Tài chính Mirae Asset vào top FAST500 2026: Khẳng định đà tăng trưởng bền vững

Ngày 22/4, tại TPHCM, Lễ công bố và tôn vinh FAST500 - Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam - đã được tổ chức.

Chương trình do Vietnam Report thực hiện, là hệ thống xếp hạng được công bố thường niên từ năm 2011 nhằm ghi nhận các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định.

Việc góp mặt trong FAST500 năm 2026 không chỉ cho thấy Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) đáp ứng các tiêu chí về tăng trưởng và hiệu quả hoạt động, mà còn phản ánh uy tín và độ phủ thị trường mà doanh nghiệp đã tạo dựng sau hơn 15 năm hoạt động tại Việt Nam, với hơn 4 triệu khách hàng và mạng lưới hơn 22.000 điểm bán trên toàn quốc.

Việc góp mặt trong FAST500 ngay trong năm đầu tiên tham gia đánh giá cho thấy Tài chính Mirae Asset đáp ứng các tiêu chí của bảng xếp hạng.

Ông Lee Yun Hyoung, Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam), đại diện doanh nghiệp nhận giải (Ảnh: Mirae Asset).

Theo dữ liệu khảo sát, tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) trung bình của các doanh nghiệp trong FAST500 đạt khoảng 23,5%, phản ánh xu hướng phục hồi nhưng đi kèm sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp duy trì được tăng trưởng ổn định cùng nền tảng quản trị vững chắc như Tài chính Mirae Asset là nhóm doanh nghiệp có khả năng duy trì vị thế trong dài hạn.

Một trong những yếu tố giúp Tài chính Mirae Asset đáp ứng các tiêu chí của bảng xếp hạng là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động tài chính tiêu dùng.

Doanh nghiệp đã triển khai hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ và các công cụ phân tích dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng thẩm định, đồng thời tối ưu quy trình cấp tín dụng. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động mà còn hỗ trợ quản trị rủi ro ngay từ giai đoạn đầu.

Song song đó, khả năng thích ứng với biến động thị trường cũng là điểm nổi bật. Trước những thay đổi nhanh của môi trường kinh doanh, doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh chiến lược theo hướng linh hoạt hơn, tập trung vào hiệu quả và chất lượng thay vì mở rộng quy mô đơn thuần.

Cụ thể, doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn: ưu tiên khách hàng có lịch sử tín dụng tốt, tập trung vào các khoản vay có mục đích rõ ràng như mua xe máy, ô tô hoặc tiêu dùng điện tử. Cách tiếp cận này giúp cân bằng giữa mở rộng hoạt động và kiểm soát rủi ro, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững của thị trường.

Tài chính Mirae Asset lọt top FAST500 2026 - khẳng định đà tăng trưởng bền vững (Ảnh: Mirae Asset)

Định hướng thời gian tới, Tài chính Mirae Asset cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng danh mục tín dụng, kiểm soát rủi ro và tối ưu hiệu quả hoạt động, đồng thời mở rộng ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

“Việc được vinh danh trong FAST500 2026 vì vậy không chỉ là sự ghi nhận về tốc độ tăng trưởng, mà còn phản ánh năng lực quản trị và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong một môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh. Đây cũng là nền tảng để Tài chính Mirae Asset tiếp tục duy trì nhịp phát triển ổn định trong giai đoạn tiếp theo”, đại diện Mirae Asset khẳng định.