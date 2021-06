Sữa non tươi nhập khẩu 100% từ vùng đất sạch hàng đầu thế giới

Dân trí Với việc đầu tư trang trại hơn 10 triệu USD tại Úc, VitaDairy mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm không chỉ sữa tươi mà còn là sữa non tươi nhập khẩu 100% từ vùng đất sạch nhất thế giới Tasmania - Úc.

Tiếp tục khẳng định vị thế khai phá hướng đi mới trong ngành sữa, năm 2020, VitaDairy công bố đã đầu tư hơn 10 triệu USD sở hữu trang trại bò sữa rộng lớn tại Tasmania, Úc để cho ra đời sản phẩm dinh dưỡng chắt lọc các tinh túy của nguồn sữa tươi chất lượng hàng đầu tại đây - Sữa non tươi VitaDairy - Colos Fresh Milk .

Sản phẩm Sữa Non Tươi Colos Fresh Milk của VitaDairy

Sữa non tươi VitaDairy với chất lượng tuyệt hảo, hương vị thuần khiết, tươi mới, không chỉ là nguồn dinh dưỡng cao cấp, chất lượng cho sức khỏe mà còn là sản phẩm sữa non tươi đem đến lợi ích tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả.

Sữa non tươi VitaDairy - giọt tinh túy đến từ vùng đất tinh khiết

Tasmania là một hòn đảo xinh đẹp nằm riêng biệt ở Cực nam của Úc. Nơi đây được mẹ thiên nhiên vô cùng ưu ái ban tặng một khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm, khắp đảo là những đồng cỏ xanh mướt trải dài vô tận và ôm ấp những dòng nước hồ suối tự nhiên mát lạnh và trong vắt. Hòn đảo này được biết đến với bầu không khí trong lành và sạch hàng đầu thế giới. Chính vì được thiên nhiên ưu đãi, Tasmania trở thành vùng đất lành để nuôi dưỡng đàn bò sữa "hạnh phúc" để cho ra những dòng sữa tươi ngon, tuyệt vời.

Tại trang trại của VitaDairy tại Tasmania, những cô bò sữa được nuôi thả tự do trên những đồng cỏ tự nhiên, ăn ngủ tự do ngoài trời mà không cần chuồng trại, ngày ngày gặm cỏ tươi, uống nước suối mát mẻ để cho ra những giọt sữa tươi thơm ngon, tự nhiên, và giàu dinh dưỡng.

Sữa non tươi VitaDairy - Colos Fresh Milk được làm bởi nguồn sữa chất lượng từ trang trại VitaDairy tại hòn đảo xinh đẹp Tasmania nên lưu giữ được trọn vẹn giá trị dinh dưỡng và hương vị tự nhiên, thuần khiết mà bạn dễ dàng cảm nhận ngay lần đầu tiên được uống.

Không chỉ vậy, Sữa non tươi còn được mệnh danh là "những giọt dinh dưỡng đầu tiên của sự sống" là những "giọt vàng tinh túy" khi được lấy từ những giờ đầu tiên sau khi bò sinh. Trong sữa non có chứa các kháng thể miễn dịch tự nhiên và các thành phần sinh học vô cùng quý giá sẽ giúp tăng cường miễn dịch và khả năng đề kháng cho cơ thể. Giữ và bổ sung sữa non tươi ngay sau khi những giọt sữa đầu tiên được vắt ra chính là chìa khóa quan trọng giúp sữa non tươi VitaDairy lưu giữ trọn vẹn các kháng thể tự nhiên để duy trì hiệu quả tăng miễn dịch trong từng sản phẩm.

Sữa non tươi VitaDairy - Colos Fresh Milk

VitaDairy chọn Tasmania vì đây là vùng đất trong lành hàng đầu thế giới

Sữa non tươi VitaDairy được nhập khẩu nguyên hộp từ Úc với nguồn sữa non tươi quý giá đến từ trang trại bò sữa VitaDairy Australia tại Tasmania - Nơi được mệnh danh là hòn đảo thiên đường sạch hàng đầu thế giới.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Colorado (Mỹ), Tasmania là một trong những khu vực hiếm hoi của thế giới thoát khỏi được những ảnh hưởng từ các hoạt động của con người. Tại đây, các tầng mây thấp hoàn toàn không chứa các sol khí (aerosol) - tác nhân gây ô nhiễm sinh ra từ hoạt động sản xuất như đốt nhiên liệu hóa thạch, dùng thuốc trừ sâu… Các kết quả đánh giá chất lượng không khí của IQAir cho thấy ô nhiễm không khí gần như bằng 0 và chỉ số chất lượng môi trường luôn ở mức 5 - 8.

"Với quan điểm sạch là phải sạch từ không khí, đất, nước, những giọt sữa tinh khiết nhất phải đến từ vùng đất tinh khiết nhất, chúng tôi đã đầu tư sở hữu trang trại bò sữa tại bang Tasmania của nước Úc. Đồng thời phát triển công nghệ thu hoạch sữa non tươi trong 24h đầu. Chúng tôi xin trân ái dành những sản phẩm sữa tươi non đầu tiên từ trang trại tại Tasmania của VitaDairy Úc đến người tiêu dùng Việt Nam", bà Nguyễn Thị Hà, Tổng giám đốc VitaDairy chia sẻ.

Đàn bò tại VitaDairy Australia được chăn thả tự nhiên

Cùng với việc đầu tư trang trại quy mô tại Tasmania, VitaDairy còn chú trọng vào việc phát triển công nghệ thu hoạch sữa non 24h nhằm đảm bảo mang những giọt sữa non tươi quý giá đầu tiên về Việt Nam. Đây là bước tiến đánh dấu sự phát triển mới của VitaDairy sang thị trường sữa nước sau khi đã khẳng định vị thế của mình trong ngành sữa bột tại Việt Nam. Đồng thời, bước tiến này càng củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu của VitaDairy trong những sáng tạo, ứng dụng nhóm sữa non vào sữa công thức và nay thêm sữa tươi.

Với việc đầu tư lần này, VitaDairy hiện là doanh nghiệp đầu tiên sản xuất sản phẩm sữa non tươi tại Việt Nam với nguồn sữa non từ Tasmania, Úc. Đây là bước phát triển đột phá, chứng minh tầm nhìn, tâm huyết và tầm vóc của một doanh nghiệp lớn. Việc phát triển và cung cấp sản phẩm sữa non tươi đầu tiên từ bò trong 24h đầu và mang về Việt Nam cũng đánh dấu bước lấn sân của VitaDairy sang sữa nước.

Trường Thịnh