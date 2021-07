Sun Property "ẵm" 4 giải thưởng tại chương trình "Dự án đáng sống 2021"

Dân trí Sun Property (thành viên Sun Group) vừa xuất sắc giành 4 giải thưởng danh giá tại lễ trao giải Dự án đáng sống 2021 do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp - Cơ quan của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 16/7 vừa qua.

Đó là hai giải "Dự án đáng sống năm 2021" cho hai khu đô thị đẳng cấp Sun Grand City New An Thoi (Nam Phú Quốc) và Sun Grand City Feria (Quảng Ninh); giải thưởng "Dự án được yêu thích nhất năm 2021" cho khu nghỉ dưỡng Sun Premier Village Primavera (Nam Phú Quốc). Bên cạnh đó, Sun Grand City New An Thoi còn "ẵm" thêm giải thưởng "Dự án có kiến trúc tiêu biểu năm 2021".

Ba dự án Sun Grand City New An Thoi, Sun Grand City Feria và Sun Premier Village Primavera đã chinh phục Hội đồng cố vấn chuyên môn và hàng triệu độc giả, sau nhiều quy trình bình chọn khắt khe. Theo Ban Tổ chức, tiêu chí đề ra cho chương trình bình chọn "Những dự án đáng sống 2021" là phải thực chất, hiệu quả, xác đáng. Các dự án được vinh danh phải thực sự là nơi đáng sống nhất, là chốn an cư lý tưởng, được khách hàng yêu thích.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh - Phó Tổng Giám đốc thường trực Sun Property nhận các giải thưởng của chương trình "Dự án đáng sống 2021"

Tọa lạc tại trung tâm đô thị An Thới, nằm trong hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng quy mô quốc tế do Sun Group kiến tạo, Sun Grand City New An Thoi là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên trên đảo Ngọc Phú Quốc. Quy hoạch kiểu "siêu khối" độc đáo, đầu tư lớn cho hạ tầng kỹ thuật, tiện ích với hệ thống đại lộ, công viên, cảnh quan,… Sun Grand City New An Thoi tiên phong kiến tạo khu đô thị kiểu mẫu đa chức năng vừa an cư, vừa kinh doanh đắc lợi tại đảo Phú Quốc.

Kiến trúc Địa Trung Hải rực rỡ sắc màu của những khối nhà phố, hệ thống tiện ích cũng đã giúp khu đô thị này giành luôn hạng mục giải ấn tượng: "Dự án có kiến trúc tiêu biểu năm 2021".

Sun Grand City New An Thoi - khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên trên đảo Phú Quốc

Một dự án đáng sống nữa được phát triển bởi Sun Property, đó là Sun Grand City Feria. Tọa lạc tại vị trí "vàng", ôm trọn cung đường bờ biển đẹp bậc nhất miền Bắc tại Bãi Cháy, TP biển Hạ Long (Quảng Ninh), khu đô thị Sun Grand City Feria đem đến cho cư dân cuộc sống viên mãn trong những biệt thự đẳng cấp cận kề Vịnh di sản.

Sự hòa quyện độc đáo, tinh tế của phong cách kiến trúc Địa Trung Hải và kiến trúc Tây Ban Nha bên bờ Vịnh Hạ Long khiến cư dân Sun Grand City Feria luôn được tận hưởng cảm giác sống như nghỉ dưỡng và đầy cảm hứng suốt 365 ngày. Chỉ cần bước chân ra khỏi "ốc đảo" yên bình này, cư dân danh giá sẽ được hòa nhịp ngay vào không khí sôi động của hệ thống thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí ngay trong hệ sinh thái của Sun Group tại Bãi Cháy. Đây cũng là dự án ghi dấu ấn bởi tốc độ thi công thần tốc.

Sun Grand City Feria - không gian sống như nghỉ dưỡng đẳng cấp bên Vịnh Hạ Long

Bên cạnh các giải "Dự án đáng sống 2021", Sun Property tiếp tục "ẵm" giải "Dự án được yêu thích nhất năm 2021" với Sun Premier Village Primavera tại Nam Phú Quốc. Đây là một trong những công trình "biểu tượng mới" của TP biển Phú Quốc với tháp đồng hồ cao 75 m mô phỏng nguyên bản tháp chuông trên quảng trường San Marco, Venice, Italia.

Xung quanh tháp đồng hồ là hệ thống boutique - house sát biển đẹp như tranh vẽ. Sức quyến rũ của dự án này không chỉ nằm ở phong cách Địa Trung Hải căng tràn sức sống, mà còn bởi giá trị nghệ thuật được tạo nên từ kỹ thuật theming giả cổ cầu kỳ. Sun Premier Village Primavera được lựa chọn là điểm hẹn của nghệ thuật, với show trình diễn Fashion Voyage #3 đẳng cấp hồi tháng 3 năm nay, và tiếp tục trở thành "sàn diễn" của hàng loạt thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Sun Premier Village Primavera như bức tranh Địa Trung Hải đẹp ngoạn mục bên bờ biển Nam đảo Ngọc

Với 4 giải thưởng được vinh danh tại chương trình bình chọn "Dự án đáng sống 2021", Sun Property tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu BĐS cao cấp của "ông lớn" Sun Group trên thị trường.

"Theo đuổi phân khúc đòi hỏi những tiêu chí vô cùng khắt khe là BĐS cao cấp gắn với du lịch, nghỉ dưỡng, Sun Property không chỉ nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm BĐS chất lượng, đẳng cấp, khác biệt, mà còn giàu giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật, tôn trọng thiên nhiên, nằm trong các hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng quy mô quốc tế.

Những giải thưởng danh giá này sẽ tiếp thêm động lực để Sun Property không ngừng sáng tạo, phát triển thêm những dòng sản phẩm BĐS mới, độc đáo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, cũng như đủ sức cạnh tranh với khu vực và trên thế giới" - Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Phó Tổng Giám đốc thường trực Sun Property nói.

4 giải thưởng tại chương trình "Dự án đáng sống 2021" tiếp tục nối dài bộ sưu tập giải thưởng danh giá trong và ngoài nước của Tập đoàn Sun Group. Hiện nay, ngoài các thương hiệu Sun World cho lĩnh vực vui chơi giải trí, Sun Hospitality cho lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Sun Group còn sở hữu Sun Property - thương hiệu BĐS cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, với các dự án tọa lạc tại những điểm đến du lịch nổi tiếng trải dọc khắp đất nước.

Trường Thịnh