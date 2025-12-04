Siết chặt kiểm tra nguồn gốc xuất xứ để ổn định thị trường vàng

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Hội Mỹ nghệ Kim hoàn TP Hà Nội tổ chức Diễn đàn “Thị trường vàng Việt Nam: Thuận lợi và thách thức trong giai đoạn mới”, với sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong ngành.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Minh, Phó Trưởng Cục Thuế TP Hà Nội, cho biết toàn thành phố hiện có 844 doanh nghiệp kinh doanh vàng và 51 hộ cá nhân chế tác vàng bạc, đá quý. Thu ngân sách từ lĩnh vực này đạt 1.221 tỷ đồng, tăng 53,1% so với năm 2024.

Kiểm soát chặt thị trường vàng để ổn định thị trường (Ảnh: Cục QLTT - Bộ Công thương).

Theo ông Minh, ngành thuế đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, đồng thời siết chặt kiểm tra theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính. Phần lớn cơ sở kinh doanh đã ghi đầy đủ thông tin người mua trên hóa đơn, lập bản kê đúng quy định, góp phần minh bạch thị trường.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra vẫn phát hiện nhiều sai phạm như xác định sai thuế giá trị gia tăng, kê khai chi phí thiếu chính xác hoặc vi phạm quy định khi giao dịch vàng nguyên liệu. Đặc biệt, qua phối hợp giữa cơ quan thuế và Thanh tra Giám sát Ngân hàng, nhiều giao dịch dòng tiền lớn liên quan cá nhân có dấu hiệu kinh doanh vàng trái phép hoặc trốn thuế đã bị phát hiện và chuyển cơ quan điều tra xử lý.

Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, cảnh báo nguy cơ gia tăng vàng không rõ nguồn gốc, vàng không đạt chuẩn, niêm yết - bán giá không thống nhất hoặc lợi dụng chênh lệch giá để đầu cơ, thổi giá. Những hành vi này gây thiệt hại cho người tiêu dùng và đe dọa sự ổn định kinh tế.

Ông Cảnh cho biết lực lượng quản lý thị trường thời gian qua đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định về niêm yết giá, ghi nhãn hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và chứng minh nguồn gốc hợp pháp của vàng trang sức, mỹ nghệ. Tuy nhiên, việc kiểm tra vẫn gặp khó khăn do đặc thù hậu kiểm, tâm lý né tránh hoặc chậm chấp hành của một số cơ sở.

Trước tình trạng thị trường vàng biến động, xuất hiện vàng giả, vàng kém chất lượng và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, ông Cảnh nhấn mạnh cần siết chặt kiểm tra thực chất, không chỉ dựa trên hồ sơ giấy tờ. Hà Nội cũng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng quản lý thị trường, nhất là kỹ năng kiểm định và giám định vàng.

“Lực lượng quản lý thị trường sẽ chủ động nắm bắt diễn biến, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm, tập trung vào các sản phẩm giả mạo vàng trang sức của các thương hiệu nổi tiếng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và phối hợp liên ngành nhằm chống buôn lậu, gian lận”, ông Kiều Đình Cảnh khẳng định.

Đức Nghĩa