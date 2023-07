Tài tử Cha In Pyo từ chối thừa kế: Lộ lý do đầy bất ngờ

Theo Channel A, ông Cha Su Woong, cha ruột của tài tử Cha In Pyo, là người sáng lập kiêm chủ tịch của Woosung Shipping, công ty lớn thứ 4 Hàn Quốc về vận tải biển. Công ty hiện đứng thứ 10 toàn cầu, có giá trị đến 370.000 tỷ won (khoảng 6,6 triệu tỷ đồng).

Công chúng Hàn Quốc bất ngờ khi Cha In Pyo và anh em từ chối kế thừa tập đoàn.

Channel A cũng tiết lộ Cha In Pyo đã từ bỏ quyền quản lý công ty của cha. Nam diễn viên từng tiết lộ trong cuộc phỏng vấn: "Vào năm 2004, cha đã gọi cho 3 người con trai của mình về việc ông muốn nghỉ hưu và giao lại quyền quản lý cho anh em chúng tôi. Tuy nhiên, việc giao quyền quản lý cho chúng tôi - những người không am hiểu gì về ngành vận tải biển, là điều thật vô nghĩa".

Anh em họ đều từ chối kế thừa công ty của cha và cho rằng việc điều hành doanh nghiệp nên được giao cho những người đã cống hiến nhiều năm cho công ty và các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Cha In Pyo từ chối nối nghiệp của bố để theo đuổi đam mê diễn xuất (Ảnh: Sedaily).

Khi Cha In Pyo và hai người anh em khác từ chối tiếp quản Woosung Shipping, cố chủ tịch Cha Su Woong đã bán toàn bộ cổ phần của mình cho liên doanh. Ông cũng tôn trọng mong muốn của các con và trao lại cho một người quản lý của Woosung Shipping.

Anh em Cha In Pyo cho rằng họ không am hiểu về vận tải biển, không thể đảm nhận trọng trách. Việc quản lý nên dành cho người có cống hiến cho công ty, có kiến thức lĩnh vực này. Anh trai của Cha In Pyo hiện là CEO một công ty con của tập đoàn CJ.

Xuất thân từ gia đình tài phiệt song nam tài tử không khoe khoang về gia sản của cha. Thời trẻ, anh học ngành kinh tế tại Đại học Rutgers, Mỹ, có kiến thức về kinh tế học. Vì yêu thích diễn xuất, Cha In Pyo không theo nghiệp kinh doanh mà gia nhập làng giải trí từ năm 1987.