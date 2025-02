Techcombank nâng tầm hợp tác cùng Wincommerce

Theo đó, các giải pháp về dịch vụ tài chính như dễ dàng mở tài khoản tại chuỗi siêu thị, cửa hàng WinMart/WinMart+/WiN (thuộc WinCommerce), đáp ứng đầy đủ các nhu cầu nạp tiền, rút tiền và đa dạng các hình thức thanh toán cho khách hàng với mạng lưới rộng khắp Việt Nam… sẽ là kim chỉ nam cho hoạt động chiến lược của ngân hàng. Đây là mục tiêu trọng yếu trong năm 2025 của Techcombank, được hiện thực hóa bằng việc tăng cường hợp tác với đối tác chiến lược để đem đến chuỗi giá trị trọn vẹn cho khách hàng.

WinCommerce hiện là chuỗi bán lẻ hiện đại lớn nhất Việt Nam về quy mô với gần 4.000 siêu thị, cửa hàng WinMart/WinMart+/WiN bao phủ từ thành thị đến nông thôn. Nền tảng bán lẻ của Tập đoàn Masan không ngừng áp dụng các sáng kiến mới để mang lại giá trị gia tăng cho người tiêu dùng.

Việc WinCommerce tăng cường hợp tác cùng Techcombank là bước tiếp nối để doanh nghiệp hiện thực hóa chiến lược "Point of Life". Theo đó, với slogan "WiN is all you need" (Trọn vẹn điều bạn cần), WinCommerce mong muốn mang đến hệ sinh thái trải nghiệm phục vụ 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam từ những nhu cầu thiết yếu hàng ngày cho đến những sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Việc hợp tác giữa Tehcombank và Wincommerce mang đến giải pháp tài chính - bán lẻ toàn diện cho khách hàng.

Thực tế trong 2 năm vừa qua, Techcombank và Tập đoàn Masan đã và đang hợp tác, trở thành cánh tay nối dài giúp cho khách hàng được trải nghiệm một cách đầy đủ tiện ích trong chuỗi giá trị tài chính - bán lẻ. Khách hàng khi có nhu cầu mua sắm đa dạng từ cơ bản thiết yếu hàng ngày cho đến những sản phẩm, dịch vụ về phong cách sống tại chuỗi siêu thị/cửa hàng WinMart/WinMart+/WiN sẽ dễ dàng tiếp cận những điểm chạm về tài chính cũng như các sản phẩm, dịch vụ tối ưu nhất từ Techcombank.

Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng về các dịch vụ ngân hàng và đem đến những trải nghiệm thuận tiện nhất cho từng khu vực, từ tháng 1, Techcombank và WinCommerce hợp tác triển khai mô hình đại lý thanh toán, tập trung tại các điểm bán hàng trọng điểm thuộc 3 tỉnh thành Bắc Ninh, Bắc Giang và Cần Thơ. Bước đầu hợp tác với 45 cửa hàng và siêu thị trong chuỗi bán lẻ thuộc WinCommerce được chuyển đổi thành đại lý thanh toán của Techcombank, mô hình này hứa hẹn mang đến những tiện ích vượt trội cho khách hàng.

Vai trò của tài chính toàn diện ngày càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh hiện nay để bảo đảm mọi người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận các nguồn lực và giải pháp tài chính phù hợp.

Với sáng kiến mô hình đại lý ngân hàng dự kiến được triển khai xuyên suốt hệ thống điểm bán trải dài từ thành thị đến nông thôn, Techcombank và WinCommerce kỳ vọng không chỉ giải quyết bài toán về tiếp cận tài chính mà còn trở thành động lực quan trọng trong hành trình chuyển đổi số, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, góp phần đưa Việt Nam tiến xa hơn trong quá trình hội nhập và phát triển.

Trước đó, ngay từ sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hai bên phối hợp và triển khai chi tiết nhiều hoạt động từ dịch vụ, bán hàng… đến kỹ thuật để chuỗi bán lẻ WinCommerce sớm trở thành đại lý thanh toán của Techcombank.