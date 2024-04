Tại sao dòng điều hòa Inverter lại có chi phí hợp lý hơn điều hòa cơ?

Tại sự kiện "Sóng miền Nhiệt đới" diễn ra vào ngày 10-11/4 do Casper Việt Nam tổ chức, ông Nguyễn Trương Thành, Phó tổng giám đốc Casper Việt Nam, đã có những lý giải về việc tại sao mọi người nên sử dụng dòng điều hòa Inverter.

Điều hòa La Casper thuộc phân khúc siêu cao cấp với công nghệ cấp khí tươi đầu tiên tại Việt Nam, được Casper ra mắt vào năm 2023 (Ảnh: Phương Tú).

"Hiện trên thị trường, giá mua dòng sản phẩm điều hòa Inverter cao hơn 300.000 - 400.000 đồng so với dòng điều hòa cơ. Trung bình, nếu chúng ta sử dụng điều hòa máy cơ 8 tiếng/ngày, một tháng tiêu tốn 300.000 đồng tiền điện.

Trong khi điều hòa Inverter cùng thời gian hoạt động, cùng công suất máy đã được chứng minh, tiết kiệm 60% so với điều hòa máy cơ - đồng nghĩa với việc người dùng sẽ tiết kiệm được 180.000 đồng tiền điện và 3 tháng sẽ tiết kiệm được 540.000 đồng. Chính vì thế, về dài hạn, điều hòa Inverter có chi phí hợp lý hơn", ông Nguyễn Trương Thành lý giải.

Dòng sản phẩm điều hòa Inverter còn có thể lắp đặt được ở mọi nơi, những khu vực khiêm tốn về diện tích hay nguồn điện không ổn định.

Điều hòa Casper sở hữu nhiều tính năng, thiết kế thẩm mỹ, tiết kiệm điện và mức giá hợp lý là sự lựa chọn của nhiều người tiêu dùng Việt Nam (Ảnh: Đoàn Trung Nam).

Sự kiện "Sóng miền Nhiệt đới" được Casper Việt Nam tổ chức với sự tham dự của ban lãnh đạo công ty, đối tác, khách hàng và hơn 1.200 đại diện các đại lý từ nhiều tỉnh thành trên cả nước (Ảnh: Châu Đức).

"Điều hòa Inverter có thể hoạt động ở dải điện áp 120V, trong khi điều hòa cơ, điều kiện hoạt động ít nhất ở dải điện áp 160V. Điều này sẽ giúp điều hòa Inverter có thể sử dụng trong các hộ gia đình sinh sống ở những khu vực điện yếu như miền núi.

Bên cạnh đó, cục nóng điều hòa Inverter nhỏ gọn hơn điều hòa cơ rất nhiều, ưu điểm này giúp người sử dụng dễ lắp đặt, nhất là những khu vực dân cư đông đúc", ông Nguyễn Trương Thành chia sẻ.

Các dòng sản phẩm điều hòa Inverter đều được trang bị máy nén biến tần, giúp thay đổi công suất chạy phù hợp, đi cùng công nghệ tiên tiến như hệ thống bo mạch, giúp cho máy nén Inverter luôn chạy ở trạng thái ổn định. Đây chính là lý do giúp cho điều hòa Inverter an toàn và bền bỉ hơn.

Năm 2024, Casper đã và đang phát triển toàn bộ dòng điều hòa Inverter, song thị trường vẫn luôn có sự bắt nhịp chậm hơn, nhiều người tiêu dùng vẫn chưa hiểu hết lợi ích mà điều hòa Inverter mang lại, nên có tâm lý sử dụng các dòng điều hòa cơ.

Chính vì điều này, Casper Việt Nam vẫn sẽ đưa ra thị trường một số lượng điều hòa cơ vừa phải với mức giá chỉ dưới 4 triệu đồng.

"Casper hy vọng người tiêu dùng sẽ dần thay đổi thói quen sử dụng điều hòa sang Inverter và công ty chuyển hướng 100% sang dòng sản phẩm Inverter vào các kế hoạch dài hạn của Casper Việt Nam", Phó tổng giám đốc Casper Việt Nam bày tỏ.

Dòng sản phẩm điều hòa mới của Casper được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, thiết kế thẩm mỹ, tính năng phù hợp người dùng Việt Nam, song có mức giá hợp lý.

EcoPrime sở hữu 4 tính năng nổi bật: SilkAir - khí mềm không gió buốt, BabyCare - chế độ chăm sóc trẻ, iSAVE - chế độ tiết kiệm điện, EasyCare - thiết kế thông minh, dễ dàng lắp đặt và bảo trì (Ảnh: Phương Nguyên).

Ngoài công nghệ tiết kiệm điện Inverter, bền bỉ, các dòng điều hòa mới của Casper còn được trang bị các tính năng hiện đại, thiết thực với người tiêu dùng, với mức giá bán phù hợp.

Hiện Casper Việt Nam phát triển mạnh 4 dòng sản phẩm, bao gồm siêu cao cấp: LaCasper, cao cấp: EcoPrime, trung cấp: EcoPro và phổ thông: TC.

La Casper, model XH, là dòng cấp khí tươi đầu tiên tại thị trường Việt Nam, đã ra mắt vào năm 2023. EcoPrime, model QC là dòng điều hòa khí mềm ra mắt mùa hè năm nay. Dòng EcoPro, Model GC với thiết kế tinh tế và dòng điều hòa TC, ra mắt mùa cao điểm 2023, là sản phẩm Casper định hướng sẽ thay thế dòng cơ.

Ông Nguyễn Trương Thành tập trung nhấn mạnh về dòng điều hòa EcoPrime. Theo đó, sản phẩm này có 4 đặc điểm chính, với 3 đặc điểm dành cho người sử dụng và 1 đặc điểm hỗ trợ các kỹ thuật viên.

Đầu tiên là công nghệ khí mềm, sản phẩm trang bị một cánh đảo gió với hàng nghìn lỗ li ti, giúp người già và trẻ em không bị khí lạnh buốt thổi vào người.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn được đội ngũ kỹ sư Casper Việt Nam tích hợp nhiều tính năng như BabyCare (nút ấn trên điều khiển), giúp bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ. BabyCare khi được kích hoạt sẽ giúp điều hòa vận hành ở chế độ phù hợp với trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 2 tuổi hay tính năng Isave giúp tiết kiệm điện khi điều hòa hoạt động qua đêm.

Đặc điểm cuối cùng dành cho các kỹ thuật viên, dòng điều hòa Casper EcoPrime với thiết kế nguyên khối, mặt dưới tháo rời, hạn chế tối đa các ốc vít và được tích hợp một thước thủy, giúp thợ lắp đặt thao tác dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian lên đến 40%, làm tăng hiệu suất công việc.

"Casper Việt Nam luôn kiên định với triết lý sản phẩm "Xứng đáng từng đồng - Less for more". Các sản phẩm liên tục được cải tiến những tính năng mới ưu việt, thiết thực, bền bỉ và đảm bảo tiêu chí tiên quyết không lãng phí, không thừa thãi, tiết kiệm điện cho người tiêu dùng.

Dù trang bị nhiều tính năng, song dòng điều hòa QC mới của Casper có giá bán chỉ nhỉnh hơn một chút so với dòng sản phẩm GC hoặc TC", ông Nguyễn Trương Thành chia sẻ.

Sự kiện "Sóng miền Nhiệt đới" được Casper Việt Nam tổ chức trong 2 ngày 10-11/4. Tại sự kiện, ban lãnh đạo công ty đã công bố một thông điệp đặc biệt, đồng thời bày tỏ sự tri ân, lời cảm ơn tới hơn 1.200 người tham dự là đại diện các đại lý phân phối trên nhiều tỉnh thành của cả nước, khách hàng và đối tác đã luôn đồng hành cùng Casper trong hành trình phát triển của công ty.