Nam nhờ Đồng hồ Tân Tân, đối tác của Citizen hơn 40 năm qua. Đây là dấu mốc giúp giới mộ điệu trong nước được trực tiếp chiêm ngưỡng và sở hữu những tuyệt tác kết tinh tinh hoa và triết lý Nhật Bản.

Đại diện Tân Tân chia sẻ: “Chúng tôi vinh dự mang The CITIZEN về Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 40 năm, không chỉ để khách hàng sở hữu một chiếc đồng hồ cao cấp, mà còn cảm nhận được giá trị văn hóa sâu sắc trong từng chi tiết”.

Phiên bản AW4100-65W và AQ4106-18X (Ảnh: Citizen).

Khách hàng có thể chiêm ngưỡng trực tiếp bộ sưu tập tại Showroom 285 Lý Tự Trọng và Trung tâm bảo hành chính hãng 109 Trần Hưng Đạo. Đây là cơ hội hiếm có để trải nghiệm những sản phẩm xem là biểu tượng tinh hoa toàn cầu của Citizen.

Bộ sưu tập The CITIZEN tại Showroom 109 Trần Hưng Đạo (Ảnh: Đồng hồ Tân Tân).

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm, Đồng hồ Tân Tân triển khai chương trình đặc biệt: Mua 1 - Nhận gấp đôi yêu thương từ 26/8 đến 30/9, khi mua đồng hồ Citizen khách hàng sẽ nhận thêm quà tặng và phiếu quà tặng giá trị. Như một lời tri ân sâu sắc, Tân Tân dành tặng dịch vụ thay pin miễn phí cho tất cả khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi từ năm 1985 đến nay.

