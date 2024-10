Thách thức của doanh nghiệp hậu chốt đơn

Khởi đầu của những khó khăn hậu chốt đơn

Nhiều người cho rằng chỉ cần đầu tư vào thiết bị, sản phẩm và quảng cáo là đủ để kinh doanh thành công. Tuy nhiên, sau khi chốt đơn, các doanh nghiệp thường gặp phải thách thức, trong đó có xử lý thanh toán khi ngày càng nhiều khách hàng ưa chuộng thanh toán không dùng tiền mặt.

Bà Ngô Thị Ngọc Hà, chủ nhà hàng Con Gà Mái, chia sẻ: "Khoảng 90% khách hàng của tôi là nhân viên văn phòng, họ thích thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này khiến nhà hàng phải luôn chuẩn bị nhiều thiết bị thanh toán điện tử để đảm bảo tiện lợi và duy trì tính cạnh tranh".

Đối với những doanh nghiệp vốn quen thuộc với giao dịch bằng tiền mặt, việc chuyển đổi sang các phương thức thanh toán khác không chỉ gây khó khăn mà còn có thể phát sinh nhiều vấn đề. Chuyển khoản chậm, rủi ro từ thẻ tín dụng hay thậm chí là biên lai giả đều có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Những vấn đề này đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải dành thêm thời gian để quản lý và đối chiếu các giao dịch từ nhiều kênh thanh toán, kéo theo sự gia tăng trong khối lượng công việc hành chính. Các chi phí ẩn từ nền tảng thanh toán điện tử có thể làm giảm lợi nhuận, nhất là với những doanh nghiệp mới, tạo áp lực lớn trong việc duy trì kinh doanh.

Trong kỷ nguyên số hóa, nhu cầu về phương thức thanh toán nhanh chóng và tiện lợi ngày càng cao. Do đó, việc nâng cấp hệ thống thanh toán để đảm bảo linh hoạt, tiện lợi, an toàn và quản lý theo thời gian thực là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững.

Ông Lâm Quang Vinh, đại diện pháp lý của Melyfood - Cơm niêu và cua Singapore, cho biết: "Tôi đang sử dụng KBank máyPOS, hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán như thẻ, chuyển khoản và ví điện tử, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn".

Giải pháp toàn diện của KBank cho doanh nghiệp

Ngân hàng KBank mang đến giải pháp thanh toán toàn diện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các chủ hộ kinh doanh. KBank máyPOS chấp nhận mọi phương thức thanh toán, in hóa đơn, còn cung cấp tính năng trả góp, tất cả đều miễn phí lắp đặt và miễn phí duy trì. Nếu không muốn đầu tư thêm thiết bị, ứng dụng KBank Tính Tiền có thể biến điện thoại Android thành máy chấp nhận thanh toán mà không tốn bất kỳ chi phí ấn hay phí đăng ký nào.

Ngoài ra, ứng dụng KBank Merchant còn hỗ trợ quản lý nhân viên, xử lý đơn hàng, theo dõi kho hàng một cách hiệu quả. Các tính năng này giúp chủ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tăng cường hiệu suất làm việc.

Bên cạnh đó, ứng dụng K PLUS BIZ Vietnam giúp đơn giản hóa việc quản lý tài chính, kiểm soát giao dịch và thông báo biên lai điện tử theo thời gian thực, giúp các chủ hộ kinh doanh có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình tài chính của mình.

Khách hàng mới sử dụng KBank máyPOS hoặc KBank Tính Tiền sẽ được miễn phí giao dịch (MDR) 0% trong 60 ngày đầu tiên. Không có phí đặt cọc, lắp đặt hay thuê máy. Chương trình khuyến mãi kéo dài từ ngày 4/9 đến ngày 31/10, với thời hạn lắp đặt máy đến hết ngày 30/11.

Để biết thêm thông tin, khách hàng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng K-Contact Center qua số (028) 3821 8888 hoặc truy cập trang web tại https://kbankwbg.co/3YXTWx0.