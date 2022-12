Techcombank cùng Misa xây dựng hệ sinh thái tài chính số cho doanh nghiệp SME

Thông qua hợp tác, hai bên sẽ đẩy mạnh đầu tư xây dựng các nền tảng nhằm cung cấp những giải pháp, sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng hiện hữu của hai bên cũng như khách hàng mới. Trong tương lai, Techcombank và MISA sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng danh mục các lĩnh vực hợp tác để tối ưu hóa tiềm năng, lợi thế của mỗi bên.

Hợp tác giữa Techcombank và MISA sẽ mang đến những trải nghiệm thanh toán vượt trội - chấp nhận thanh toán liền mạch, đối soát tự động ngay trong phần mềm MISA hay trên Ngân hàng số của Techcombank, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm rủi ro vận hành và chi phí hoạt động hay các giải pháp quản lý dòng tiền, tài trợ nhanh chóng và hiệu quả giúp doanh nghiệp đảm bảo tối ưu lợi tức cũng như nguồn vốn.

Đồng thời, MISA sẽ cung cấp và tích hợp các giải pháp phần mềm và các dịch vụ phi tài chính vào hệ sinh thái trải nghiệm của khách hàng Techcombank như hợp tác đánh giá tín dụng (credit scoring), các sản phẩm và phần mềm kế toán tài chính và chữ ký số, hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý bán hàng, quản trị nhân sự, quản lý điều hành, số hóa và các công cụ số hóa.

Cùng với sự đầu tư mạnh mẽ cho nền tảng ngân hàng số, thực thi tầm nhìn chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống, việc hợp tác của Techcombank và MISA với nhiều giải pháp tài chính số và ưu đãi lớn sẽ góp phần đồng hành cùng hành trình chuyển đối số tài chính cho doanh nghiệp SME.

Đại diện Techcombank và MISA ký thỏa thuận hợp tác (Ảnh: TCB).

"Kênh đối tác là một mũi nhọn chiến lược trong mô hình kinh doanh phân khúc SME của Techcombank. Mối quan hệ hợp tác giữa Techcombank và MISA chính là kim chỉ nam cho lộ trình tích hợp toàn diện các dịch vụ trên hành trình trải nghiệm của khách hàng. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp những giá trị vượt trội, bền vững và vượt ngoài những kỳ vọng của doanh nghiệp, song hành cùng Chiến lược chuyển đổi số quốc gia của chính phủ về nền kinh tế số", ông Phùng Quang Hưng - Phó tổng giám đốc thường trực Techcombank - chia sẻ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc MISA Đinh Thị Thúy đánh giá cao sự hợp tác cùng với ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam - Techcombank, khẳng định đây là một bước đi quan trọng nhằm tận dụng và phát huy thế mạnh của mỗi bên hướng tới mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác về nhiều mặt. MISA với thế mạnh là doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, kỳ vọng đến hết năm 2025, MISA và Techcombank sẽ trở thành hệ sinh thái số phổ biến nhất tại Việt Nam với 100.000 khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng các sản phẩm/gói giải pháp chung của hai bên

Theo đại diện Techcombank, việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Techcombank và MISA là sự tiếp nối và khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt, đồng thời là minh chứng cho sự quyết tâm đồng hành thực hiện thành công chiến lược hoạt động kinh doanh của cả hai bên, tạo ra sức mạnh cộng hưởng, mang lại những trải nghiệm vượt trội và giá trị bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp SME, góp phần khẳng định vai trò doanh nghiệp Việt trong sứ mệnh phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đột phá doanh thu trong mùa vụ kinh doanh cuối năm 2022 và mở đầu năm 2023 may mắn, Techcombank và MISA phối hợp xây dựng chương trình ưu đãi "Lợi ích nhân đôi - Ưu đãi gấp bội", cung cấp trọn bộ giải pháp chuyển đổi số và tài chính với gói hỗ trợ lên tới 300 triệu đồng cho mỗi doanh nghiệp. Chi tiết tại đây.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống" là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á. Theo đuổi chiến lược lấy khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho hơn 10,4 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp thông qua mạng lưới điểm giao dịch trải dài khắp Việt Nam cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường.

Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của Ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Techcombank hiện là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được Moody's đánh giá mức tín dụng cơ bản (BCA) là ba2 (triển vọng "Ổn định") và S&P xếp hạng BB-, triển vọng "Ổn định". Ngân hàng được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) với mã chứng khoán TCB.

Trong năm 2022, ngân hàng cũng nhận được rất nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín gồm "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam - Best Bank in Vietnam"- Euromoney năm 2022 (trao giải năm thứ 3); "Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022 - Domestic Retail Bank of the Year" và "Sáng kiến thẻ tín dụng tốt nhất 2022 - Credit Card Initiative of the Year" - The Asian Banking & Finance (ABF); "Ngân hàng số tốt nhất cho khách hàng tại Việt Nam - Best Digital Consumer Bank in Vietnam" - Global Finance năm 2022; "Nơi làm việc tốt nhất tại Châu Á" - Best Companies to work for in Asia - HR Asia năm 2022; "Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam" - Leading Partner Bank in Vietnam 3Q22 - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) (năm thứ 3 liên tiếp).

Công ty cổ phần MISA là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm hàng đầu Việt Nam. Sứ mệnh của MISA là phát triển các nền tảng, phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin, để giúp cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh chóng, tối ưu hiệu quả hoạt động và nâng cao lực cạnh tranh trên thị trường. MISA đã và đang tham gia mạnh mẽ vào chương trình Chuyển đổi số quốc gia bằng việc cung cấp các nền tảng Chuyển đổi số Make in Vietnam, đóng góp vào cả 3 trụ cột Chính phủ số, Kinh tế số và xã hội số.

Trải qua hành trình gần 30 năm hình thành và phát triển, MISA đã được trao tặng nhiều giải thưởng uy tín. MISA đã cung cấp giải pháp cho gần 300.000 khách hàng là doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể cùng gần 2.5 triệu khách hàng cá nhân và các đơn vị hành chính sự nghiệp. Từ năm 2018, với tinh thần Go Global, MISA bắt đầu cung cấp phần mềm cho thị trường nước ngoài. Hiện giải pháp của MISA đã có mặt tại 20 quốc gia trên thế giới và đang có những bước đà nhảy vọt.

Trong năm 2022, MISA cũng nhận được rất nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín như top 10 "Doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số xuất sắc" - Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ Việt Nam (VINASA); Giải thưởng Sao Khuê trong Lĩnh vực phần mềm - Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ Việt Nam (VINASA); Sản phẩm doanh nghiệp chủ lực TP Hà Nội - Sở Công thương TP Hà Nội.