Tập đoàn Adamed Pharma trở thành cổ đông sở hữu 100% Davipharm

Adamed Pharma là công ty dược phẩm và công nghệ sinh học có các nghiên cứu và bằng sáng chế, được thành lập vào năm 1986 tại Ba Lan.

Hiện nay, công ty có hơn 2.500 nhân viên, 2 nhà máy sản xuất ở Ba Lan và một ở Việt Nam. Tài sản trí tuệ của công ty được bảo vệ với gần 200 bằng sáng chế ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và danh mục đầu tư trải dài hơn 500 sản phẩm. Mỗi năm, công ty sản xuất hơn 2,3 tỷ viên, cung cấp đến hơn 70 thị trường trên thế giới.

Phát biểu trước toàn thể nhân viên công ty trong chuyến thăm nhà máy Davipharm tại Bình Dương vào ngày 27/4, Tiến sĩ, bác sĩ Malgorzata Adamkiewicz, Chủ tịch Ban Kiểm soát của Adamed Pharma chia sẻ: "Tôi có hoài bão và tin tưởng rằng Davipharm sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất thuốc lớn nhất Việt Nam, cung cấp thuốc chất lượng cao với giá cả phải chăng cho người tiêu dùng. Nối tiếp quá trình phát triển các sản phẩm chất lượng cao, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố vị thế của công ty tại thị trường Việt Nam bằng việc đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, phát triển các kênh bán hàng mới - bán lẻ và phát triển xuất khẩu.

Giờ đây, chúng tôi đã hợp nhất, cùng chung một tập thể, cùng có một cam kết. Sự phối hợp chặt chẽ trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất sẽ giúp chúng tôi gắn kết thêm sức mạnh và phát triển nhanh hơn".

Tiến sĩ, bác sĩ Malgorzata Adamkiewicz, Chủ tịch Ban kiểm soát của Adamed Pharma, chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Adamed Pharma).

Ông Michal Wieczorek, Tổng giám đốc Davipharm, cũng tái khẳng định những mục tiêu đầy tham vọng khi cho biết thêm: "Chúng tôi cần nâng cao năng lực cạnh tranh và đây là một phần trong chiến lược của Davipharm. Với tham vọng thay đổi việc điều trị bằng các loại thuốc đột phá - thuốc Generic cải tiến do chúng tôi sản xuất, không chỉ dễ tiếp cận và có sẵn cho bệnh nhân Việt Nam mà còn đáp ứng nhu cầu cho các nước EU".

Adamed Pharma thực hiện chiến lược phát triển dựa trên sự đổi mới, mở rộng hoạt động, và Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Adamed Pharma. Cho đến nay, khoản đầu tư từ Adamed là khoản đầu tư trực tiếp lớn nhất của Ba Lan vào Việt Nam.

Quy trình sản xuất nghiêm ngặt tại Davipharm (Ảnh: Adamed Pharma).

Trong 5 năm qua, Adamed đã tích cực tham gia hiện đại hóa Trung tâm R&D và nhà máy sản xuất của Davipharm tại Bình Dương.

Những dự án tiên tiến trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ và chứng chỉ EU-GMP sẽ sớm cho phép các loại thuốc sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các thị trường có quy định kiểm soát nghiêm ngặt cao như EU. Hiện nay, Davipharm là một trong số các công ty tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn EU-GMP cung cấp thuốc chất lượng cao không chỉ cho bệnh nhân Việt Nam mà còn cho xuất khẩu.

Tiến sĩ, bác sĩ Adamkiewicz cho biết thêm: "Tại Adamed, chúng tôi tin rằng doanh nghiệp không thể phát triển nếu không có yếu tố con người. Chúng tôi mong rằng mỗi nhân viên đều cảm thấy tự hào về nơi mình làm việc và tìm thấy công việc mơ ước của mình tại đây. Một đội ngũ nhiệt huyết là yếu tố chính dẫn đến thành công trong kinh doanh".

Ngoài ra, trong số các nhà tuyển dụng ngành dược phẩm và công nghệ sinh học, Adamed Pharma còn đứng đầu trong bảng xếp hạng uy tín của Forbes Polska: Nhà tuyển dụng tốt nhất Ba Lan 2023 - The Best Employers in Poland 2023.

Đoàn công tác cấp cao của Adamed Pharma tới thăm Davipharm (Ảnh: Adamed Pharma).

Chủ tịch Adamed cũng đề cập rằng, để thành công trong kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, phải thực hiện sự tôn trọng và phát triển con người, cải thiện xã hội và chăm sóc môi trường.

Là doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội, dưới thương hiệu Adamed và Davipharm, trong những năm qua, công ty đã hỗ trợ cộng đồng địa phương thông qua tài trợ cho chương trình giáo dục Adamed SmartUP tại Trường THPT Việt Nam-Ba Lan ở Hà Nội, chương trình Tầm soát sớm và Phòng chống các bệnh không lây nhiễm "Chăm sóc sức khỏe Việt" với sự hợp tác cùng Bộ Y tế Việt Nam.

Công ty cũng đã và đang liên kết với trường Đại học Y Dược TPHCM và trường Cao đẳng Y tế Bình Dương tổ chức thực tập, giới thiệu việc làm cho những sinh viên ưu tú nhất.

Ngày nay, Davipharm - thành viên của Tập đoàn Adamed - với khoảng 400 nhân viên, cung cấp thuốc trong 12 lĩnh vực điều trị khác nhau, có tầm nhìn trở thành sự lựa chọn hàng đầu của bác sĩ và bệnh nhân Việt Nam cũng như trên thị trường quốc tế.