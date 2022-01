Tài xế công nghệ cuối năm: Tết được ăn cơm có thịt!

Tín hiệu vui là hãng xe công nghệ Be Group đang có nhiều chương trình kích cầu nhằm tăng chuyến xe tại các thành phố lớn, đồng thời tung ra nhiều chính sách thưởng, phối hợp cùng các đối tác trong hệ sinh thái gia tăng phúc lợi, giúp tài xế tăng thu nhập và an tâm gắn bó.

Tết này mâm cơm có thịt!

Giai đoạn cuối năm 2021, tuy dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng nhờ những chính sách kích cầu năng động và hấp dẫn dành cho khách hàng, song hành cùng các chương trình thưởng hấp dẫn cho tài xế, các bác tài beBike tại TPHCM đã tăng tới 30% thu nhập trong 2 tháng trở lại đây. Các bác tài còn thêm niềm vui khi Be tiếp tục chương trình thưởng hoàn tiền lên tới 6,5% doanh thu cuốc xe cho năm 2022.

Cuối năm, đơn giao hàng từ các chợ online tăng cao, mang lại thu nhập tốt hơn cho tài xế.

Anh Huỳnh Trung Bảo, tài xế hãng Be cho biết, giai đoạn dịch bệnh, nhờ công ty linh hoạt dịch vụ, anh vẫn chạy giao hàng, rồi đi chợ hộ cho khách. Nhờ hãng có nhiều chương trình hấp dẫn, giá cước cạnh tranh, khách cũng ưu tiên lựa chọn beBike hơn. "Cứ đà này thì đến tết được ăn cơm có thịt rồi!", anh Bảo hào hứng chia sẻ.

Bên cạnh đó, Be vừa bắt tay với Shopee để hợp tác nhiều mặt, trong đó có việc beDelivery làm phương thức giao nhận nếu cả người mua và bán ở cùng khu vực nội thành Hà Nội hoặc TPHCM. Dịch vụ giao hàng này góp phần nâng cao trải nghiệm, rút ngắn thời gian giao và giảm tỷ lệ hủy đơn. Ngoài ra, phương thức này mang đến cơ hội nâng cao thu nhập cho bác tài Be khi hứa hẹn có thêm đơn hàng giao nhận đáng kể từ Shopee trong mùa mua sắm cuối năm.

Chị Lê Thị Dung, tài xế beBike cho biết, từ sau Giáng Sinh, chị nhận được nhiều đơn giao hàng cho các shop online. Các tài xế trong nhóm thường nhắc nhau luôn phải có tiền trong ví để sẵn sàng nhận các đơn COD (giao hàng ứng tiền trước).

Chính sách bảo hiểm, gói hỗ trợ tài chính và các dịch vụ miễn phí "tận răng" dành cho tài xế

Đi đường dài với phương châm "lấy tài xế làm gốc", hãng xe công nghệ Be từ đầu đã đặc biệt đầu tư vào các chính sách bảo hiểm cho bác tài. Nếu trước đây, với nghề tài xế, đặc biệt là tài xế xe ôm, bảo hiểm cho các sự cố nghề nghiệp dường như là điều xa xỉ, thì từ Be, quan niệm này được thay đổi.

Làm tài xế gắn bó thân thiết của Be với các tiêu chí bảo đảm về chất lượng dịch vụ và doanh thu, các bác tài sẽ được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/7 lẫn bảo hiểm sức khỏe, qua chương trình bảo hiểm beHealthcare. beHealthcare có mức chi trả cho các khoản nội trú ốm đau, bệnh tật hay thương tật lên đến 70.000.000 đồng. Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo lên đến 110.000.000 đồng. Tổng giá trị cho gói bảo hiểm đến 350.000.000 đồng. Tài xế được chọn cơ sở y tế mong muốn với quyền lợi bảo hiểm cao hơn rất nhiều so với chương trình bảo hiểm y tế thông thường…

Anh Dương Văn Quang, tài xế Be, từng chia sẻ lên Facebook câu chuyện thực tế của mình: Nhờ bảo hiểm của Be mà khi có vấn đề sức khỏe với chứng xuất huyết dạ dày nặng, nằm viện dài ngày, anh và gia đình không phải chới với xoay sở. "Thật sự cảm ơn Be đã mang đến cho mình và anh em cái phao đáng tin. Nếu bình thường không có chuyện thì những thông tin bảo hiểm thế này chỉ là một thông báo…", anh tâm sự.

Quan điểm của Be là chính sự yên tâm sau tay lái của các bác tài sẽ càng tạo nên những chuyến đi chất lượng cho khách hàng, giúp hoàn thiện thêm uy tín dịch vụ của thương hiệu.

Không dừng lại ở việc tối ưu số lượng đơn hàng, gia tăng tiền thưởng hay các chế độ bảo hiểm, mới đây, khi Be phối hợp với Cake mở rộng hệ sinh thái sang mảng tài chính, tài xế của Be còn được hỗ trợ gói vay với lãi suất ưu đãi, được tham gia các sản phẩm tài chính được thiết kế riêng cho tài xế, như gói tiết kiệm lãi suất tốt chỉ từ 10.000 đồng/ngày…

Với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, Be thu hút lượng lớn khách hàng ủng hộ.

Bên cạnh các quyền lợi cố định, tài xế Be thân thiết còn được hưởng những đặc quyền hấp dẫn nhờ sự bắt tay của Be với các đối tác. Tới đây, các bác tài Be thân thiết có thể được ưu đãi quyền lợi chăm sóc xe tại Hệ thống Sửa xe Gắn máy 411, từ miễn phí bảo dưỡng, tiền công sửa chữa, rửa xe cho đến giảm giá phụ tùng…

Như mọi ngành nghề khác, việc mưu sinh với các tài xế công nghệ giai đoạn này vẫn không dễ dàng, nhưng những chăm lo về chính sách lao động của hãng xe công nghệ như Be chính là tín hiệu vui.

Hiệu quả của việc áp dụng các chính sách này được nâng cao cũng là nhờ đà hoàn thiện hệ sinh thái của ứng dụng: Từ việc tối ưu hóa tính năng dịch vụ đến việc mở rộng sang mảng tài chính, phối hợp đa dạng đối tác… Khi các ứng dụng xe công nghệ hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ của mình, thì cả tài xế lẫn khách hàng cũng là người được lợi.