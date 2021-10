SonKim Land và hành trình tiên phong xây dựng nền tảng đô thị thông minh The 9 Stellars

Dân trí Thiết lập hệ sinh thái công nghệ số vào không gian sống là bước đi tiên phong của nhà phát triển bất động sản hàng đầu SonKim Land qua việc hợp tác với Viettel trong việc triển khai hạ tầng viễn thông tại dự án đô thị thông minh The 9 Stellars.

Sự hợp tác của những ông lớn tạo nền tảng cho một khu đô thị thông minh đẳng cấp thế giới

Ngày 12/10 vừa qua, SonKim Land đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Viettel - cùng với sự tham dự của đại diện Qualcomm. Theo đó, Viettel sẽ là đối tác cung cấp giải pháp kết nối 4G/5G và IoT (Internet vạn vật) để phát triển nền tảng Smart City của Qualcomm, tạo nên một cơ sở hạ tầng kết nối đồng bộ và thông minh cho tất cả dự án mà Sơn Kim Land phát triển - trong đó The 9 Stellars sẽ trở thành hình mẫu tiên phong định hình phong cách cho dự án đô thị thông minh này.

SonKim Land ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Viettel để xây dựng hạ tầng viễn thông cho tất cả các dự án mà SonKim Land phát triển.

Ông Trần Nhật Tài - Giám đốc Viettel Networks khu vực miền Nam cho biết: "Chúng tôi có đầy đủ kinh nghiệm và năng lực để khẳng định sẽ nâng tầm giá trị cho các dự án của SonKim Land. Hạ tầng số với lợi thế vượt trội, tiên phong về công nghệ của Viettel sẽ không chỉ tạo ra những trải nghiệm mới cho khách hàng mà còn là sự cộng hưởng, thúc đẩy kinh doanh của hai doanh nghiệp, đóng góp vào mục tiêu kiến tạo thành công xã hội số tại khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung".

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Thiều Phương Nam - Tổng Giám đốc Qualcomm Việt Nam, Lào và Campuchia - chia sẻ: "Việc lựa chọn SonKim Land là đối tác đầu tiên để áp dụng các giải pháp thành phố thông minh thể hiện mong muốn của Qualcomm giúp nâng cao chất lượng cuộc sống tại các khu đô thị mới ở Việt Nam với những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới về 5G và IoT. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng The 9 Stellars sẽ là một dự án đô thị thông minh tiêu biểu, là điểm sáng không chỉ tại Việt Nam mà còn ở tầm khu vực".

Xây dựng hạ tầng kết nối 5G là yếu tố tiên quyết của một đô thị thông minh

SonKim Land hiểu rõ điểm mấu chốt lúc này để tạo nên một đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế chính là việc phát triển cơ sở hạ tầng kết nối toàn diện trên nền tảng công nghệ 5G đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cho việc phát triển các ứng dụng Internet vạn vật (IoT). Vào ngày 08/04/2021, SonKim Land đã ký kết hợp tác chiến lược với Qualcomm để mang đến các giải pháp IoT (internet vạn vật) toàn diện của Qualcomm cho sản phẩm mới nhất của họ - Khu đô thị The 9 Stellars tại TP Thủ Đức.

Tháng 4/2021, SonKim Land đã ký kết hợp tác chiến lược với Qualcomm để cung cấp các giải pháp IoT toàn diện cho dự án The 9 Stellars.

Song song đó, việc liên kết một đối tác cung cấp hệ thống cơ sở hạ tầng và kết nối chuẩn 5G là vô cùng quan trọng. Và khi nhắc đến 5G, không thể không kể đến Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel, một trong những ông lớn đi đầu về 5G trong khu vực châu Á, hiện đang cung cấp tốc độ truyền dữ liệu 4,7 Gb/giây trên mạng 5G. Đây là tốc độ cao gấp 40 lần tốc độ truyền của mạng 4G và gấp hơn 2 lần tốc độ 5G hiện có.

"Chúng tôi rất vui mừng khi Viettel trở thành đối tác cung cấp các dịch vụ đa viễn thông cho The 9 Stellars. Các dịch vụ của Viettel là sự kết hợp hoàn hảo cho dự án bất động sản của chúng tôi. Với quan hệ hợp tác chiến lược này, The 9 Stellars chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm thượng lưu trong viễn thông và góp phần cung cấp các tiện ích công nghệ cho khách hàng", ông Nguyễn Thanh Oai - Quyền Tổng Giám đốc SonKim Land chia sẻ.

Giải pháp công nghệ toàn diện hình thành chuẩn sống hiện đại mới

Hai yếu tố cốt lõi hình thành nên một đô thị thông minh bao gồm: mức độ tích hợp công nghệ thông tin cao và ứng dụng toàn diện các nguồn thông tin. Tại Việt Nam, đa phần các thành phố định hướng phát triển "thành phố thông minh" chỉ mới bắt đầu áp dụng dữ liệu lớn (Big Data) để hỗ trợ các vấn đề quản lý đô thị. Chỉ Big Data thì không thể đủ cho định hướng quy hoạch và phát triển đô thị thông minh - nơi mà những tiến bộ công nghệ giúp mọi cư dân tương tác, kết nối dễ dàng hơn.

Đây sẽ là một thách thức không hề nhỏ cho các nhà phát triển bất động sản. Những công nghệ được áp dụng, hạ tầng kết nối trong việc phát triển thành phố thông minh đều là những điều mới mẻ, đặc biệt với thị trường Việt Nam vẫn đang còn nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng Internet of Things (IoT) - Internet vạn vật chính là chìa khóa để giải quyết các thách thức trên.

Các ứng dụng của IoT sẽ tạo ra một kết nối hoàn hảo cho cư dân, cũng như các nhà quản lý đô thị trong việc truyền tải thông tin, hỗ trợ thông minh nhằm nâng cao chất lượng đời sống của cư dân như: đảm bảo sức khỏe, hỗ trợ giám sát, nâng cao tính bảo mật, tăng cường an ninh, phương tiện thông minh… Với mục đích cuối cùng là tạo nên một khu đô thị "đáng sống", "hiện đại và an toàn".

Ứng dụng của IoT sẽ tạo nền tảng cho một khu đô thị thông minh "đáng sống" và "an toàn".

The 9 Stellars được kỳ vọng sẽ mang đến giá trị vượt trội cho cư dân thông qua những tiện ích công nghệ thông minh tích hợp từ căn hộ, tòa nhà, bãi đậu xe, ki-ốt, giao thông nội-ngoại khu, hệ thống chiếu sáng, hệ thống an toàn, an ninh, mạng 5G và thiết bị IoT thông minh. Các công nghệ kết nối Bluetooth, WiFi, IoT, 4G/5G của Qualcomm được tích hợp trên các thiết bị hoạt động trên hạ tầng viễn thông hiện đại của Viettel giúp mang lại hiệu quả, tính bảo mật và an toàn. Qua đó, cộng đồng dân cư sẽ dễ dàng kết nối với nhau thông qua các thiết bị và mạng lưới thông tin được phát triển riêng dành cho hệ sinh thái đô thị hiện đại.

The 9 Stellars hứa hẹn sẽ mang đến giá trị vượt trội cho cư dân thông qua những tiện ích thông minh trên nền tảng công nghệ của Viettel và Qualcomm.

Trên cơ sở giải pháp hệ sinh thái Thành phố thông minh của Qualcomm và hạ tầng kết nối 5G hàng đầu châu Á của Viettel, The 9 Stellars sẽ là một điểm nhấn nổi bật trên bản đồ bất động sản Việt Nam, tạo nên một đô thị kiểu mẫu giữa lòng Thành phố sáng tạo Thủ Đức.

