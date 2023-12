ShopBack cùng 400 thương hiệu tung ưu đãi mùa cuối năm

Đại tiệc 12/12, ShopBack "hoàn tiền đậm, ưu đãi sâu" cùng 400 thương hiệu tri ân khách hàng (Ảnh: ShopBack).

ShopBack cùng 400 thương hiệu tăng ưu đãi và hoàn tiền

Ngày 12/12, người dùng ShopBack có cơ hội nhận ưu đãi độc quyền đón mùa lễ hội đến từ 400 thương hiệu. Cụ thể, ShopBack cùng với các đối tác du lịch tung nhiều ưu đãi (deal) vé máy bay, khách sạn, tour khám phá, trước nhu cầu di chuyển tăng cao cuối năm.

Nền tảng đồng loạt tăng mức hoàn tiền cho gian hàng Agoda 11%, Booking.com 11%, Klook 8%, Kkday 8%, riêng Traveloka - "Thương hiệu du lịch được yêu thích nhất 2023" (do người dùng ShopBack bình chọn), có mức hoàn cao nhất 12%, so với trước 3,5-5,5%.

Đồng thời, "Thương hiệu điện tử được yêu thích nhất 2023" - Samsung (do người dùng ShopBack bình chọn) cũng tăng hoàn tiền lên 16%, Apple lên 6,5% và Electrolux lên 8%, so với trước 1-7%. "Thương hiệu thời trang được yêu thích nhất 2023" - Uniqlo (do người dùng ShopBack bình chọn) tăng hoàn tiền lên 11% so với ngày thường 4%, áp dụng cho bộ sưu tập thu đông mới nhất.

Các sản phẩm thể thao của Reebok, Adidas hoàn tiền đến 10% và 20%. Trong mảng làm đẹp, Watsons với hơn 1.600 sản phẩm được nhân đôi mức hoàn 8%, innisfree hoàn 12%.

ShopBack đồng loạt tăng hoàn tiền cho 3 ngành hàng du lịch, công nghệ - điện tử và thời trang - làm đẹp (Ảnh: ShopBack).

ShopBack chạy doanh số cùng 4 sàn thương mại điện tử

Ngoài mua sắm trực tiếp, người Việt còn chuộng tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Riêng quý III/2023, Metric báo cáo người dùng đã mua sắm 602 triệu đơn vị sản phẩm với tổng giá trị 63.000 tỷ đồng từ các sàn thương mại điện tử, tăng gần 55% so với cùng kỳ. Dự báo quý IV/2023, thị trường có thể đạt tới 90.000 tỷ đồng với 850 triệu đơn vị sản phẩm.

Dựa trên phân tích thói quen mua sắm, ShopBack đẩy mạnh hợp tác với 4 sàn thương mại điện tử. Bên cạnh Shopee, Lazada và Tiki đã đồng hành lâu dài, nền tảng lần đầu hợp tác với "ngôi sao mới đang lên" TikTok Shop nhằm chinh phục người dùng Gen Z. Với doanh số 10 nghìn tỷ đồng trong quý III/2023, TikTok Shop đóng góp 25 nghìn tỷ đồng và hiện chiếm tới 16% thị phần, đứng thứ hai toàn thị trường.

ShopBack bắt tay với các sàn thương mại điện tử đồng loạt tung nhiều thử thách hấp dẫn (Ảnh: ShopBack).

Bên cạnh hoàn tiền đến 30%, ShopBack thiết kế thêm thử thách thưởng đến 1,2 triệu đồng hoặc voucher mua sắm đến 1 triệu đồng cho đơn hàng trên 4 sàn: Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop vào 12/12. Đơn hàng trên 5 triệu đồng từ nay đến 12/12 sẽ có cơ hội trúng 12 triệu đồng.

Đối với Shopee và Lazada, ShopBack tung ưu đãi "Flash Sale 100%", tối đa 700.000 đồng mỗi đơn hàng cho các thương hiệu vào 4 khung giờ: 0h, 9h, 12h, 21h ngày 12/12 (áp dụng cho 120 khách hàng may mắn).

Nếu bạn bỏ lỡ 4 khung giờ này, ShopBack còn có 3 khung giờ: 10h, 14h, 20h với các mã giảm giá độc quyền trên toàn nền tảng. Với những khách hàng lần đầu chi tiêu tại ShopBack sẽ được nhận ưu đãi hoàn tiền độc quyền từ 3 sàn thương mại điện tử: Shopee nhân ba mức hoàn cơ bản 1%, Lazada nhân đôi mức hoàn cơ bản 2% một số ngành hàng chỉ định và TikTok Shop hoàn đến 50% tối đa 60.000 đồng.

Bắt deal "Siêu Flash Sale 100%" trong 4 khung giờ đặc biệt: 0h, 9h, 12h, 21h ngày 12/12 (Ảnh: ShopBack).

Độc quyền: tiền thưởng check-in và mời bạn mới

Dịp 12/12, ShopBack lì xì sớm cho người dùng, không cần mua sắm mà chỉ cần check-in ứng dụng mỗi ngày để nhận được tiền thưởng đến 120.000 đồng.

Nhân đôi tiền thưởng và 5 voucher mua sắm trị giá 100.000 đồng cho người dùng tham gia thử thách mời bạn (Ảnh: ShopBack).

Chương trình mời bạn mới được ShopBack triển khai hơn 3 năm qua, nhân đôi mức tiền thưởng để người dùng lan tỏa niềm vui mua sắm đến người thân. Từ nay đến 15/12, ShopBack "thưởng nóng" 100.000 đồng cho người mời và 50.000 đồng cho người được mời. Mức thưởng tăng đến 1,2 triệu đồng cho người dùng tham gia thử thách mời 4 bạn và tặng thêm 5 voucher mua sắm 100.000 đồng cho 10 nhóm may mắn có đơn hàng phát sinh trong ngày 12/12.

Link tải app: https://app.shopback.com/SBVN