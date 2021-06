SeABank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 14.785 tỷ đồng

Dân trí Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) tăng vốn tối đa thêm hơn 2.697 tỷ đồng, đưa tổng vốn điều lệ của ngân hàng lên gần 14.785 tỷ đồng.

Theo đó, căn cứ Công văn 4430/NHNN-TTGSNH về việc Tăng vốn điều lệ của SeABank do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 22/6 năm nay, SeABank chính thức được chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm hơn 2.697 tỷ đồng, thông qua hình thức: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận để lại năm 2020 sau khi trích lập các quỹ; Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, và phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên đã được Đại hội cổ đông 2021 của Ngân hàng thông qua.

Với mức vốn điều lệ mới giúp Ngân hàng nâng cao năng lực tài chính và tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc.

Tháng 3 năm nay, SeABank chính thức niêm yết hơn 1,2 tỷ cổ phiếu SSB trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), đánh dấu một bước ngoặt mới trong quá trình hoạt động của Ngân hàng, khẳng định nội lực và củng cố vị thế thương hiệu trên thị trường, thể hiện tính minh bạch, thanh khoản của cổ phiếu và mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông. Sau khi niêm yết, cổ phiếu SSB liên tục có những phiên tăng liên tiếp với mức giá cao nhất lên tới hơn 45.000đ/cổ phiếu, đưa giá trị vốn hóa của Ngân hàng vượt 2,3 tỷ USD, nằm trong Top 12 ngân hàng có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán.

Hiện SeABank được đánh giá là một trong 17 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng năm nay, được tổ chức Moody's xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức B1 trong 3 năm liên tiếp và đánh giá triển vọng phát triển Tích cực. Cùng với đó, uy tín thương hiệu của SeABank còn được khẳng định thông qua nhiều danh hiệu, giải thưởng danh giá của Nhà nước, Chính phủ, các bộ/ban/ngành, các tổ chức quốc tế và khách hàng. Tiêu biểu nhất là Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được lựa chọn là Thương hiệu Quốc gia năm 2020 trong lĩnh vực dịch vụ tài chính ngân hàng.

SeABank cũng khẳng định thương hiệu uy tín với quốc tế thông qua các giải thưởng nổi bật như: Top 15 Ngân hàng mạnh nhất Việt Nam và Top 500 Ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương do tạp chí uy tín The Asian Banker trao tặng; Ngân hàng có Dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam 2020; Ngân hàng số sáng tạo của năm 2020; Top 30 công ty ứng dụng công nghệ tốt nhất Châu Á 2020 do Tạp chí The Silicon Review vinh danh và; Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2020 do Tạp chí Global Economics bình chọn.

