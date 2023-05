"Thầy A7" Nguyễn Mạnh Tuấn rời Licogi 14, hành tung trở nên bí ẩn

Theo nghị quyết triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo vừa được Công ty cổ phần Licogi 14 (mã chứng khoán: L14), danh sách thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028 của doanh nghiệp này gây chú ý khi vắng bóng ông Nguyễn Mạnh Tuấn.

Như vậy, ông Tuấn đã chính thức rời HĐQT Licogi 14 dù không có thông báo cụ thể nào trước đó và không rõ nguyên nhân. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn sở hữu 183.389 cổ phiếu L14 tương ứng 0,59% vốn điều lệ công ty.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - "thầy A7" (Ảnh: ndt1970).

Trong diễn biến có liên quan, chị gái ông Nguyễn Mạnh Tuấn là bà Nguyễn Thúy Ngư liên tục bán ra cổ phiếu L14. Lần gần nhất, bà Ngư bán 304.800 cổ phiếu L14 và giảm sở hữu tại công ty xuống còn 525.934 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,7%.

Tuy nhiên, sau khi ông Tuấn không còn là người nội bộ thì cá nhân ông Tuấn và người liên quan sẽ không còn phải báo cáo giao dịch cổ phiếu này.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn (thường gọi là "thầy A7" hay "nhà đầu tư 1970") được biết đến trên nhiều diễn đàn chứng khoán trong nước từ năm 2010 và trong các hội nhóm (room) chứng khoán những năm gần đây. Nhà đầu tư này được đồn thổi là đã có những thương vụ đầu tư siêu lợi nhuận tại một số mã cổ phiếu từ số vốn vài trăm triệu đồng lên hàng nghìn tỷ đồng (?). Tuy vậy, điều này rất khó xác thực.

Thời kỳ "đại sóng" chứng khoán 2020-2021 nổi lên, ông Tuấn thường có những clip chia sẻ trên mạng xã hội nhận định về thị trường và đưa ra định giá cao chót vót cho một số cổ phiếu bất động sản. Ông có một lượng đông đảo nhà đầu tư theo dõi và nhận là "đệ tử". Sau đó, khi thị trường thoái trào, nhiều cổ phiếu bất động sản lao dốc "chia 5", "chia 7" và ông Tuấn cũng gặp không ít chỉ trích của giới đầu tư.

Cổ phiếu L14 từng là một hiện tượng trên thị trường chứng khoán khi tăng "bốc đầu" từ vùng giá 60.000 đồng trong quý III/2021 lên gần 380.000 đồng vào tháng 1/2022. Cuối năm 2022, mã này có thời điểm giảm về 18.300 đồng.

Cổ phiếu L14 trong phiên sáng nay giảm mạnh 6,8% còn 46.600 đồng và là phiên giảm thứ 4 liên tiếp. Mặc dù đã hồi phục ấn tượng gấp 2,5 lần so với đáy hồi trung tuần tháng 11/2022 nhưng so với hồi đầu tháng 6 năm ngoái, thì giá L14 hiện tại vẫn thấp hơn gần 90% so với đỉnh.

L14 giảm sâu trong bối cảnh HNX-Index vẫn đạt được trạng thái tăng 1,27 điểm tương ứng 0,6% lên 214,28 điểm. Trên sàn HoSE, VN-Index giảm 1,71 điểm tương ứng 0,16% còn 1.066,6 điểm và VN30-Index giảm 3,56 điểm tương ứng 0,33% còn 1.067,2 điểm.

Trên toàn thị trường độ rộng tương đối cân bằng với 393 mã tăng giá, 37 mã tăng trần so với 350 mã giảm, 27 mã giảm sàn. Riêng sàn HNX có 74 mã tăng với 58 mã giảm.

Thanh khoản đạt 313 triệu cổ phiếu tương ứng 6.355 tỷ đồng trên HoSE và 50 triệu cổ phiếu tương ứng 870 tỷ đồng trên sàn HNX.