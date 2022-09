Shinhan Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm ung thư "Shinhan - Tâm An"

Đây là phương án dự phòng tài chính, hỗ trợ khách hàng khi không may mắc bệnh ung thư ngay từ giai đoạn đầu, đặc biệt là với các bệnh ung thư chi phí cao.

Sản phẩm Shinhan - Tâm An hướng đến mục tiêu giúp khách hàng bình an vui sống.

An tâm với quyền lợi bảo vệ toàn diện

Shinhan - Tâm An mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện với tổng quyền lợi lên tới 445% số tiền bảo hiểm. Bao gồm quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư, hỗ trợ khi phải điều trị bệnh ung thư giai đoạn cuối thuộc danh sách bệnh ung thư chi phí cao, miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai và trợ cấp thu nhập, bảo hiểm phẫu thuật phục hồi và quyền lợi tử vong.

Trong đó, khách hàng sẽ được nhận ngay 60% số tiền bảo hiểm (không quá 500 triệu đồng) khi không may mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu. Trong trường hợp khách hàng không may mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối khác, Shinhan Life tiếp tục chi trả 100% số tiền bảo hiểm gia tăng sau khi khấu trừ quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn đầu đã được thanh toán.

Thêm vào đó, khách hàng sẽ được miễn toàn bộ phí bảo hiểm trong tương lai và nhận trợ cấp thu nhập trong 60 tháng. Mỗi tháng bằng 1,5% số tiền bảo hiểm, tổng trợ cấp nhận được tương đương 90% số tiền bảo hiểm. Đại diện Shinhan Life Việt Nam cho biết, khoản trợ cấp này sẽ phần nào bù đắp cho nguồn thu nhập bị mất đi do phải chống chọi với bệnh tật, san sẻ gánh nặng tài chính với khách hàng.

Ngoài ra, nếu bệnh ung thư giai đoạn cuối thuộc một trong các bệnh ung thư chi phí cao, khách hàng còn được nhận thêm 50% số tiền bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm phẫu thuật phục hồi bằng 10% số tiền bảo hiểm cũng được Shinhan Life chi trả một lần trong suốt thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Trường hợp rủi ro xấu nhất là tử vong xảy ra, 100% số tiền bảo hiểm sẽ là nguồn hỗ trợ tài chính giúp gia đình của người được bảo hiểm vững vàng hơn trước nỗi mất mát đi người thân yêu.

Các quyền lợi chính của sản phẩm bảo hiểm Shinhan - Tâm An.

Dễ dàng tiếp cận sản phẩm qua nhiều kênh phân phối đa dạng

Khách hàng có thể tham gia sản phẩm bảo hiểm Shinhan - Tâm An qua hệ thống các đại lý tổ chức đang hợp tác phân phối sản phẩm cho Shinhan Life Việt Nam. Ngoài ra, để tiết kiệm thời gian, khách hàng còn có thể lựa chọn kênh không tiếp xúc Tele-marketing. Các tư vấn viên của Shinhan Life Việt Nam sẽ thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng và đưa ra giải pháp bảo vệ phù hợp. Việc trao đổi thông tin sẽ diễn ra hoàn toàn trực tuyến qua điện thoại, khách hàng không cần phải thực hiện thủ tục giấy tờ phức tạp mà vẫn có thể yên tâm nhận được sự bảo vệ tối ưu.

Khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm bảo hiểm Shinhan - Tâm An qua nhiều kênh phân phối đa dạng (Ảnh: Shinhan Life).

Khách hàng của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank) cũng có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm Shinhan - Tâm An qua hệ thống chi nhánh ngân hàng trên toàn quốc. Mô hình hợp tác kinh doanh hiệp lực giữa các công ty trong Tập đoàn Tài chính Shinhan thể hiện nỗ lực mang đến giải pháp tài chính toàn diện một các thuận lợi và nhanh chóng cho khách hàng Việt Nam.

Ông Lee EuiChul - Tổng giám đốc của Shinhan Life Việt Nam - chia sẻ: "Ung thư ngày nay không còn là một căn bệnh hiếm gặp. Nó không chỉ là mối nguy hại về sức khỏe mà còn là cơn ác mộng tài chính đối với những gia đình không may có người thân mắc phải. Chúng tôi hy vọng "Shinhan - Tâm An", với những ưu việt về quyền lợi bảo hiểm, sẽ là giải pháp dự phòng tối ưu trước những gánh nặng về mặt tài chính do ung thư gây ra, đảm bảo hạnh phúc cho gia đình Việt".

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại thị trường Việt Nam từ tháng 1/2022, Shinhan Life cung cấp các dịch vụ về bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và đầu tư tài chính. Shinhan Life Việt Nam có số vốn điều lệ ban đầu là 2.320 tỷ đồng, là công ty bảo hiểm nhân thọ thuộc Shinhan Life Insurance Corporation, Hàn Quốc.