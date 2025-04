Syngenta Việt Nam giới thiệu giải pháp diệt cỏ với công nghệ tác động kép

Đại diện Syngenta Việt Nam và các nhà khoa học là lãnh đạo các cơ quan về ngành nông nghiệp giải đáp về thuốc trừ cỏ tại sự kiện.

Tham gia sự kiện có các nhà khoa học hàng đầu trong ngành nông nghiệp đến từ Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, Sở Nông Nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, các Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các tỉnh tại ĐBSCL, cùng đại diện các cửa hàng vật tư nông nghiệp và bà con nông dân ở vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ.

Cỏ dại luôn là nỗi lo lắng của bà con nông dân trồng lúa, chúng tấn công mạnh mẽ và cạnh tranh trực tiếp với cây lúa về không gian, ánh sáng và nguồn dinh dưỡng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa, dẫn tới giảm năng suất mùa vụ.

Cỏ dại đã và đang chống chịu lại một số các hoạt chất khiến nhà nông phải phun đi phun lại nhiều lần, vừa tốn công, vừa tốn chi phí phun thuốc và rải phân dặm (urê, NPK…), chưa kể việc phun nhiều loại thuốc trừ cỏ có thể làm lúa sinh trưởng chậm, thậm chí bị ngộ độc và rất hại cho sức khỏe bà con nông dân, môi trường.

Syngenta tiếp tục khẳng định vị thế của công ty hàng đầu trong ngành nông dược với việc tiên phong giới thiệu các giải pháp công nghệ quản lý dịch hại hiệu quả đồng thời giúp môi trường an toàn hơn, đáp ứng đòi hỏi về sản xuất nông nghiệp bền vững.

Trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, các nhà khoa học Syngenta đã hợp tác với các viện nghiên cứu, các cơ quan chức năng tiến hành khảo nghiệm, đánh giá hiệu quả công nghệ kép tiên tiến trong việc kiểm soát cỏ dại giai đoạn hậu nảy mầm sớm trên ruộng lúa, Syngenta đã cho ra đời sản phẩm thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sớm tiên tiến Baloric® 310EC.

Sản phẩm thuốc trừ cỏ Baloric® 310EC.

Baloric® 310EC có cơ chế tác động kép vượt trội tiêu diệt hiệu quả cùng lúc cỏ cây và cỏ mầm chỉ trong 1 lần phun, đặc biệt là trên 3 nhóm cỏ khó trị như chác lác, lồng vực và đuôi phụng với hiệu quả diệt cỏ trên 98%, an toàn cho cây lúa. Cơ chế tác động kép được thể hiện thông qua 2 tác động: tác động thứ nhất là thuốc tấn công trực tiếp vào lá cỏ, khiến cây cỏ tăng trưởng bất thường rồi chết; tác động thứ hai là thuốc tấn công vào mầm hạt cỏ, ngăn chặn quá trình phát triển của hạt cỏ, và giết hạt cỏ từ giai đoạn mầm.

Baloric® 310EC có hiệu quả vượt trội trong nhiều điều kiện đất đai, canh tác và thời tiết khác nhau, kể cả đất phèn. Sản phẩm còn linh động trong việc đưa nước vào ruộng sau khi phun thuốc (4 ngày sau phun so với 2 ngày của các loại thuốc phổ biến khác hiện nay) giúp nhà nông quản lý cỏ hiệu quả và linh hoạt hơn rất nhiều... Với hiệu quả diệt cỏ vượt trội chỉ với 1 lần phun, Baloric® 310EC giúp nhà nông giảm số lần phun (1 lần so với trung bình hiện nay là 3 lần), giảm lượng thuốc đưa ra môi trường, giảm phân dặm, gia tăng lợi nhuận, an toàn hơn cho con người và môi trường.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt sản phẩm Baloric® 310EC, ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam cho biết, Baloric® 310EC là sản phẩm trừ cỏ giai đoạn hậu nảy mầm sớm với công nghệ tác động kép tiên tiến, hiệu quả vượt trội, giúp nhà nông quản lý cỏ dễ dàng hơn, giảm chi phí phun thuốc cỏ, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm lượng thuốc BVTV đưa xuống đồng ruộng, đồng thời an toàn hơn cho con người và môi trường.

Việc ra mắt sản phẩm Baloric® 310EC thể hiện cam kết mạnh mẽ của Syngenta trong việc đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và phát triển các giải pháp dài hạn, an toàn nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng một cách bền vững, có trách nhiệm với môi trường.

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam trực thuộc là Tập đoàn Syngenta - một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm ngành Nông dược và hạt giống, với tham vọng giúp nuôi sống thế giới an toàn và bảo vệ hành tinh.

Mục tiêu của Syngenta là cải thiện sự bền vững, nâng cao chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm nông sản với các giải pháp công nghệ sáng tạo mang tầm thế giới. Công nghệ của Syngenta giúp hàng triệu nông dân sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm cải thiện an ninh lương thực toàn cầu.

Syngenta đang làm việc tận tâm tại hơn 100 quốc gia để thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp trên toàn cầu. Thông qua sự hợp tác với các đối tác trong chuỗi nông nghiệp và thông qua chương trình phát triển bền vững, Syngenta cam kết đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo vì nông dân và vì môi trường tự nhiên, nỗ lực tái tạo nền nông nghiệp, giúp mọi người khỏe mạnh và an toàn và hợp tác để tạo nên tác động lớn hơn.

