Tạm giữ hàng loạt sản phẩm làm đẹp trị giá hơn một tỷ đồng

Dân trí Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên vừa phát hiện và tạm giữ một lượng lớn sản phẩm dùng trong chăm sóc sắc đẹp trị giá hơn một tỷ đồng nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Ngày 16/12, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường Phú Yên bất ngờ kiểm tra 2 ô tô tải vận chuyển hàng hóa lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Hòa Đa (xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên), phát hiện nhiều hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Theo đó, khi kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 34C-201.72, do ông Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1988 trú tỉnh Đắk Nông) điều khiển, lưu hành theo hướng nam - bắc, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.

Hàng hóa được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 1 tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật (Ảnh: Huy Chi).

Cụ thể trên xe tải này có, 1.850 chai dầu gội đầu hiệu S.Factor Tigi (750ml); 1.900 chai dầu xả hiệu S.Factor Tigi (750ml); 1.500 chai xịt khoáng hiệu Evian (400ml); 34 chai nước tẩy trang hiệu Bioderma (500ml) có nhãn hiệu nước ngoài; 36 can (một can khối lượng 30kg) chất lỏng đựng trong can nhựa không nhãn hiệu.

Tổng giá trị hàng hóa khoảng một tỷ đồng. Tuy nhiên tất cả số hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiếp tục dừng xe ô tô tải mang biển kiểm soát 36C-109.64 do ông Phạm Thế Sơn (sinh năm 1971 trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, lưu hành theo hướng nam - bắc.

Qua đó, phát hiện nhiều quần áo không rõ xuất xứ, hơn 300kg dung dịch dạng sệt không nhãn hiệu; 10 can (mỗi can khối lượng 50kg) hóa chất nhuộm vải hiệu Trans PECCW TF-620 (V) và 1.600kg nhựa hiệu Polyurethane Resin, nhãn hiệu nước ngoài. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 300 triệu đồng.

Hiện số hàng trên đã giao cho Đội Quản lý thị trường số 1 tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trung Thi