Thanh Phúc Plastic vào Top 50 thương hiệu hàng đầu Việt Nam

Từ số 0 đến Top 50 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2021

Công ty Thanh Phúc Plastic được thành lập bởi sự nỗ lực và quyết tâm của CEO Nguyễn Anh Tuấn. Xuất phát với 2 bàn tay trắng, Thanh Phúc Plastic đã gặp không ít khó khăn từ sự cạnh tranh trên thị trường đến tổ chức hệ thống bộ máy và vận hành công ty. Thế nhưng, CEO cũng như đội ngũ nhân viên công ty đã đưa Thanh Phúc phát triển nhanh chóng, trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm thùng phuy, can nhựa tại Việt Nam.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thanh Phúc Plastic chuyên cung cấp các sản phẩm IBC Tank 1000l, IBC Tank Cobo mới 100%, thùng phuy, can nhựa... chất lượng, sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Đơn vị cũng là đối tác của các thương hiệu nổi tiếng tại Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ... nhập khẩu IBC Tank 1000l chính hãng, đầy đủ giấy tờ và đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, sản phẩm thùng IBC Tank 1000l do Thanh Phúc Plastic đạt tiêu chuẩn TCVN 12-1, đủ điều kiện chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường.

"Với phương châm "Chất lượng và dịch vụ là số 1", Thanh Phúc luôn nỗ lực cải tiến công nghệ, tìm tòi, học hỏi để phát triển sản phẩm ngày càng tốt hơn nữa, nâng cấp dịch vụ để người tiêu dùng nhận được những giá trị tốt nhất", CEO Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Đội ngũ nhân viên của Thanh Phúc Plastic.

Sau những khó khăn trải qua, trái ngọt đã được gặt hái khi Thanh Phúc Plastic vừa được vinh danh Top 50 thương hiệu Việt Nam năm 2021. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, đây là niềm động lực, tiếp thêm sức mạnh cho toàn bộ đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty. Bước đà này được đánh giá sẽ giúp công ty phát triển nhanh hơn trong tương lai.

Thanh Phúc Plastic nhận chứng nhận Top 50 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2021.

Mới đây, công ty đã mở thêm nhiều kho xưởng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh giúp người tiêu dùng đến gần hơn với các sản phẩm chất lượng. Bước tiến này đánh dấu sự phát triển mới, toàn diện của Thanh Phúc về kinh doanh, quản trị, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát triển của ban giám đốc và tập thể doanh nghiệp.

Khai trương kho xưởng của Thanh Phúc Plastic tại Bình Dương.

Định hướng trong tương lai

Nhựa Thanh Phúc cho biết đang nỗ lực xây dựng công ty phát triển lớn mạnh. Mục tiêu tới năm 2050 mở rộng hệ sinh thái công ty đa lĩnh vực, mang thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế. Đồng thời đóng góp sức mình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền kinh tế đất nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Nghi thức đánh trống khai trương kho xưởng tại Bình Dương.

Hơn cả, CEO Nguyễn Anh Tuấn cho biết, tất cả những gì Thanh Phúc muốn mang lại chính là những sản phẩm nhựa chất lượng, an toàn cho sức khỏe con người với giá thành hợp lý. Trong 2 năm tới, Thanh Phúc Plastic phấn đấu để trở thành thương hiệu cung cấp các sản phẩm về nhựa hàng đầu thị trường Việt Nam.

"Tôi luôn mong muốn người tiêu dùng Việt có thể sử dụng sản phẩm nhựa chất lượng, an toàn cho sức khỏe. Vì vậy, Thanh Phúc không bao giờ bỏ cuộc, luôn tiếp tục đồng hành cùng bạn trong những chặng đường tiếp theo", ông nói.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thanh Phúc Plastic

Văn phòng đại diện: Tầng 23 tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 0945 0945 56 - 0986 707 383

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Thiều, phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Kho hàng: D5 khu công nghiệp mới Liên Châu - Thanh Oai - Hà Nội.

Nhà máy: Khu công nghiệp Khai Sơn, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Địa chỉ: D5 khu công nghiệp mới Liên Châu - Thanh Oai - Hà Nội.

Email: minhtuan5757@gmail.com - thanhphucplastic@gmail.com