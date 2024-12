Suntory PepsiCo Việt Nam ra mắt sản phẩm mới, khẳng định vị thế trong ngành đồ uống

-196: Dấu ấn đổi mới sáng tạo

Xem Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trên toàn cầu, Suntory PepsiCo Việt Nam liên tục ra mắt sản phẩm mới, cải tiến và sáng tạo, đặt người dùng làm trọng tâm.

Hiện diện và hoạt động tại Việt Nam trong ba thập kỷ, Suntory PepsiCo từ một trong những công ty có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam vươn lên và giữ vững vị thế hàng đầu trong hơn hai thập kỷ với danh mục sản phẩm đa dạng, lan tỏa niềm vui đến hàng triệu người dùng Việt mỗi năm.

Sản phẩm -196 được ra mắt gần đây là một ví dụ về việc công ty có những bước tiên phong trong việc tiếp cận người dùng một cách sáng tạo và đem đến những trải nghiệm tiệm cận với người dùng ở thị trường phát triển.

Sản phẩm -196 với công nghệ nghiền lạnh hiện đại, đã thành công tại những thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, Anh, và Úc, nay có mặt tại Việt Nam.

Dựa trên triết lý Seikatsusha - lấy sự toàn diện của con người làm trọng tâm, thấu hiểu và đồng hành để đáp ứng mọi khía cạnh trong đời sống - đây là một trong những cải tiến nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng, mang đến trải nghiệm thưởng thức độc đáo, phù hợp với mọi khoảnh khắc trong cuộc sống, từ những giây phút thư giãn đến dịp tụ họp cùng bạn bè.

Việc ra mắt sản phẩm không chỉ đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của Suntory PepsiCo mà còn khẳng định thế mạnh trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành đồ uống nội địa thông qua đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

-196 là gương mặt mới trong danh mục sản phẩm đa dạng của Suntory PepsiCo Việt Nam

Liên tục cải tiến sản phẩm và bao bì bền vững

Tinh thần đổi mới và sáng tạo còn được thể hiện xuyên suốt trong chuỗi giá trị, từ nghiên cứu phát triển sản phẩm đến các hoạt động phát triển bền vững của công ty tập trung vào 6 trụ cột tạo ra tác động tích cực cho môi trường và cộng đồng.

Công ty bắt đầu hành trình thúc đẩy chuyển đổi bao bì bền vững, góp phần giảm phát thải carbon ra môi trường từ sớm thông qua cải tiến nhằm tăng khả năng tái chế của bao bì; giảm lượng nhựa nguyên sinh dùng trong bao bì và thúc đẩy sáng kiến bao bì làm từ nhựa tái sinh.

Nỗ lực này giúp hàng năm giảm hơn 5.000 tấn nhựa, tương đương giảm phát thải 23.000 tấn CO2 ra môi trường. Suntory PepsiCo là công ty đầu tiên trong ngành nước giải khát giới thiệu sản phẩm có bao bì làm từ 100% nhựa tái sinh tại Việt Nam vào năm 2022. Những sáng tạo này không chỉ giúp tối ưu hóa tài nguyên, thúc đẩy tuần hoàn mà còn giảm đáng kể tác động đến hệ sinh thái.

Công ty liên tục mở rộng danh mục sản phẩm với việc ra mắt những sản phẩm không đường, ít đường và bổ sung vitamin tốt cho sức khỏe, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người tiêu dùng.

Việc liên tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm đa dạng đã củng cố vị thế dẫn đầu của Suntory PepsiCo, thể hiện năng lực sáng tạo, không ngừng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại mà còn tiên phong tạo xu hướng.

Suntory PepsiCo là công ty đầu tiên giới thiệu sản phẩm có bao bì làm từ 100% nhựa tái sinh vào năm 2022.

Cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Những sáng tạo tiên tiến không chỉ là dấu ấn trong chiến lược phát triển của Suntory PepsiCo tại Việt Nam, mà còn là cam kết đầu tư lâu dài.

Tháng 4, công ty khởi công nhà máy tại Long An. Đây là nhà máy thứ 6 và là dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong ba thập kỷ công ty hoạt động tại Việt Nam. Với công suất lên tới 800 triệu lít/năm, đây là nhà máy lớn nhất của tập đoàn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nhà máy mới được kỳ vọng nâng cao năng lực sản xuất và ứng dụng công nghệ tiên tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng.

Suntory PepsiCo Việt Nam nhận danh hiệu "Doanh nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh tiêu biểu năm 2024" do báo Vietnam Investment Review và Bộ Kế hoạch Đầu tư trao tặng.

Những nỗ lực đổi mới để mang lại giá trị toàn diện cho người tiêu dùng cũng như cộng đồng của Suntory PepsiCo đã được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, trong đó có danh hiệu "Doanh nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh tiêu biểu năm 2024" do báo Vietnam Investment Review và Bộ Kế hoạch Đầu tư trao tặng, giải thưởng "Doanh nghiệp dẫn đầu về phát triển bền vững khu vực châu Á" (Top Sustainability Advocates in Asia) do ACES ghi nhận năm 2024.

Theo đại diện công ty, những thành tựu này là minh chứng cho tinh thần tiên phong trong đổi mới và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, không chỉ góp phần thúc đẩy ngành đồ uống tại Việt Nam mà còn đồng hành cùng người Việt trong mọi khoảnh khắc đời sống, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

-196 là sản phẩm chứa cồn, không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Không sử dụng đồ uống có cồn khi tham gia giao thông.