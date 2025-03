The Asian Banker trao giải "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam" cho Cake by VPbank

Cake đồng thời là ngân hàng số duy nhất của Việt Nam vào top 100 ngân hàng số xuất sắc nhất toàn cầu năm 2025, do The Asian Banker Insight xếp hạng, với tổng điểm cao nhất trong các ngân hàng số Việt Nam từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Tổng giám đốc Ngân hàng số Cake nhận giải thưởng Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025 (Ảnh: Quyết Nguyễn).

Theo đánh giá của The Asian Banker, Cake chứng minh được vị thế dẫn đầu nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ về cơ sở khách hàng, tiền gửi, cho vay và doanh thu. Nhờ chủ động đầu tư công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả và khả năng đổi mới sáng tạo, ngân hàng thuần số này đã tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng khác nhau, nhất là nhóm khách hàng chưa được phục vụ đầy đủ bởi ngân hàng truyền thống.

Ông Foo Boon Ping, Chủ tịch kiêm Tổng biên tập The Asian Banker Global nhận định: "Mô hình tận dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, lấy khách hàng làm trung tâm của Cake giúp ngân hàng giống như một tiện ích của cuộc sống hàng ngày, gắn liền với hệ sinh thái rộng lớn và hiệu quả. Nhờ đó, Cake không chỉ dẫn đầu tại VIệt Nam mà còn được đánh giá cao trong bảng xếp hạng toàn cầu. Cake không đơn giản là một trong những đại diện thành công nhất của Việt Nam, mà còn là một trong những ngân hàng số hoàn thiện nhất.

Số liệu được The Asian Banker công bố cho thấy, sau 4 năm hoạt động, Cake trở thành ngân hàng thuần số có độ nhận diện cao với 62% khách hàng nhận ra thương hiệu; số lượng khách hàng cá nhân đạt hơn 5 triệu người - dẫn đầu nhóm các ngân hàng thuần số trên thị trường, tăng trưởng tiền gửi đạt 10.000 tỷ đồng; nhận về khoảng 700.000 hồ sơ yêu cầu vay/mở thẻ tín dụng.

Đồng thời, doanh thu của Cake trên mỗi người dùng tăng gấp ba lần, lên 12 USD, thu nhập hoạt động tăng gấp bảy lần và Ebitda tăng gấp bốn lần vào năm 2024".

Ngân hàng số Cake hiện phục vụ hơn 5 triệu khách hàng (Ảnh: Quyết Nguyễn).

Là ngân hàng thuần số, Cake sử dụng công nghệ làm nền tảng phát triển, ứng dụng các tiến bộ về trí tuệ nhân tạo, mô hình dữ liệu lớn; triển khai chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và AI, đặc biệt là tích hợp AI sâu hơn vào trải nghiệm người dùng và toàn trình quá trình vận hành của ngân hàng, nhằm đạt mục tiêu trở thành ngân hàng AI hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng giám đốc Ngân hàng số Cake, cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ ngân hàng được cá nhân hóa, nhanh chóng, tiện lợi và an toàn hơn. Điều này sẽ giúp mọi người dễ dàng tiếp cận các sản phẩm tài chính số hiện đại, góp phần vào mục tiêu phổ cập tài chính toàn diện tại Việt Nam".

The Asian Banker Global là chủ quản của tạp chí tài chính The Asian Banker và đơn vị nghiên cứu tư vấn The Asian Banker Insights. Bảng xếp hạng thường niên World's Top 100 Digital Banks do The Asian Banker Insights công bố thường niên, dựa trên đánh giá hàng trăm ngân hàng thuần kỹ thuật số thuộc 42 thị trường trên toàn cầu thông qua phương pháp thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard).

Các chỉ tiêu đánh giá chính của bảng xếp hạng này bao gồm: khách hàng, phạm vi thị trường/sản phẩm, lợi nhuận, tăng trưởng tài sản và tiền gửi cũng như nguồn vốn đầu tư. Bảng xếp hạng của The Asian Banker Insights và Giải thưởng do The Asian Banker Global góp phần vào sự phát triển và đổi mới trong ngành tài chính ngân hàng toàn cầu.