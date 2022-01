Tết "bình thường mới", "hy vọng mới"

Một mùa xuân mới lại sắp về, khép lại một chặng đường đã qua, mở ra chặng đường mới đầy hy vọng. Tết đến cũng là lúc người ta tìm về những giá trị truyền thống, quây quần bên mâm cơm gia đình, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường, để thấy gia đình là điều tuyệt với nhất. Có lẽ, tết năm nay sẽ lại là một cái tết "rất khác" với những cái tết xưa, nhưng với tinh thần "Tết bình thường mới, hy vọng mới", chúng ta sẽ học cách tận hưởng tết Việt theo cách riêng của mỗi người như: Về quê ăn tết, một chuyến du xuân hay đơn giản chỉ là một "Video call" đầy đủ các thành viên gia đình từ mọi miền Tổ quốc, vẫn tinh thần ấy, sự ấm áp ấy và những giá trị truyền thống gia đình không bao giờ có thể đổi thay.

Tết trong tâm thức người Việt ngoài sự đoàn viên còn là sự động viên, trao nhau những lời chúc tốt đẹp, cùng mong ước một năm mới tươi sáng, an lành và hạnh phúc. Với gần 45 năm đồng hành cùng hành trình phát triển đời sống của người Việt từ năm 1977, Tường An thấu hiểu và trân quý những giá trị văn hóa truyền thống Tết Việt. Năm 2021, Tường An đã thành công lan tỏa thông điệp "Tết có Tường An, Cát Tường An Khang" qua MV âm nhạc "Một câu chuyện Tết Cát Tường An Khang", lấy cảm hứng từ chính những món ăn Tết cổ truyền quen thuộc của người Việt như Chả giò, thịt kho, thịt đông… như một lời chúc ý nghĩa và tốt đẹp cho một năm mới an vui đầy khởi sắc.

MV Ca nhạc ngắn "Một câu chuyện Tết Cát Tường An Khang" năm 2021

Cát Tường An Khang - lời chúc vạn ý nghĩa

Quay trở lại thị trường tết 2022, Tường An tiếp tục lan tỏa thông điệp "Tết có Tường An, Cát Tường An Khang" với một niềm tin một mùa Xuân mới sẽ vẫn về trên quê hương Việt Nam, khép lại một năm cũ đã qua và mở ra một hành trình mới tươi sáng đầy khởi sắc phía trước. Và trong thời khắc đó, người ta sẽ vẫn không quên trao nhau những lời chúc đầu xuân tốt đẹp, an lành. Nhất là sau một năm đầy thử thách, thì tình nghĩa giữa người với người, giá trị của niềm tin và sức lan tỏa của năng lượng tích cực lại được cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết.

Tết này, Cát Tường (may mắn và tốt lành) và An Khang (sức khỏe và bình an) là hai lời hay ý đẹp được dự báo sẽ xuất hiện nhiều nhất trong những lời chúc mà người Việt gửi trao nhau. Câu chúc Cát Tường An Khang không chỉ gắn liền trong mỗi dịp tết đến xuân về với mong ước một năm mới sức khỏe, an lành, may mắn mà còn mang vô vàn những ý nghĩa trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Bởi lẽ trong mỗi người chúng ta, đều có cho mình một định nghĩa Cát Tường An Khang khác nhau, tượng trưng cho nhiều cung bậc cảm xúc.

Tết có Tường An - Cát Tường An Khang

Trao nhau món ngon ngày tết thay cho lời chúc Cát Tường An Khang

Hành trình tiếp nối thông điệp "Tết có Tường An, Cát Tường An Khang" năm 2022 đã chính thức bắt đầu. Trong đó, lấy cảm hứng từ mâm cỗ ngày Tết, Tường An sẽ tạo một "Mâm đại cổ" trực tuyến lớn nhất Việt Nam, để từ đó, người người nhà nhà đều có thể góp những món ăn đặc trưng tết từ mọi vùng miền, từ Bắc chí Nam, với tinh thần cùng lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực, tôn vinh những giá trị truyền thống của ẩm thực tết Việt. Và quan trọng nhất, qua đó cũng chính là trao đi những niềm tin tốt đẹp đến mọi người, mọi nhà, mọi ngóc ngách con đường về một năm mới Cát Tường An Khang.

Trao nhau món ngon ngày tết thay cho lời chúc Cát Tường An Khang.

Mâm đại cỗ Cát Tường An Khang được truyền cảm hứng từ chính những bữa cơm gia đình ngày Tết. Không gì gói ghém nhiều lời chúc hơn những món tết cổ truyền: Chả giò giòn rụm chúc thịnh vượng, nồi thịt kho trứng chúc an vui, bánh chưng ngon dẻo chúc đủ đầy. Tại mâm đại cỗ Cát Tường An Khang sẽ là nơi mọi người có cơ hội chia sẻ hình ảnh những món ăn tết đặc trưng của mình và gửi kèm vào mỗi món một lời chúc ý nghĩa đến mọi nhà. Mỗi món ăn là mỗi lời chúc tốt đẹp mà người tham gia từ mọi miền có thể dành cho nhau suốt trong tết này.

Khi một lời chúc được trao đi, là thêm một niềm tin được lan tỏa. Tết này, hãy cùng Tường An trao nhau những niềm tin tốt đẹp về một mùa xuân mới an vui đầy khởi sắc. Truy cập vào fanpage Tường An - bí quyết giòn ngon để tìm hiểu thêm về chương trình.