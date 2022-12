Techcombank nhận 7 giải thưởng của Visa

Liên tiếp giữ vững vị thế dẫn đầu qua các năm, Techcombank tiếp tục được Visa vinh danh ở 7 hạng mục Tổng doanh số thanh toán thẻ năm 2022; Doanh số giao dịch trực tuyến xuyên biên giới 2022; Tổng doanh số giao dịch trên dòng thẻ cao cấp 2022; Doanh số giao dịch trực tuyến nội địa 2022; Giao dịch thanh toán chạm năm 2022; Doanh số thanh toán thẻ ghi nợ năm 2022; Doanh số thanh toán thẻ tín dụng năm 2022.

Năm 2022 cũng là năm thứ hai liên tiếp Techcombank dẫn đầu ở doanh số giao dịch thanh toán chạm.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2022, giá trị thanh toán thẻ Visa của Techcombank đạt 43%, cao hơn mức 34% của thị trường. Đồng thời, thu phí dịch vụ thẻ 9 tháng đầu năm 2022 cũng tăng 69,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Đại diện ngân hàng cho hay, mức tăng này có được nhờ vào sự tập trung thúc đẩy hợp tác đối tác, đẩy mạnh truyền thông tiếp thị, các chương trình xúc tiến thương mại điện tử cũng như ra mắt các sản phẩm trả góp mới từ Techcombank. Ngân hàng cũng có lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 về doanh số thanh toán bằng thẻ tín dụng, tăng từ vị trí thứ 4 chỉ trong 2 năm trước đó, chiếm khoảng 18% thị phần trong năm tài chính 2021.

Đại diện Techcombank nhận biểu trưng giải thưởng của Visa (Ảnh: Techcombank).

Theo ông Kanishk - Giám đốc cao cấp phát triển giải pháp thanh toán, thẻ, vay tín chấp của Techcombank, chiến lược "lấy khách hàng làm trọng tâm" đã và đang là kim chỉ nam xuyên suốt cho mọi hoạt động của ngân hàng hướng tới khách hàng, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm tin cậy cho người dùng.

"Việc liên tục cải tiến, đa dạng hóa giải pháp thanh toán, tăng cường các phương thức bảo mật, tối ưu các ưu đãi cho khách hàng nhằm thúc đẩy chi tiêu của chủ thẻ là động lực cho những thành công của Techcombank. Tham vọng của chúng tôi là trở thành ngân hàng dẫn đầu ở lĩnh vực thanh toán thẻ tại thị trường Việt Nam, chạm đến mọi giao dịch trong cuộc sống hàng ngày của khách hàng. Giải thưởng của Visa dành cho ngân hàng dẫn đầu là một minh chứng đáng hoan nghênh cho những nỗ lực và cố gắng của TCB", ông Kanishk chia sẻ bên lề sự kiện.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, bày tỏ: "Sự kiện Hội nghị khách hàng là dịp chia sẻ những thông tin mang tính xu hướng của thị trường, góp phần thúc đẩy thanh toán số tại Việt Nam. Là đối tác của Techcombank, thay mặt Visa, tôi xin gửi lời chúc mừng đến ban lãnh đạo và toàn thể nhân sự ngân hàng với những giải thưởng đã đạt được. Visa cam kết không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ và đổi mới công nghệ, cùng các đối tác bứt phá, tạo nên sức mạnh của mạng lưới Visa và mang nhiều sản phẩm hiệu quả, thiết thực đến với tất cả mọi người".

Techcombank hiện ứng dụng số hóa tại mọi điểm chạm trên hành trình sử dụng thẻ, từ khâu đăng ký phát hành và nhận kết quả phê duyệt chỉ trong một phút trên ứng dụng ngân hàng số Techcombank Mobile, cho đến quá trình sử dụng và quản lý thẻ tự động hóa, thanh toán QR code, thanh toán chạm, quẹt thẻ chi tiêu tại đa dạng các điểm POS đã và đang giúp khách hàng tiết kiệm thời gian mở thẻ cũng như quản lý chi tiêu một cách hiệu quả.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống" là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á. Theo đuổi chiến lược lấy khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho hơn 10,4 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp thông qua mạng lưới điểm giao dịch trải dài khắp Việt Nam cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường.

Techcombank hiện là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được Moody's đánh giá mức tín dụng cơ bản (BCA) là ba2 (triển vọng "Ổn định") và S&P xếp hạng BB-, triển vọng "Ổn định". Ngân hàng được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã chứng khoán TCB.

Trong năm 2022, ngân hàng cũng nhận được nhiều giải thưởng danh giá từ các tổ chức uy tín gồm "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam - Best Bank in Vietnam"- của Euromoney năm 2022 trao giải năm thứ 3; "Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022 - Domestic Retail Bank of the Year" và "Sáng kiến thẻ tín dụng tốt nhất 2022 - Credit Card Initiative of the Year" - của The Asian Banking & Finance (ABF); "Ngân hàng số tốt nhất cho khách hàng tại Việt Nam - Best Digital Consumer Bank in Vietnam" - của Global Finance năm 2022; "Nơi làm việc tốt nhất tại Châu Á" - Best Companies to work for in Asia - của HR Asia năm 2022; "Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam" - Leading Partner Bank in Vietnam 3Q22 - của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) (năm thứ 3 liên tiếp).