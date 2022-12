Techcombank Inspire truyền cảm hứng cho thế hệ "Why Not"

Thành công vượt trội với thương hiệu tài chính cho giới trẻ

Ra mắt vào tháng 8/2022, thương hiệu ngân hàng dành cho thế hệ "Why not" đã mang đến những giá trị thiết thực dành cho giới trẻ với những đặc quyền riêng. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 400.000 hội viên, 6,9 triệu khách hàng đã được tiếp cận thương hiệu này. Techcombank đã tạo ra dấu ấn riêng, gắn kết thương hiệu với khách hàng lên đến gần 3 triệu lượt tương tác trên các nền tảng truyền thông từ sự khác biệt và độc đáo với "Why not".

Với sự thành công của thương hiệu tài chính đầu tiên cho giới trẻ, Techcombank đã mang đến những trải nghiệm riêng cùng những người dám dấn thân và bản lĩnh. Hàng trăm nghìn khách hàng đầu tiên - những đại diện của thế hệ "Why Not" - đã trải nghiệm và chia sẻ về những hành trình bứt phá của mình và tin tưởng vững tâm khi đồng hành cùng Techcombank để tối đa hóa những giá trị, chuẩn bị nguồn lực tài chính vững vàng để chinh phục từng mục tiêu trong cuộc sống.

Tiếp nối với nguồn cảm hứng mới: "Techcombank Inspire"

Tiếp nối những thành công vượt trội và lắng nghe thấu hiểu những nhu cầu của khách hàng, Techcombank tiếp tục phát triển thành ngân hàng dành riêng cho giới trẻ với nguồn cảm hứng mới "Techcombank Inspire". Đây là một lộ trình mới để tiếp tục mang đến nhiều giá trị ưu việt hơn cho khách hàng và lan tỏa những câu chuyện về việc hiện thực hóa mục tiêu cá nhân và góp phần tạo nên một thế hệ sẵn sàng hết mình vươn tới khát vọng. Từ đó, "Techcombank Inspire" được kỳ vọng sẽ mang đến những giá trị bền vững lâu dài không chỉ cho mỗi khách hàng mà còn mang đến nguồn cảm hứng cho cả một thế hệ trẻ không ngừng bứt phá với một câu hỏi thường trực: "Why Not - Tại sao không?"

Với lời hứa đồng hành cùng thế hệ "Why Not", "Techcombank Inspire" sẽ mang đến sức mạnh với những công cụ tài chính như thanh toán, tín dụng, tiết kiệm và bảo hiểm giúp thế hệ "Why Not" vươn tới mục tiêu hiện thực hóa mơ ước cho bản thân, kiến tạo đóng góp cho xã hội và lan tỏa nguồn cảm hứng về sự bứt phá, vươn lên đến những đỉnh cao và tạo nên một thế hệ chủ động đầy hoài bão sẵn sàng theo đuổi ước mơ.

Ông Daren Bukley - Giám đốc khối bán lẻ Techcombank (Ảnh: Techcombank).

Tăng cường trải nghiệm và đồng hành toàn diện cùng khách hàng

Với các giải pháp của "Techcombank Inspire", khách hàng có thể dễ dàng chủ động mở tài khoản số đẹp, và sử dụng các tính năng với thiết kế thẻ thanh toán độc đáo phù hợp mọi nhu cầu chi tiêu. Ưu đãi đặc quyền là chìa khóa trợ giúp khách hàng vững tâm xây đắp tương lai cho bản thân và gia đình.

"Techcombank Inspire" miễn phí các khoản phí giao dịch thanh toán, hoàn tiền chi tiêu không giới hạn lên tới 2% cho hội viên. Tiếp bước hành trình vươn tới ước mơ, "Techcombank Inspire" gồm những giải pháp giúp tiết kiệm dễ dàng với "Tích lũy như ý", ưu tiên giải ngân với thủ tục cấp ngay hạn mức vay và định giá nhanh chóng tài sản cho các khoản vay mua nhà OneHousing. Hơn hết, "Techcombank Inspire" mang đến sự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ưu việt với Manulife cho bản thân và gia đình, để bạn an tâm trong mọi hành trình cuộc sống.

"Techcombank Inspire": Đặc quyền dành cho thế hệ "Why not"?

Bằng giải pháp tài chính toàn diện được thiết kế dành cho mỗi khách hàng, "Techcombank Inspire" đồng hành cùng trong mọi khoảnh khắc khách hàng cần hỗ trợ về mặt tài chính trong cuộc sống. Dẫn đầu về trải nghiệm công nghệ số trên ứng dụng Techcombank Mobile, các giải pháp của "Techcombank Inspire" đều được tích hợp với trải nghiệm trong tầm tay trên điện thoại thông minh, giúp khách hàng quản lý tài chính mọi lúc mọi nơi, theo cách mỗi khách hàng mong muốn.

Với những đặc quyền riêng, Ngân hàng số dành cho thế hệ "Why not" sẽ mang đến sự lựa chọn tự do, linh hoạt và đạt được những giá trị tốt nhất với đội ngũ cố vấn tài chính chuyên nghiệp luôn song hành cùng mọi hoạt động tài chính của khách hàng.

Là "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022" được xếp hạng bởi The Asian Banking & Finance (ABF), "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam" do Global Finance bình chọn, Techcombank hướng tới kiến tạo những giải pháp giúp khách hàng chủ động khỏi những lo lắng về tài chính, tạo động lực tiếp bước cảm hứng vươn tới đam mê và lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng cùng với Techcombank Inspire.