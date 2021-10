SeABank duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm

Dân trí Trong 9 tháng đầu năm, SeABank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở nhiều mảng hoạt động, hoàn thành vượt mục tiêu đã đề ra với tỷ lệ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. SeABank cũng tích cực tham gia công tác phòng chống Covid-19, hoạt động vì cộng đồng.

Duy trì đà tăng trưởng

Đại dịch Covid-19 đã và đang có những diễn biến rất phức tạp và khó lường, tác động lên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Kiên định với mục tiêu vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đồng hành cùng Nhà nước, SeABank luôn nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, hỗ trợ khách hàng góp phần phục hồi nền kinh tế. Cụ thể, SeABank đã chủ động thích nghi với đại dịch Covid-19 như: Xây dựng kịch bản ứng phó với từng giai đoạn của dịch bệnh và ban hành các cơ chế linh hoạt để phục vụ kinh doanh; xây dựng bộ quy tắc làm việc tại văn phòng và làm việc ở nhà (work form home); tiết giảm chi phí không cần thiết…

SeABank vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở nhiều mảng hoạt động.

Trong vận hành hoạt động, SeABank tích cực thực hiện chuyển đổi số và áp dụng trí tuệ nhân tạo để gia tăng trải nghiệm khách hàng, nổi bật là triển khai dịch vụ ngân hàng số SeANet/SeAMobile và không ngừng nâng cấp với những tính năng tối ưu, bảo mật tuyệt đối như định danh điện tử eKYC giúp khách hàng mở tài khoản từ xa mà không phải đến ngân hàng; trợ lý quản lý chi tiêu tài chính cá nhân; miễn 100% phí chuyển tiền trong/liên ngân hàng; gửi tiết kiệm với lãi suất cao hơn tại quầy tối đa 0,4%…

Đáng chú ý, nhằm hỗ trợ khách hàng SeABank ban hành nhiều chính sách mới phù hợp nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 như: Giảm lãi suất cho vay từ 1% - 1,5% so với mức lãi suất cho vay thông thường, tập trung vào một số ngành như vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo, y tế; triển khai gói hỗ trợ doanh nghiệp ưu đãi lãi suất bị ảnh hưởng bởi Covid-19 với hạn mức 2.000 tỷ đồng... Tính đến tháng 9, SeABank đã miễn giảm lãi suất cho 39.089 khách hàng (bao gồm cả khách hàng thông thường và khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) với tổng số tiền gần 72 tỷ đồng.

Nhờ vào những giải pháp này, trong 9 tháng đầu năm nay, SeABank vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở nhiều mảng hoạt động. Cụ thể: Tổng tài sản hoàn thành 99,7% kế hoạch năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020; Cho vay khách hàng hoàn thành 92% kế hoạch năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020; Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hiệu quả ở mức 35,35%; Tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,68%; Thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 181%… Bên cạnh đó, các hoạt động ngân hàng điện tử cũng có tốc độ tăng trưởng nhanh với số lượng người dùng mở ebank mới tăng 130% và số giao dịch trực tuyến tăng 191% so với cùng kỳ 2020.

Ưu tiên cho phòng chống dịch Covid-19

Song hành với việc duy trì các chỉ tiêu kinh doanh, thời gian qua, SeABank luôn chú trọng đến hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng thông qua nhiều hình thức khác nhau như ủng hộ thông qua các tổ chức chính quyền Trung ương và địa phương; Ủng hộ trực tiếp người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch… Đây là một trong những hoạt động đã tạo được dấu ấn cho SeABank, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung sức, đồng lòng với chính quyền và nhân dân cả nước.

Tính từ đầu năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, SeABank và Tập đoàn BRG cùng các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn BRG đã tài trợ, ủng hộ tổng cộng gần 200 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và an sinh xã hội trên khắp cả nước thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Theo đó, SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng Covid-19 quốc gia; ủng hộ 5 tỷ đồng tương đương 2.000 máy tính học trực tuyến cho học sinh nghèo vùng dịch theo chương trình "Sóng và máy tính cho em"; ủng hộ TP Hà Nội 5 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; ủng hộ 133 tấn gạo tương đương 2 tỷ đồng cho chương trình "Hạt vàng bưu điện" trao tặng gạo cho người dân khó khăn ở TP Hồ Chí Minh và miền Nam; ủng hộ 600 triệu đồng cho Quỹ phòng chống Covid-19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ủng hộ gần 1,2 tỷ đồng là các vật dụng cần thiết, khẩu trang y tế và nhu yếu phẩm để triển khai hoạt động hỗ trợ công nhân, người lao động trên cả nước…

Mặt khác, SeABank cũng phối hợp với Tập đoàn BRG và các công ty thành viên cũng tích cực chủ động triển khai ủng hộ các tỉnh/thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bắc Giang… vật tư, thiết bị y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng ngân sách gần 142 tỷ đồng.

Trong quý IV năm nay 2021, tình hình kinh tế - xã hội chưa có nhiều khả quan. Do vậy, SeABank vẫn sẽ tiếp tục kiên định thực hiện các biện pháp để vừa chống dịch vừa duy trì đà tăng trưởng và hoàn thành các chỉ tiêu tài chính đã đặt ra trong năm 2021.

Trường Thịnh