Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC) cho SeABank vay 200 triệu USD

Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) là cơ quan độc lập của Chính phủ Mỹ chuyên cung cấp tài chính cho các dự án phát triển tư nhân có tiềm lực tài chính tại các nước đang phát triển. Theo giới thiệu, DFC ưu tiên sự lành mạnh về kinh tế và tài chính cũng như mục tiêu phát triển của các dự án của đối tác. Các dự án gần đây được DFC phê duyệt nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của các nước đang phát triển, tập trung vào an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, bình đẳng giới và tăng khả năng tiếp cận tài chính.

Dự án của SeABank dự kiến sẽ tạo điều kiện tiếp cận tài chính, cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với một phần dành riêng cho các đơn vị do phụ nữ làm chủ, các dự án liên quan đến tiết kiệm năng lượng và các khách hàng bán lẻ, bao gồm cả các hộ kinh doanh cá thể.

Trụ sở ngân hàng SeABank (Ảnh: SeABank).

Theo đại diện SeABank, hỗ trợ từ DFC sẽ giúp nhà băng nâng cao năng lực tài chính để thực hiện tốt hơn các dự án đã đề ra, tập trung vào khoảng cách tín dụng, giải quyết sự cách biệt giữa nhu cầu tài chính của thị trường và nguồn tiền hiện có của nền kinh tế. Bên cạnh đó, ngân hàng cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời liên tục cải tiến hệ thống và chính sách quản lý và môi trường để giúp giải quyết các vấn đề khí hậu.

Bà Lê Thu Thủy - Phó chủ tịch HĐQT SeABank - cho biết: "DFC và SeABank có cùng chung cam kết hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cũng như giảm thiểu phát thải carbon liên quan và hủy hoại môi trường. SeABank cũng là tổ chức tài chính duy nhất tại Việt Nam nhận được tài trợ của DFC. Chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng và hỗ trợ của DFC, điều này sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các chiến lược phát triển bền vững của SeABank nhằm tạo ra các giá trị lâu dài và thịnh vượng cho cộng đồng".

Trước khi nhận được khoản vay từ DFC, SeABank đã được Tổ chức tài chính quốc tế IFC và 5 quỹ đầu tư quốc tế gồm Banque Internationale de Commerce-BRED, BlueOrchard Microfinance Fund, KASIKORNBANK PCL, OPEC và responsAbility Investments AG cấp gói tín dụng trị giá 220 triệu USD nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và tài trợ chống biến đổi khí hậu.

Trước đó, SeABank được Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm một số hạng mục từ B1 lên Ba3. Ngân hàng cũng tiến hành tăng vốn điều lệ lên 19.809 tỷ đồng. Vừa qua, SeABank đã nhận một số danh hiệu và giải thưởng như top "1.000 ngân hàng thế giới" do The Banker xếp hạng, "Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022" do Bộ Công Thương trao tặng.