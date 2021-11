Tận dụng ngân hàng số để gửi tiết kiệm hiệu quả

Dân trí Tận dụng ngân hàng số để gửi tiết kiệm được nhiều khách hàng yêu thích và lựa chọn bởi vừa giúp hạn chế giao dịch trực tiếp, vừa mang đến nhiều lợi ích qua các ưu đãi như: cộng thêm lãi suất, tặng hàng nghìn phần quà bằng tiền mặt, tích điểm đổi quà…

Gửi tiết kiệm online đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn.

Trong bối cảnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây nhiễm cao, từ phương thức giao dịch truyền thống, người tiêu dùng đang dần chuyển sang sử dụng nền tảng online để chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, mua sắm hàng hóa… Đặc biệt, hình thức gửi tiết kiệm online đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng cá nhân.

Chị Phương Chi (Q.5, TPHCM) trong nhiều tháng qua không thể thường xuyên ra ngân hàng do phải thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc để giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Mọi giao dịch tài chính cá nhân, chị đều chuyển sang hình thức trực tuyến, ngay cả với thói quen gửi tiết kiệm. Chị Chi chia sẻ: "Nhờ giãn cách, tôi đã có cơ hội để khám phá ra những ưu điểm của ngân hàng số. Trước đây, mỗi lần gửi tiết kiệm, tôi phải trực tiếp tới quầy giao dịch, có những ngày bận rộn, tôi cứ thấp thỏm không yên. Giờ thì chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, trên máy tính trong thời gian vài phút là tôi đã có thể mở tài khoản tiết kiệm, gửi tiết kiệm không giới hạn số tiền, số lần. So với việc phải ra đường, thông qua các chốt kiểm dịch, làm các thủ tục khai báo mới gửi được thì thao tác online mang lại hiệu quả, an toàn hơn nhiều".

Nhằm khuyến khích khách hàng gửi tiết kiệm online, vừa hiện thực mục tiêu số hóa ngân hàng, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe mùa dịch, nhiều ngân hàng còn đặc biệt triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn đi kèm. Tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), khi gửi tiết kiệm online, khách hàng không chỉ được hưởng mức lãi suất cao hơn so với gửi trực tiếp tại quầy mà còn được cộng thêm tới 0,4%. Hơn thế, từ nay cho đến hết ngày 28/1/2022, PVcomBank còn dành hàng ngàn quà tặng bất ngờ bằng tiền mặt lên tới 1 triệu đồng khi khách hàng tham gia gửi tiết kiệm. Tổng giá trị các phần quà lên tới 1,5 tỷ đồng và không giới hạn số lần tham gia, gửi càng nhiều, quà tặng càng lớn.

Chưa hết, với sản phẩm gửi tiết kiệm, PVcomBank còn tích lũy điểm thưởng PVOne với cơ chế hoàn toàn mới cho người gửi. Điểm thưởng sẽ được quy đổi sang điểm VinID hoặc dặm bay Bông Sen vàng của Vietnam Airlines giúp khách hàng thêm tiết kiệm khi đi siêu thị, trải nghiệm những chuyến bay đẳng cấp với mức phí tối ưu.

Theo đại diện PVcomBank, hình thức gửi tiết kiệm online của Ngân hàng được nhiều người tin tưởng và lựa chọn bởi sự tiện lợi và tính linh động. Khách hàng có thể gửi vào bất kỳ thời gian nào, chủ động lựa chọn phương thức đáo hạn. Nhờ công nghệ bảo mật an toàn với tính năng Smart OTP, khách hàng hoàn toàn yên tâm và dễ dàng quản lý sổ tiết kiệm 24/7 mà không lo mất hoặc thất lạc như sổ vật lý. Đồng thời, với kỳ hạn gửi đa dạng, linh hoạt từ 03 - 36 tháng cùng các sản phẩm tiết kiệm đa dạng như: Tiền gửi đại chúng, Tiết kiệm bậc thang, Tiết kiệm trả lãi trước, Tiền gửi chương trình khuyến mại… PVcomBank mang đến nhiều sự lựa chọn, đáp ứng tối đa nhu cầu tích lũy tài chính của người gửi. Hơn nữa, PVcomBank còn hỗ trợ khách hàng chuyển đổi phương thức giao dịch tiền gửi tại quầy sang online, cho phép được giao dịch và tất toán trực tuyến, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Trong xu thế bùng nổ của công nghệ và cuộc đua ngân hàng số, các sản phẩm dịch vụ của PVcomBank luôn hướng tới sự tiện lợi, đơn giản, mang tới nhiều trải nghiệm mới cho khách hàng. Ngay cả khi không thể trực tiếp tới quầy giao dịch, khách hàng vẫn có thể mở tài khoản thanh toán miễn phí trên App PVMobile Banking của Ngân hàng bằng phương thức định danh điện tử (eKYC) và sử dụng các đặc quyền về dịch vụ sản phẩm, trong đó có gửi tiết kiệm online.

Nền tảng tài chính vững mạnh được coi là yếu tố tiên quyết khi muốn hiện thực hóa các kế hoạch cuộc đời. Và tiết kiệm sẽ là lựa chọn tối ưu để có được nền tảng đó. Hãy tận dụng những ưu đãi hấp dẫn, những đặc quyền tài chính từ ngân hàng để luôn chủ động, linh hoạt trong cuộc sống.

Liên hệ để tìm hiểu thêm chương trình ưu đãi gửi tiết kiệm tại PVcomBank: 1900 5555 92.

Trường Thịnh