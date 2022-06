Sun Secret Valley: Nấc thang mới của ngành dịch vụ Phú Quốc

Mua sắm riêng tư: Đỉnh cao của ngành dịch vụ

Harrod's, Lafayette… là những cái tên không xa lạ với tín đồ shopping. Nhưng có lẽ ít ai biết, những trung tâm hàng hiệu đình đám này đã dành hẳn tầng áp mái cho các VIP với dịch vụ mua sắm riêng tư và các chuyên gia tư vấn hàng đầu sẵn sàng phục vụ bất kể đêm ngày.

Các nhãn hiệu thời thượng từ thời trang đến đồng hồ, nữ trang như Chanel, Dior, Cartier, Chopard, Boucheron… luôn có những căn phòng được bài trí riêng tiếp đón khách VIP, đáp ứng nhu cầu mua sắm riêng tư.

Thậm chí, trong các chuyến du lịch, để chiều theo sở thích của họ thì nhân viên concierge đã thiết kế những buổi mua sắm riêng tư ngay trên những điểm du lịch nổi tiếng dành cho giới thượng lưu.

William Cash, tổng biên tập tờ Spear's Wealth Management Survey, tờ tạp chí nổi tiếng bậc nhất của giới siêu giàu châu Âu cho rằng điều đó khiến khách hàng của họ không lẫn với những người bình thường.

Sun Secret Valley: Biểu tượng mới của mua sắm cao cấp kết hợp nghỉ dưỡng tại Phú Quốc

Phú Quốc không thiếu điểm mua sắm. Nhưng những điểm mua sắm đẳng cấp kết hợp hài hòa giữa tính riêng tư độc bản và sự sôi động tiện nghi dành cho tầng lớp thượng lưu có lẽ còn mới mẻ.

Minh họa thiết kế shophouse The Avenue.

Phân khu The Avenue của Sun Secret Valley bên bờ biển Bãi Dài với những đột phá về thiết kế và tầm nhìn được tạo ra với kỳ vọng trở thành một biểu tượng mới của dịch vụ thương mại cao cấp kết hợp nghỉ dưỡng trên Đảo Ngọc. Các căn shop house ở phân khu The Avenue không lẫn với bất cứ mẫu hình shop house nào đã có trước đó.

Sun Property đã vượt ra khỏi những quy tắc của các shophouse quen thuộc để tạo ra diện mạo mới cho phân khu The Avenue. Các căn shop house ở đây được giữ diện tích điển hình của dòng biệt thự phố 7,5mx20m. Nhưng thay vì 4 tầng cùng thiết kế khối vuông cứng nhắc truyền thống thì shophouse The Avenue sở hữu 4-5 tầng với lối giật cấp, cao thấp nhấp nhô. Định kiến về dãy nhà hình hộp bê tông trong kiến trúc nhà phố được các kiến trúc sư của Sun Property hóa giải bằng những nét mềm mại, sự uyển chuyển, tinh tế nhưng cũng không kém phần phá cách. Sun Property còn tạo ra điều tưởng chừng như không thể, đưa không gian sân vườn rợp bóng cây xanh vào từng căn shop house The Avenue, điều hiếm thấy đối với phân khúc shop house khi chủ đầu tư luôn muốn tận dụng tối đa diện tích đất xây dựng.

Phần diện tích nguyên sơ còn lại của Bãi Dài (Ảnh: Sun Property).

Sự mới mẻ trong thiết kế này càng trở nên giá trị khi phân khúc The Avenue tọa lạc ở vị trí hiếm có, là cửa ngõ và là phân khu mở duy nhất của Sun Secret Valley, giáp tuyến đường Cửa Cạn - Gành Dầu huyết mạch nối thẳng ra Dương Đông. Nhưng đồng thời, nó nằm trên một rẻo đất nguyên sơ hiếm có ở Bãi Dài với đủ đầy những thành tố đẹp đẽ của thiên nhiên Phú Quốc như rừng, đầm tự nhiên và biển xanh cát trắng. Nghĩa là những căn shophouse này không chỉ sở hữu vẻ đẹp gần như nguyên vẹn của thiên nhiên, mà còn là cửa ngõ đón trọn dòng du khách của khu vui chơi giải trí đang hiện hữu ngay cạnh đó.

Nhưng The Avenue được tạo ra để trở thành một biểu tượng mới cho ngành dịch vụ cao cấp ở Bãi Dài nói riêng và Phú Quốc nói chung. Dù nằm ngay cạnh tổ hợp vui chơi giải trí nhưng chỉ cần bước chân vào The Avenue là du khách như bước vào một thế giới mới, tách biệt hoàn toàn với những ồn ã. Một dải xanh cao 5m được Sun Property khéo léo tạo ra để dẫn du khách lạc vào một thế giới nơi sự sang trọng ngự trị, sầm uất luôn hiện hữu nhưng không ồn ào, nhộn nhịp, tinh tế và thanh lịch. Thế giới ấy không dành cho số đông, nó hướng sự chuẩn mực và đẳng cấp.

Không gian của cá nhân hóa trải nghiệm

Những chuẩn mực và đẳng cấp này là cơ hội "vàng" cho sự phát triển của ngành dịch vụ thương mại lấy cá nhân hóa trải nghiệm làm trọng tâm.

Cộng hưởng của cả không gian 3 tầng thiên nhiên của Bãi Dài cùng thiết kế sân vườn hiếm có, những buổi mua sắm ở The Avenue sẽ chẳng còn dấu ấn của ồn ào mà ngập tràn thư thái trong không gian đậm tính thẩm mỹ, của thiên nhiên và những giai điệu du dương.

Các con phố thương mại tại The Avenue.

Không chỉ phù hợp để kinh doanh thời trang hàng hiệu, không gian shop house The Avenue còn hướng tới nghệ thuật ẩm thực tinh hoa. Kiến trúc trong từng căn shop house được thiết kế linh hoạt với nhiều không gian mở khoáng đạt, trần cao, tạo hiệu ứng sang trọng, tinh tế cần thiết của mô hình nhà hàng cao cấp.

Bên cạnh đó, nhờ được ôm ấp bởi ba tầng thiên nhiên của vườn cổ thụ, biển xanh, hồ đầm tự nhiên mà shophouse The Avenue dễ dàng tạo nên không gian spa thiền tịnh, đưa con người trở về xúc cảm nguyên sơ, riêng tư và thư giãn. Thay vì tìm kiếm những loại tinh dầu đắt tiền có mùi hương cỏ cây, toàn bộ không gian shophouse The Avenue được bao trùm bởi hương sắc thiên nhiên nguyên bản.

Sự tinh tế của The Avenue sẽ là khởi đầu cho một ngành dịch vụ cao cấp đang bị bỏ trống ở Phú Quốc, hứa hẹn sẽ là "con gà đẻ trứng vàng" trong tương lai gần.