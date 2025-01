Thành lập Công ty TNHH Hettich Việt Nam

Lợi thế của Công ty TNHH Hettich Việt Nam

Việc thành lập công ty tại Việt Nam đánh dấu bước tiến quan trọng của Tập đoàn Hettich trong bối cảnh phát triển của thị trường nội thất. Khoản đầu tư chiến lược này nằm trong tầm nhìn dài hạn của tập đoàn trong việc mở rộng và thúc đẩy sự phát triển bền vững tại các thị trường tăng trưởng tại châu Á, tiếp tục khẳng định vị thế của một công ty trong ngành nội thất, đóng góp trong việc định hình xu hướng thiết kế và thúc đẩy sự phát triển của thị trường.

Ban lãnh đạo của 2 thương hiệu Hettich và FGV, từ trái qua phải: ông Matthias Bertl, bà Jana Schoenfeld, ông Andrea Casoni, bà Thanh Phạm (Ảnh: Hettich Việt Nam).

Bà Jana Schoenfeld, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Hettich, nhấn mạnh: "Việc hiện diện tại Việt Nam không chỉ là cơ hội để mở rộng thị trường mà còn là cơ hội để chúng tôi kết nối sâu sắc với các doanh nghiệp tại địa phương. Chúng tôi mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và sáng kiến từ các quốc gia có ngành công nghiệp nội thất phát triển như Đức và Ý, đồng thời lan tỏa những giá trị thiết thực đến thị trường Việt Nam".

Ban lãnh đạo của 2 thương hiệu Hettich và FGV trả lời câu hỏi của phóng viên và khách mời tham dự (Ảnh: Hettich Việt Nam).

Chiến lược nội địa hóa: Tiếp cận thị trường Việt Nam theo cách riêng

Việc thành lập công ty tại Việt Nam, phân phối sản phẩm của cả Hettich lẫn FGV, không chỉ tăng cường cơ hội thúc đẩy doanh số mà còn giúp Hettich thắt chặt quan hệ chiến lược với các công ty đối tác có tiềm lực trong nước.

Ông Matthias Bertl - Tổng giám đốc Hettich Đông Nam Á, kiêm Tổng giám đốc Hettich Việt Nam - cho biết: "Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải hiểu rõ nhu cầu và sở thích của khách hàng tại đây. Chính vì thế, Hettich Việt Nam không chỉ cung cấp phụ kiện nội thất với chất lượng quốc tế mà còn phối hợp chuyên gia trong ngành nội thất để đưa ra các giải pháp toàn diện, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu đặc thù của người tiêu dùng trong nước".

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới phân phối toàn quốc, Hettich Việt Nam cho biết sẽ chú trọng vào việc hợp tác với các chủ đầu tư dự án, nhà thiết kế, kiến trúc sư và các đơn vị sản xuất nội thất để phát triển những sản phẩm và giải pháp phụ kiện nội thất linh hoạt, đáp ứng được các yêu cầu đặc thù của thị trường Việt Nam.

Phóng viên đặt câu hỏi cho ban lãnh đạo của hai thương hiệu Hettich và FGV (Ảnh: Hettich Việt Nam).

Chất lượng quốc tế: Danh mục sản phẩm đa dạng

Sự kết hợp giữa Hettich và FGV hứa hẹn mang lại sức mạnh cộng hưởng, với danh mục sản phẩm phong phú, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng.

Ông Uwe Kreidel, Giám đốc điều hành Tập đoàn FGV, chia sẻ: "Hettich và FGV đều là những tên tuổi lớn với hơn 200 năm kinh nghiệm trong ngành phụ kiện nội thất. Sự hợp tác này không chỉ tăng cường năng lực cạnh tranh mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn của cả hai thương hiệu. Hettich Việt Nam sẽ là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển bền vững của chúng tôi tại khu vực Đông Nam Á".

Công ty TNHH Hettich Việt Nam cũng cam kết đóng góp vào sự phát triển của ngành nội thất Việt Nam, mang đến những giá trị vượt trội cho khách hàng và khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành công nghiệp phụ kiện nội thất toàn cầu.

Bà Thanh Phạm (Giám đốc truyền thông Hettich Đông Nam Á, kiêm Phó tổng giám đốc Hettich Việt Nam) và ông Andrea Casoni (Giám đốc kinh doanh FGV) (Ảnh: Hettich Việt Nam).

Được thành lập vào năm 1888 tại CHLB Đức, tập đoàn Hettich là một trong những nhà sản xuất phụ kiện nội thất lâu đời trên thế giới. Với khoảng 8.600 nhân viên có mặt tại hơn 100 quốc gia, cùng với việc không ngừng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, nhằm nâng cao chất lượng và công nghệ sản phẩm, công ty hướng đến các giải pháp bền vững cho ngành nội thất và lan tỏa thông điệp "It's all in Hettich" (mọi thứ đều có tại Hettich) ra cộng đồng thế giới.

Để tìm hiểu thêm về Hettich, truy cập website: https://web.hettich.com/en-sg/home