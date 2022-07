Sun Property được APPA 2022 vinh danh tại 2 hạng mục giải thưởng

Vượt qua hàng nghìn ứng viên hàng đầu châu lục, cùng quy trình đánh giá khắt khe của hội đồng độc lập gồm hơn 80 chuyên gia quốc tế, dựa trên các tiêu chí về hạng mục thiết kế, chất lượng, dịch vụ, đổi mới, độc đáo và cam kết bền vững, nhà phát triển bất động sản cao cấp Sun Property giành hai giải tại Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương APPA 2022.

Đó là "Dự án có kiến trúc cảnh quan hàng đầu Việt Nam (Landscape Architecture Vietnam)" được trao cho thành phố nghỉ dưỡng đa sắc màu Sun Riverside Village và "Dự án có kiến trúc nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam (Leisure Architecture Vietnam)" với "làng nhiệt đới giữa ba tầng thiên nhiên" Sun Tropical Village.

Dự án Sun Riverside Village được vinh danh tại APPA 2022 (Ảnh phối cảnh minh họa).

Hai giải thưởng này chính là sự ghi nhận và tái khẳng định những dấu ấn chất lượng - đẳng cấp và khác biệt mà Sun Group đã kiến tạo trong suốt hành trình 15 năm "Làm đẹp những vùng đất", mà Sun Property là đơn vị đồng hành phát triển các dự án bất động sản.

"Tâm huyết "làm đẹp những vùng đất" thôi thúc chúng tôi phát triển những dự án vừa thăng hoa giá trị sống, vừa phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, bản sắc của mỗi vùng đất. Chúng tôi luôn đau đáu làm thế nào để đất nước chúng ta ngày càng đẹp hơn; du lịch của chúng ta xứng tầm quốc tế và bất động sản của chúng ta được thế giới biết đến", bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh - Tổng Giám đốc Sun Property chia sẻ.

Một thập kỷ rưỡi qua, Sun Property đã góp phần tô điểm diện mạo đầy sức sống và đẳng cấp cho nhiều địa phương với những tổ hợp quy mô, trong đó có Thanh Hóa và Phú Quốc.

Sun Property đã bổ sung cho Phú Quốc những tổ hợp quy mô (Ảnh Sun Property).

Tại xứ Thanh, Sun Group đem tới đây cả một hệ sinh thái nhiều tỷ USD, trong đó có Sun Riverside Village - thành phố nghỉ dưỡng đa sắc màu bên dòng sông Đơ với nguồn cảm hứng Miami phồn hoa.

Ở Sun Riverside Village, chất sống Miami tuôn trào qua thiết kế kiến trúc, hệ thống tiện ích, cảnh quan. Theo đánh giá từ hội đồng giám khảo APPA, Sun Riverside Village tạo ấn tượng bởi những tinh hoa của 2 phong cách kiến trúc đặc trưng Miami là Art Decor và Tân thuộc địa Tây Ban Nha cổ điển đều được các kiến trúc sư khéo léo mang đến từng con đường, từng góc phố và từng căn biệt thự thuộc 4 phân khu: The River, Festival Avenue, The Harbor và The Link.

Hệ thống tiện ích cảnh quan tại Sun Riverside Village đa dạng với 4 công viên nội khu quy mô 22.400m2 cùng loạt tiện ích công cộng từ khu vực bãi biển nhân tạo quy tụ các hoạt động vui chơi giải trí sôi động đến các khu phố mua sắm, đường dạo bộ ven sông hay những khoảng không gian rộng lớn tổ chức lễ hội, sân khấu âm nhạc… Tương lai không xa, đây sẽ là thành phố nghỉ dưỡng vừa gần gũi, giao hòa thiên nhiên vừa sôi động và náo nhiệt bởi chất Miami thời thượng.

Bên cạnh đó, Sun Tropical Village - Dự án có kiến trúc nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam (Leisure Architecture Vietnam) lại được đánh giá cao bởi nhà phát triển bất động sản (BĐS) Sun Property đã khéo léo đưa mô hình bất động sản gắn với wellness living về Việt Nam, tạo ra một chuẩn mực mới cho bất động sản gắn liền yếu tố "sức khỏe"...

Sun Tropical Village - làng nhiệt đới giữa 3 tầng thiên nhiên tại Phú Quốc (Ảnh phối cảnh minh họa).

Với mô hình làng nhiệt đới giữa ba tầng thiên nhiên: Vườn trong nhà - nhà trong rừng - rừng ven biển; Sun Tropical Village nổi bật với trọn vẹn 6 điểm cộng. Đó là một second home đích thực; một nơi có đầy đủ tiện ích nâng tầm giá trị nghỉ dưỡng và trải nghiệm; một khu đô thị nghỉ dưỡng tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên vốn có tại quần thể Bãi Kem; cây "cầu nối" giữa con người với thiên nhiên và con người với con người; một thiết kế đáp ứng được tiêu chí chất lượng - đẳng cấp và khác biệt và là nơi mở ra hành trình sống wellness toàn diện cân bằng thân - tâm - trí cho những chủ nhân tương lai.

Tại Sun Tropical Village, Land Sculptor Studio Company Limited - đơn vị tư vấn thiết kế cảnh quan hàng đầu thế giới đã khéo léo đưa hơi thở nhiệt đới lên từng chi tiết, đặt sự hòa nhập thiên nhiên giữa trong và ngoài nhà lên hàng đầu. Nhờ đó, những cư dân tương lai sẽ có cơ hội tận hưởng một không gian yên bình, song cũng không kém phần phóng khoáng, tự do; một cuộc sống thư thái, nghỉ dưỡng toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần giữa nhịp sống hiện đại, xô bồ.

Sun Property miệt mài kiến tạo những kiệt tác suốt một thập kỷ rưỡi qua (Ảnh Sun Property).

Sun Riverside Village hay Sun Tropical Village chính là những nét chấm phá độc đáo trong bức tuyệt tác trải dài theo dáng hình đất nước do Sun Property phác họa một cách sống động với cả chiều sâu văn hóa, tâm hồn và tri thức. Bức tuyệt tác ấy đã góp phần không nhỏ giúp thăng hoa giá trị sống cho mỗi chủ sở hữu bởi Sun Property đã thổi vào đó linh hồn, đưa mỗi dự án bất động sản thành một trải nghiệm riêng có.

Ở đó, những siêu tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư Hon Thom Paradise Island (Phú Quốc), dự án đô thị đảo cao cấp Sunneva Island - Đảo Ánh Dương (Đà Nẵng); khu phức hợp bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ cao cấp Sun Secret Valley; hay thị trấn nghỉ dưỡng phong cách Nhật Bản Sun Onsen Village - Limited Edition; quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen… mỗi mảnh ghép đều mang một dấu ấn riêng, một sắc màu riêng để làm nên những tổ hợp BĐS cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng hoàn hảo, khác biệt.

Sắp tới, Sun Property sẽ viết nên chương mới của hành trình làm đẹp Đà Nẵng với Sunneva Island (Ảnh phối cảnh minh họa).

Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương APPA là giải thưởng thường niên với ban giám khảo do các thành viên của Hạ viện trong Quốc hội Vương quốc Anh làm chủ tọa và thuộc hệ thống giải thưởng bất động sản uy tín hàng đầu thế giới International Property Awards (IPA) ra đời năm 1995. Hiện IPA đã được tổ chức đến năm thứ 29 với các hạng mục giải thưởng dành cho những khu vực khác nhau như Châu Âu, Châu Phi, Canada, Trung và Nam Mỹ, Caribe, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Châu Á Thái Bình Dương....

Trước đó năm 2021, 4 dự án của Sun Property cũng đã lần lượt được xướng tên với những hạng mục giải thưởng danh giá như Dự án thương mại tốt nhất Việt Nam - Sun Plaza Grand World; Dự án bất động sản du lịch có kiến trúc xuất sắc nhất Việt Nam - Sun Premier Village Primavera; Dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam - Sun Grand City Feria và Dự án có kiến trúc phức hợp tốt nhất Việt Nam dành cho Sun Grand City New An Thoi.