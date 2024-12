Số vụ vi phạm về thương mại điện tử tại TPHCM gấp 4 lần cùng kỳ

Cục Quản lý thị trường TPHCM mới đây công bố kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm ở một số lĩnh vực, mặt hàng trên thị trường trong năm 2024.

Theo đó, đối với mặt hàng vàng trang sức, đơn vị quản lý đã kiểm tra, xử lý 326 vụ vi phạm, chiếm tỷ trọng 6,72% tổng số vụ vi phạm. Trị giá tang vật vi phạm là hơn 18,26 tỷ đồng; xử phạt tiền hơn 17,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18,8% tổng số tiền xử phạt.

Đối với hoạt động thương mại điện tử đã kiểm tra, Cục đã xử lý 379 vụ vi phạm, tăng gần 4 lần so với năm 2023 và chiếm 7,82% tổng số vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm hơn 8,6 tỷ đồng, gấp 11 lần so với cùng kỳ năm trước. Số tiền xử phạt hơn 7,6 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2023).

Còn đối với mặt hàng thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, đơn vị quản lý đã kiểm tra, xử lý 121 vụ, giảm 8 vụ so với cùng kỳ nhưng tập trung xử lý các vụ việc có quy mô lớn.

Cục Quản lý thị trường TPHCM tăng cường quản lý địa bàn, giám sát thị trường dịp cuối năm (Ảnh: DMS).

Trong đó, Cục đã xử lý vụ phát hiện xe vận chuyển hơn 120.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu tại Huyện Củ Chi đã chuyển cơ quan điều tra và vụ phát hiện hơn 10.000 đơn vị sản phẩm thuốc lá điện tử với tổng trị giá hơn 3,7 tỷ đồng tại quận 1 và quận Tân Phú.

Đối với hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, Cục đã kiểm tra, xử lý 2.215 vụ vi phạm, tăng 40% so với năm 2023 và chiếm 45,7% tổng số vụ vi phạm. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 89,9 tỷ đồng, đã xử phạt tiền hơn 44,1 tỷ đồng, chiếm 47,62% tổng số tiền xử phạt.

Năm 2025, Cục Quản lý thị trường thành phố sẽ tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, sẽ triển khai hiệu quả Đề án 319 của Thủ tướng trong phòng, chống hàng giả trên môi trường thương mại điện tử. Cơ quan quản lý nêu sẽ tăng cường thu thập thông tin, thẩm tra xác minh, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng sẽ kiểm tra việc kinh doanh, vận chuyển trái phép hàng hóa trên thị trường nội địa, thường xuyên hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính đối với hàng hóa nhập lậu, hàng giả...