Shinhan Life và những giải pháp tài chính nâng tầm chất lượng sống

Chủ động tài chính để duy trì chất lượng sống

Ngày nay, bảo hiểm nhân thọ (BHNT) không đơn thuần là phương án dự phòng rủi ro, mà còn là công cụ tài chính trong kế hoạch quản lý tài sản của nhiều gia đình. Tham gia BHNT đồng nghĩa với việc mỗi người xây dựng một tấm lá chắn bảo vệ trước rủi ro bệnh tật, tai nạn hay biến cố bất ngờ, đồng thời tích lũy nguồn lực cho những kế hoạch dài hạn.

Shinhan Life mang đến những giải pháp tài chính nâng tầm chất lượng sống.

Thực tế cho thấy, nhận thức của người dân về BHNT đang có nhiều chuyển biến tích cực. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), trong 6 tháng đầu năm 2025, phí khai thác mới đạt 13.048 tỷ đồng, tăng gần 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số hợp đồng BHNT có hiệu lực là 11,7 triệu, tăng hơn 1% và tiếp tục mở rộng độ bao phủ trong cộng đồng.

Những con số này cho thấy BHNT đang trở thành một lựa chọn thông minh để bảo vệ tài chính và duy trì chất lượng sống trước rủi ro tiềm ẩn. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống khách hàng, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) hiện cung cấp các giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện và linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân theo từng giai đoạn cuộc sống.

Các giải pháp từ bảo vệ đến tích lũy, đầu tư dài hạn

Ở giai đoạn khởi đầu sự nghiệp, nhiều người trẻ mong muốn vừa tích lũy, vừa được bảo vệ trước rủi ro như tử vong, thương tật hay bệnh hiểm nghèo. Nắm bắt nhu cầu này, Shinhan Life Việt Nam phát triển sản phẩm Shinhan - Sống an vui, kết hợp giữa tiết kiệm và quyền lợi bảo vệ nâng cao, với thời hạn hợp đồng linh hoạt từ 10 đến 25 năm, giúp khách hàng chủ động hoạch định tài chính cho tương lai.

Người tham gia sản phẩm được hỗ trợ viện phí cho mỗi ngày nằm viện, nhân đôi mức hỗ trợ viện phí khi nằm viện tại khoa chăm sóc đặc biệt và hỗ trợ chi phí phẫu thuật khi điều trị bệnh hoặc tổn thương. Bên cạnh đó, giải pháp này bảo vệ người tham gia trước 3 bệnh hiểm nghèo phổ biến (ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim), với quyền lợi lên đến 100% số tiền bảo hiểm và miễn thu phí cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.

Khách hàng còn được chi trả 150% số tiền bảo hiểm hoặc tổng phí đã đóng, tùy giá trị nào lớn hơn nếu chẳng may tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn; và nếu nguyên nhân do tai nạn, khách hàng sẽ nhận thêm khoản hỗ trợ tài chính bằng 100% số tiền bảo hiểm. Bên cạnh các quyền lợi bảo vệ, quyền lợi tiết kiệm và quyền lợi đáo hạn với tổng mức chi trả lên đến 150% số tiền bảo hiểm giúp khách hàng tích lũy cho các kế hoạch tương lai.

Khi sự nghiệp ổn định và thu nhập vững vàng, nhiều người có nhu cầu vừa tích lũy, đầu tư cho tương lai, đồng thời có tấm lá chắn bảo vệ cho gia đình trước rủi ro. Ở giai đoạn này, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An thịnh là một lựa chọn phù hợp. Sản phẩm giúp người tham gia vừa được bảo vệ trước những rủi ro như tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, vừa tích lũy tài chính từ kết quả đầu tư ổn định của quỹ liên kết chung với mức lãi suất đầu tư được đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu trong hợp đồng bảo hiểm. Bên cạnh đó, người tham gia còn được hưởng các quyền lợi thưởng, giúp gia tăng giá trị tài khoản, linh hoạt rút tiền từ phần phí đóng thêm mà không mất phí.

Bước sang giai đoạn có thu nhập cao hơn, khách hàng mong muốn mở rộng quyền lợi bảo hiểm bên cạnh sản phẩm chính. Đáp ứng nhu cầu này, Shinhan Life Việt Nam triển khai bộ tứ sản phẩm bán kèm gồm: Sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện, bảo hiểm Miễn thu phí do Bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nâng cao, bảo hiểm Tử vong và thương tật do tai nạn. Những sản phẩm này có chi phí hợp lý nhưng mở rộng đáng kể quyền lợi bảo vệ, khách hàng có thể dễ dàng thiết kế cho mình và gia đình một lá chắn tài chính đa tầng vững chắc.

Cam kết đồng hành cùng khách hàng nâng cao chất lượng sống

Với cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng trên hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống, Shinhan Life Việt Nam không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm dịch vụ, nhằm đưa BHNT trở thành người bạn đồng hành tin cậy của mỗi gia đình.

Shinhan Life Việt Nam được vinh danh là “Công ty bảo hiểm hàng đầu về chăm sóc sức khỏe toàn diện”.

Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được ghi nhận khi Shinhan Life Việt Nam được vinh danh là “Công ty bảo hiểm hàng đầu về chăm sóc sức khỏe toàn diện” tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025, minh chứng cho những giá trị thiết thực mà doanh nghiệp mang lại cho khách hàng và cộng đồng.

Sau hơn 4 năm hoạt động tại Việt Nam, Shinhan Life đang từng bước khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của các gia đình Việt, mang đến giải pháp tài chính toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng tương lai bền vững.