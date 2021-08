Thái Dương Năng Nano: Công nghệ chống ăn mòn, thách thức mọi nguồn nước

Dân trí Năm 2017, Tập đoàn Sơn Hà tiên phong tại Việt Nam sản xuất thành công Thái Dương Năng Nano theo công nghệ châu Âu hoàn toàn mới, tiếp tục giữ vững vị thế số một tại Việt Nam về máy nước nóng năng lượng mặt trời.

Thái Dương Năng: Thương hiệu máy nước nóng năng lượng mặt trời tiên phong tại Việt Nam

Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo và vô tận, được khai thác nhằm tạo ra các sản phẩm giúp con người chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Máy nước nóng năng lượng mặt trời là một trong những sản phẩm tận dụng hiệu quả nguồn năng lượng này, chuyển đổi bức xạ của ánh sáng mặt trời thành nhiệt năng để tạo nước nóng sử dụng trong sinh hoạt.

Sản phẩm hiện rất phổ biến ở Việt Nam và dẫn đầu là thương hiệu "Thái Dương Năng" của Tập đoàn Sơn Hà. Chưa dừng lại ở đó, Thái Dương Năng tiếp tục tung sản phẩm Thái Dương Năng Nano thích hợp mọi nguồn nước, phù hợp mọi vùng miền và nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

Thái Dương Năng Nano được sản xuất theo công nghệ châu Âu hoàn toàn mới.

Chúng ta đều biết Việt Nam có trên 3.260 km đường biển, trải dài từ Bắc xuống Nam, từ Móng Cái ở phía Bắc đến Hà Tiên ở phía Tây Nam. Trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước thì có tới 28 tỉnh, thành phố có biển và gần một nửa dân số sinh sống tại các tỉnh, thành ven biển. Ngoài tiềm năng và lợi thế lớn về tài nguyên biển và hải đảo, người dân vùng ven biển nước ta còn phải đối diện với thực trạng nguồn nước bị nhiễm mặn. Trong khi đó, người dân vùng Tây Nam bộ thì sống chung với nguồn nước nhiễm phèn, khiến họ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Trong một cuộc khảo sát, nghiên cứu thị trường về nhu cầu sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có rất nhiều hộ gia đình băn khoăn về việc nguồn nước quanh năm bị nhiễm mặn, nhiễm phèn nên không thể sử dụng bồn nước inox hay Thái Dương Năng thông thường. Điều này là có căn cứ bởi việc sử dụng bồn chứa bằng inox hay bình nước nóng có ruột bình bằng inox đối với nguồn nước này sẽ gây ra tình trạng gỉ sét do quá trình ăn mòn, ảnh hưởng đến chất lượng nước và sức khỏe gia đình.

Xuất phát từ nhu cầu của người dân cũng như mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng cao cho người Việt, năm 2017, Tập đoàn Sơn Hà đã đầu tư, nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm Thái Dương Năng Nano có ruột bình bảo ôn bằng nhựa Nano theo công nghệ châu Âu, thách thức mọi nguồn nước.

Ông Hoàng Mạnh Tân - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hà cho biết: "Thái Dương Năng Nano là kết tinh của trí tuệ, công nghệ theo định hướng phát triển nền công nghệ Xanh - Sạch tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Việc ra mắt sản phẩm mới này cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, tiên phong sáng tạo của Sơn Hà nhằm đem đến nhiều cơ hội được sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời cho người dân trên khắp mọi miền đất nước".

Thái Dương Năng Nano - chống ăn mòn hiệu quả, đặc biệt phù hợp với nguồn nước nhiễm mặn, nhiễm phèn

Ruột bình của Thái Dương Năng Nano được đúc từ nhựa Nano nguyên khối, có khả năng chống oxy hóa cao từ các nguồn nước có tính ăn mòn mạnh như nước nhiễm mặn, nhiễm phèn. Đây là chất liệu nhựa có độ bền và chịu được nhiệt độ cao, phù hợp với mọi nguồn nước, tạo sự đột phá về khả năng chống ăn mòn và rò rỉ nước.

Được sản xuất trên dây chuyền tự động hóa với công nghệ hiện đại tiêu chuẩn Châu Âu, Thái Dương Năng Nano sử dụng công nghệ ống chân không 5 lớp giúp tăng khả năng hấp thụ nhiệt lên tới 99%. Lớp bảo ôn Polyurethanne dày 50 mm phun bằng máy phun áp lực cao, giữ nhiệt lên tới 72 giờ, chịu nhiệt lên tới 150 độ C.

Vỏ bình bảo ôn được làm bằng vật liệu inox 304-BA sang trọng, siêu bền. Vật liệu đồng đều ở mọi vị trí với thiết kế gân đặc biệt, chịu tải trọng cao, giúp kéo dài tuổi thọ cho bình. Bộ chân đế làm bằng inox hộp vuông, thách thức mọi thời tiết. Ngoài ra, bộ sản phẩm còn có dung tích bình chứa lớn, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian cho người sử dụng.

Thái Dương Năng Nano - cứu cánh cho vùng nước nhiễm mặn, nhiễm phèn.

Lắp đặt sản phẩm Thái Dương Năng Nano từ những ngày đầu sản phẩm mới ra thị trường, anh Huỳnh Tấn Phong (45 tuổi, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) cho biết: "Gia đình tôi sử dụng Thái Dương Năng Nano của Sơn Hà được gần 4 năm nay và thấy may mắn vì mình đã chọn mua đúng sản phẩm có thể khắc phục được nguồn nước nhiễm mặn, nhiễm phèn cao như ở đây. Về chất lượng, độ bền, độ an toàn và tiết kiệm của Thái Dương Năng đều vượt mong đợi".

Để phát triển sản phẩm này, Tập đoàn Sơn Hà đã đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại tại nhà máy Sơn Hà Phùng có trụ sở tại KCN Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Hiện Thái Dương Năng Nano có 2 dòng sản phẩm là Gold-Nano và Eco-Nano với giá thành phù hợp với nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng. Sản phẩm đáp ứng các quy trình kiểm soát chặt chẽ của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; được Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert) chứng nhận là hàng Việt Nam chất lượng theo TCVN 8251:2009.

Khách hàng còn đặc biệt yên tâm khi sản phẩm Thái Dương Năng - Sơn Hà được bảo hành 5 năm và có thời gian sử dụng lên đến trên 15 năm.

Xác định "năng lượng tái tạo" là một trong những ngành chủ lực góp phần "xanh hóa" chiến lược sản xuất kinh doanh, ngay từ năm 2003, Công ty CP Phát triển năng lượng Sơn Hà (SHE) - một thành viên của Tập đoàn Sơn Hà đã sản xuất thành công máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng theo công nghệ châu Âu hoàn toàn mới. Sau 18 năm, sản phẩm Thái Dương Năng của Sơn Hà vẫn luôn giữ vị thế số một trên thị trường, được hàng triệu người Việt sử dụng, góp phần tiết kiệm tài nguyên quốc gia, tiết kiệm chi phí cho người dùng và bảo vệ môi trường sống.

Trường Thịnh