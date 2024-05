Siberian Wellness thúc đẩy lối sống bền vững với sự kiện Eco Camp

Ngày 23/5 - 25/5, tại Vịnh Di sản Hạ Long, Siberian Wellness đã tổ chức chương trình "Eco Camp - Bước tiến tương lai vững mạnh" với nhiều hoạt động sôi nổi nhằm lan tỏa lối sống bền vững đến 500 đối tác chiến lược và khách hàng. Trồng cây là một trong những hoạt động thiết thực nằm trong khuôn khổ của sự kiện nhằm thể hiện sự quyết tâm với lối sống bền vững.

Chương trình trồng cây của Siberian Wellness đóng góp vào dự án phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh.

Tại sự kiện, bà Phan Thị Minh Hiếu - Giám đốc tiếp thị khu vực của Công ty Siberian Health quốc tế chia sẻ: "Thực hành lối sống thân thiện với môi trường là điều rất quan trọng để giúp con người có được cuộc sống tốt đẹp và bền vững hơn. Qua sự kiện Eco Camp, chúng tôi mong muốn nhìn thấy những hành động thiết thực của mỗi cá nhân. Chúng tôi tin, từng thói quen nhỏ của mỗi người sẽ mang tới sự thay đổi lớn, từ đó tạo nên tương lai bền vững cho thế hệ hôm nay và mai sau".

Tại Eco Camp lần này, Gen Well (tên gọi dành cho những người yêu thích sản phẩm Siberian Wellness và hướng đến lối sống cân bằng) đã có dịp cùng nhau gieo trồng 1.000 cây xanh thuộc giống cây gỗ lim tại xã Bằng Cả. Với Gen Well, đây chính là dịp để mỗi người được gần gũi thiên nhiên, từ đó nuôi dưỡng tình yêu với thiên nhiên và trân quý môi trường xung quanh mình.

Những cây giống này sẽ được Siberian Wellness và Ban quản lý rừng của Xã Bằng Cả chăm sóc, giám sát trong vòng 4 năm nhằm bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh và đạt tỷ lệ sống 70-85%.

Người tham gia tích cực trồng cây tại xã Bằng Cả.

Xã Bằng Cả là nơi có bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo với 97% dân số là người dân tộc Dao Thanh Y. Do đó, hoạt động trồng cây lần này không chỉ giúp phủ xanh đất trống, đồi trọc, góp phần giảm sạt lở, xói mòn mà còn giúp nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển du lịch, từ đó góp phần chung tay bảo tồn và lan tỏa vẻ đẹp văn hóa vùng miền.

Ông Bàn Sinh Tề - Phó chủ tịch UBND xã Bằng Cả nhấn mạnh: "Hoạt động trồng cây của Siberian Wellness góp phần phát triển cảnh quan thiên nhiên, tạo ra môi trường sống trong lành hơn và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng lối sống bền vững cho người dân, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và cải thiện điều kiện sống cho các thế hệ mai sau. Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay của cộng đồng và sự hỗ trợ của Siberian Wellness, chúng ta sẽ xây dựng được một tương lai xanh bền vững không chỉ ở xã Bằng Cả mà còn mở rộng trên khắp đất nước".

Bên cạnh hoạt động trồng cây, Siberian Wellness còn tổ chức nhiều hoạt động khác để trang bị kiến thức, kỹ năng cho Gen Well xây dựng lối sống thân thiện với môi trường và hướng tới góp phần phát triển tương lai vững mạnh hơn.

Theo đó, Gen Well đã có dịp lắng nghe chia sẻ từ bà Nguyễn Ngọc Ánh - nhà sáng lập Xanh Việt Nam về việc thay đổi thói quen nhỏ trong cuộc sống hằng ngày giúp bảo vệ môi trường cũng như bí quyết xây dựng cộng đồng lớn cùng sứ mệnh vì một tương lai xanh.

Nhà sáng lập Xanh Việt Nam chia sẻ tại Eco Camp.

Sau những chia sẻ hữu ích, Gen Well đã có cơ hội áp dụng kiến thức vào thực hành, trải nghiệm tự tay tái chế từ những vật liệu đã qua sử dụng cũng như trực tiếp tham gia phân loại rác và tiết kiệm nguyên liệu tại buổi workshop DIY. Những sản phẩm thời trang tái chế do Gen Well tự tay thiết kế và được trình diễn trong đêm Gala Dinner cũng đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến tất cả người tham gia, tạo nên một buổi tối đáng nhớ và đầy ý nghĩa.

Thời trang tái chế với thông điệp bảo vệ môi trường được biểu diễn trong đêm Gala tại du thuyền giữa Vịnh Di sản.

Trong chuỗi hoạt động tại sự kiện, Gen Well được tham gia khám phá "Khu rừng tri thức". Thông qua những chia sẻ giá trị của các đối tác, khách hàng, Gen Well đã có thêm kinh nghiệm trong việc dung hòa giữa thành công với sức khỏe toàn diện, từ thể chất, tinh thần cho đến trí tuệ. Đây cũng là mục tiêu mà Gen Well luôn hướng đến trong hành trình theo đuổi lối sống lành mạnh, cân bằng thân - tâm - trí và góp phần xây dựng tương lai bền vững trên toàn cầu.

Gen Well trải nghiệm Yoga cười tại "Khu rừng tri thức" (Ảnh: Siberian Wellness).

Trải qua 3 ngày tại Eco Camp được tổ chức bởi Siberian Wellness, chị Lê Hồng Hạnh chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy ý nghĩa khi được trải nghiệm được những hoạt động thiết thực. Sau khi học và tư duy lối sống xanh tại Eco Camp lần này, tôi nhận ra việc xây dựng lối sống xanh là hoàn toàn đơn giản vì có thể thực hiện tại chính ngôi nhà của mình. Sau Eco Camp, tôi sẽ lan tỏa lối sống xanh đến những người thân trong gia đình cũng như sẽ tích cực tham gia dự án bảo vệ môi trường ngay tại nơi tôi sinh sống".

Là một nhãn hàng chuyên cung cấp thực phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp có nguyên liệu chính là thảo mộc vùng Siberia (Nga), Siberian Wellness cho biết nỗ lực đặt phát triển bền vững làm nền tảng doanh nghiệp.

Tại Việt Nam và trên thế giới, dự án "Eco Project - Tái tạo 100 hecta rừng" đã được triển khai nhiều năm và nhận được nhiều sự quan tâm của đối tác, khách hàng và nhân viên.