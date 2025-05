Sớm lập kế hoạch tài chính để vững vàng trong tương lai

Quản lý tài chính là lo xa cho tương lai

Nhiều người trẻ hiện nay đối mặt với áp lực tài chính do thiếu kỹ năng quản lý tiền bạc. Những hóa đơn chồng chất, khoản vay đến hạn hoặc chi tiêu bất ngờ có thể khiến họ phải chịu áp lực lớn nếu không có kế hoạch tài chính rõ ràng.

Minh Anh, 25 tuổi, sống tại Hà Nội, chia sẻ: "Thu nhập của tôi tăng hơn 15% so với năm ngoái, và tôi cũng không chi tiêu mua sắm quá nhiều. Thế nhưng, đến cuối năm tổng kết lại, tôi thấy mình chẳng để dành được bao nhiêu. Tôi rất lo lắng khi nhận ra các mục tiêu tài chính lớn của mình còn quá xa tầm tay".

Tình trạng của Minh Anh phản ánh thực tế của nhiều bạn trẻ hiện nay. Để vượt qua những lo lắng này và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, điều quan trọng là đặt ra mục tiêu cụ thể, khả thi và rèn luyện thói quen kiểm soát chi tiêu chặt chẽ. Đây chính là chìa khóa giúp người trẻ chủ động và tự tin trong cuộc sống.

Đặt mục tiêu cụ thể và rèn thói quen kiểm soát chi tiêu sẽ giúp người trẻ xây dựng nền tảng tài chính vững chắc (Ảnh: Shutterstock)

Cách thức xây dựng kế hoạch tài chính hiệu quả

Một kế hoạch tài chính không chỉ là công cụ quản lý tiền bạc, mà còn là "kim chỉ nam" giúp vững vàng trước mọi thử thách. Do đó, người lập kế hoạch cần đặt mục tiêu tài chính cụ thể, trong đó xác định rõ ràng các mục tiêu ngắn hạn như xây dựng quỹ dự phòng, tiết kiệm cho một kỳ nghỉ hoặc đầu tư nhỏ. Những mục tiêu này cần phải đo lường được.

Đánh giá tình hình tài chính hiện tại bằng cách liệt kê thu nhập, chi tiêu, tài sản và các khoản nợ. Việc này giúp cá nhân hiểu rõ khả năng tài chính của mình, từ đó đưa ra điều chỉnh hợp lý. Phân bổ chi tiêu hợp lý cho bản thân và duy trì kỷ luật để theo đuổi kế hoạch đã đề ra.

Xây dựng quỹ dự phòng khẩn cấp để sử dụng khi xảy ra các biến cố bất ngờ như ốm đau, mất việc. Bắt đầu từ số tiền nhỏ, cá nhân có thể tăng dần để đạt mục tiêu bằng 3-6 tháng chi phí sinh hoạt. Ngoài ra, đầu tư bảo vệ tài chính dài hạn như mua bảo hiểm nhân thọ là giải pháp phù hợp, giúp dự phòng rủi ro và quản lý tài chính hiệu quả hơn.

Bảo hiểm nhân thọ là một giải pháp dự phòng rủi ro và quản lý tài chính hiệu quả (Ảnh: Shutterstock)

An lộc tích lũy thịnh vượng - Giải pháp bảo vệ kết hợp tích lũy tài chính

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, Dai-ichi Life Việt Nam đã giới thiệu sản phẩm bảo hiểm An lộc tích lũy thịnh vượng - một giải pháp phù hợp cho những ai đang tìm kiếm sự cân bằng giữa bảo vệ tài chính và tích lũy dài hạn.

Sản phẩm dành cho khách hàng từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi, với thời hạn bảo vệ linh hoạt 10, 15, 20 hoặc 25 năm. Trong trường hợp không may xảy ra rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 71, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm hoặc tổng phí bảo hiểm đã đóng (tùy mức nào cao hơn), hỗ trợ tài chính kịp thời cho gia đình khách hàng vượt qua biến cố.

Một trong những ưu điểm nổi bật của An lộc tích lũy thịnh vượng là quyền lợi đáo hạn. Tại thời điểm đáo hạn hợp đồng, nếu không có sự kiện bảo hiểm xảy ra, khách hàng có thể nhận lại khoản hoàn phí lên đến 115% tổng phí bảo hiểm đã đóng.

An lộc tích lũy thịnh vượng của Dai-ichi Life giúp bảo vệ tài chính dài hạn và mang đến cơ hội tích lũy hấp dẫn (Ảnh: Dai-ichi Life Việt Nam)

Ngoài ra, khách hàng có thể tùy chọn kết hợp thêm các sản phẩm bảo hiểm bán kèm của Dai-ichi Life Việt Nam như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ viện phí hoặc bệnh hiểm nghèo…, để mở rộng phạm vi bảo vệ. Sự linh hoạt này giúp An lộc tích lũy thịnh vượng trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ người trẻ mới bắt đầu lập kế hoạch tài chính đến các gia đình đang tìm kiếm giải pháp bảo vệ toàn diện.

Dù đang ở giai đoạn nào của cuộc sống, việc xây dựng thói quen lập kế hoạch tài chính kỹ lưỡng cũng sẽ giúp bảo vệ bản thân và gia đình trước những biến cố bất ngờ, mang lại sự an tâm và ổn định cho tương lai. Với thiết kế đơn giản, dễ hiểu và chi phí hợp lý, An lộc tích lũy thịnh vượng được kỳ vọng sẽ là một lựa chọn giúp khách hàng trẻ thêm an tâm trong hành trình chinh phục các mục tiêu tài chính dài hạn.