Sữa hươu Pamu từ New Zealand đã có mặt tại Việt Nam

Landcorp được thành lập vào năm 1886 và đã có hơn 130 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổng diện tích các trang trại của Landcorp rộng hơn 400.000 ha (gấp 6 lần diện tích Singapore) và trải rộng ra 120 nông trại. "Đây là công ty đầu tiên và hiện tại duy nhất trên thế giới sản xuất thành công sữa hươu đỏ", theo đại diện Landcorp.

Các sản phẩm từ hươu đã xuất hiện trong nhiều bài thuốc cổ truyền của Châu Á từ nhiều thế kỷ trước. Hơn 2.000 năm nay, nhung hươu, cao hươu, gân hươu, và sữa hươu được đánh giá cao nhờ các đặc tính hỗ trợ tăng cường sức khỏe.

Với dân số chỉ 5 triệu người trên diện tích gần 300.000 km2, được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu trong lành ôn hòa mát mẻ quanh năm, New Zealand cung cấp các sản phẩm từ hươu cho chất lượng cao. Các đàn hươu ở đây được chăm sóc và nuôi dưỡng cẩn thận để cho ra những dòng sữa tinh khiết và hảo hạng. Hươu được tự do dạo chơi trên những cánh đồng quê tươi đẹp và tất cả các con hươu đều được gắn số và có tên riêng. Hằng ngày, trong quá trình vắt sữa, hươu sẽ được mát xa bầu vú và cho nghe nhạc đồng quê để cho ra loại sữa có chất lượng tốt nhất.

Đàn hươu ở New Zealand có chế độ chăm sóc được nghiên cứu cẩn thận với thức ăn chính là cỏ tự nhiên trên các thảo nguyên và nước suối khoáng tinh khiết (Ảnh: Pamu).

Ngoài ra, hươu còn được bổ sung các loại hạt ngũ cốc chất lượng cao kết hợp với chế độ theo dõi dinh dưỡng và kiểm tra định kỳ bởi các chuyên gia.

Sản phẩm sữa hươu Pamu đạt giải "Thành phần sữa tốt nhất" tại Giải thưởng Sáng tạo về Sữa Thế giới, được công bố tại Laval, Pháp 2022.

Với hàm lượng dinh dưỡng cao và sản lượng sản xuất có hạn, sản phẩm sữa hươu Pamu khác biệt với các sản phẩm từ hươu trên thị trường về cả chất lượng lẫn độ quý hiếm. Sữa hươu đỏ là loại có dinh dưỡng cao với hàm lượng chất đạm gấp hơn 2 lần so với sữa bò thông thường.

Chất đạm trong sữa hươu đỏ chủ yếu là đạm protein A2 tốt cho sức khỏe. Trong khi đó, so với sữa của các động vật nhai lại khác, lượng đường lactose và đạm casein A1 (các chất gây hội chứng dị ứng đạm sữa và rối loạn tiêu hóa) thấp hơn, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Theo đại diện Pamu, nhờ hàm lượng canxi gấp 2,5 lần so với sữa bò thông thường, sữa hươu Pamu hỗ trợ thúc đẩy tăng cường chiều cao ở trẻ em. Sữa hươu Pamu cũng chứa các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu như phốt pho góp phần giúp xương chắc khỏe, Lactoferrin góp phần nâng cao sức đề kháng, chống lão hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa Công ty TNHH Ciels Group và Landcorp Farming Limited với sự tham dự và chứng kiến của bà Tredene Dobson, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand và ông Joe Nelson, Tổng lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại Việt Nam.

Theo đại diện Pamu, không chỉ là nguồn dinh dưỡng với sức khỏe con người, sữa hươu đỏ còn là nguyên liệu làm đẹp, góp phần giúp chống lão hóa da và mang đến một làn da căng mịn, mọng nước. Các hoạt chất trong sản phẩm này có khả năng góp phần thúc đẩy sự phát triển của các tế bào gốc để sửa chữa khuyết điểm trên da. Với hàm lượng Vitamin A (Retinol) cao, giúp góp phần hỗ trợ sản sinh collagen và giảm thiểu các nếp nhăn trên da. Sữa hươu đỏ còn được các tập đoàn mỹ phẩm Hàn Quốc, Úc và New Zealand dùng làm nguyên liệu cao cấp để sản xuất mỹ phẩm làm đẹp và chống lão hóa da.

Buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện được tổ chức riêng tư tại tư gia của Đại sứ Dobson với sự tham dự của các thành viên Đại sứ quán New Zealand, Cơ quan Thương mại và Phát triển Doanh nghiệp New Zealand, và đại diện Công ty TNHH Ciels Group. "Thỏa thuận hôm nay là một dấu mốc rất quan trọng trong quan hệ thương mại Việt Nam - New Zealand. Đây là nền tảng cho các cơ hội giao thương giữa hai nước trong tương lai", Đại sứ Dobson nhấn mạnh.

Bà Trần Thu Huyền, Giám đốc Điều hành Ciels, chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn mang tới người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà còn phải hoàn toàn tự nhiên, hương vị tuyệt hảo nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt".

Website: https://pamudeermilk.com