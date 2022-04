Tầm quan trọng của bảo hiểm sức khỏe

Thanh Giang, 28 tuổi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng ở độ tuổi của mình thì cần quan tâm gì đến bảo hiểm sức khỏe hay bảo hiểm nhân thọ mà vẫn dự định phải sau 30 tuổi mới xem xét. Chỉ khi không may mắc Covid-19, Thanh Giang mới bắt đầu thay đổi suy nghĩ, nhưng rất nhiều rào cản đã xuất hiện.

Thanh chia sẻ, nhiều công ty bảo hiểm đã "tạm hoãn" một thời gian yêu cầu bảo hiểm của F0, thời gian thông thường có thể lên tới 90 ngày. Điều Thanh Giang băn khoăn nữa là sau thời gian "tạm hoãn", các công ty bảo hiểm có đồng ý chấp thuận bảo vệ hay không, thì câu trả lời là… chưa chắc. Trong ngành bảo hiểm có thuật ngữ "thẩm định vật tín chấp". Với bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm sức khỏe thì "vật tín chấp" chính là sức khỏe. Tình trạng sức khỏe của khách hàng sẽ chính là điều kiện để các công ty bảo hiểm quyết định đồng ý hay từ chối hồ sơ tham gia bảo hiểm của khách hàng.

Thông thường, các chức năng gan, phổi, thận, tim mạch hay công thức máu,… sẽ là những chỉ số quan trọng trong quá trình thẩm định hồ sơ bảo hiểm. Cho đến nay, chưa có nhiều thông tin chính thức về các tình trạng sức khỏe hay bệnh lý liên quan đến hậu Covid-19 nhưng một loạt các cảnh báo của chuyên gia y tế về di chứng hậu Covid-19 vẫn khiến các công ty bảo hiểm e ngại. Và đây cũng chính là nguy cơ hồ sơ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe của khách hàng bị "treo" và không rõ khả năng đồng ý hay từ chối.

"Covid-19 không chừa bất kỳ ai, dù trẻ hay là già. Vậy nên, thực sự tôi cũng cảm thấy hối tiếc vì đã không quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe sớm hơn", Thanh Giang nói.

Theo Thanh, trong bối cảnh hậu Covid-19, câu hỏi đã lỗi thời chính là: Độ tuổi nào thì nên nghĩ tới việc sở hữu một hợp đồng bảo hiểm? Bởi đơn giản là, hãy tìm hiểu và quyết định ngay hôm nay. Sự linh hoạt của các gói bảo hiểm hiện tại cho phép bạn có thể tham gia ngay khi có ý thức bảo vệ bản thân, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ thu nhập của mình. Càng sớm, càng an toàn.

Khách hàng được tư vấn về các sản phẩm của BIDV MetLife.

Sở hữu sớm sự an toàn này mang đến cho bạn những cơ hội gì? Thời gian để bạn cân nhắc hợp đồng bảo hiểm là 21 ngày, tuy nhiên, theo đại diện BIDV MetLife, bạn đã được bảo vệ ngay từ lúc hợp đồng có hiệu lực. Nếu không may mắc Covid-19 khi đã tham gia bảo hiểm hơn 90 ngày, đa số các công ty bảo hiểm sẽ chi trả quyền lợi, trừ các trường hợp Quy tắc và điều khoản hợp đồng không cho phép. Tuy nhiên, Covid-19 chỉ là một tiếng chuông "cảnh tỉnh" với người trẻ với những suy nghĩ về sự an toàn ngay trong hiện tại và tương lai bền vững. Thực tế, người trẻ có lợi thế rất lớn thì khi tham gia bảo hiểm càng sớm thì mức phí đóng càng thấp.

Vậy cụ thể lợi thế khi sở hữu một hợp đồng bảo hiểm đối với người trẻ là gì?

Ngoài việc đảm bảo an toàn cho bản thân trong bối cảnh xã hội nhiều biến động về dịch bệnh; giảm thiểu gánh nặng cho bố mẹ, gia đình trước những biến cố cá nhân thì bạn còn đang sở hữu cơ hội chủ động tích lũy nguồn vốn cho tương lai.

Câu hỏi tiếp theo được đặt ra là "Làm thế nào để người trẻ có thể sở hữu sớm sự an toàn này?". Với các công ty bảo hiểm nhân thọ thế hệ mới như BIDV MetLife thì việc ứng dụng công nghệ vượt trội của thế giới kết nối 4.0 sẽ mang đến cho người trẻ một trải nghiệm "an toàn trong chớp mắt - bền vững trong dài lâu", theo chia sẻ của đại diện doanh nghiệp. Đó là khả năng tìm hiểu thông tin chi tiết và cặn kẽ; khả quyết định trong giây lát với việc hoàn thành hợp đồng; khả năng điều chỉnh đơn giản và khả năng chuyển đổi linh hoạt. Tất cả được thực hiện online.

Trong trường hợp này, thông tin khách hàng sẽ được bảo mật như thế nào? Covid-19 tuy không còn quá nguy hiểm, nhưng việc tuân thủ 5K vẫn được khuyến cáo, thì ứng dụng công nghệ BIDV MetLife cho phép khách hàng ký hợp đồng online đơn giản, dễ dàng, "không chạm". Song song đó, các tư vấn viên vẫn đảm bảo việc giải thích cặn kẽ về hợp đồng và các quyền lợi liên quan. Mọi tiến trình của hợp đồng đều được cập nhật tới khách hàng. Tính bảo mật cũng là điều quan trọng mà BIDV MetLife cam kết với khách hàng khi sử dụng công nghệ kết nối 4.0 tiên tiến nhất.

BIDV MetLife chú trọng tính bảo mật.

"Độ tuổi nào thì nên nghĩ tới việc sở hữu một hợp đồng bảo hiểm? Câu hỏi thay thế đơn giản là: Bạn đã click chọn sở hữu một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chưa? Sự ổn định của hiện tại và sự vững bền của tương lai, đôi khi chỉ nằm trọn trong một cú click", đại diện BIDV MetLife chia sẻ.