SeABank đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp nữ chủ vươn xa trên thương trường

Sự vươn lên mạnh mẽ của doanh nghiệp nữ chủ

Những năm gần đây, phụ nữ Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong nền kinh tế thị trường, không chỉ ở các lĩnh vực truyền thống mà còn dẫn đầu trong nhiều ngành mới như: công nghệ, thương mại điện tử, logistic, dịch vụ hàng không... Tính đến năm 2024, số lượng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam chiếm hơn 20%, dự kiến tăng lên ít nhất 30% vào năm 2030.

Không chỉ tăng về số lượng, doanh nghiệp nữ chủ còn có nhiều bước tiến về quản trị, năng lực tài chính và ứng dụng công nghệ, tạo đà vươn lên trở thành “ngôi sao sáng” dẫn dắt ngành nghề, tạo việc làm và đóng góp cho nền kinh tế.

Doanh nghiệp nữ không ngừng vươn lên khẳng định vị thế trên thị trường (Ảnh: SeABank).

Nhận thấy rõ vai trò đó, Chính phủ cùng nhiều tổ chức trong và ngoài nước đã tích cực triển khai nhiều đề án, chương trình hỗ trợ, khuyến khích phụ nữ phát triển kinh doanh. Thông qua những hoạt động đào tạo, cung cấp vốn và hỗ trợ kỹ thuật, nữ doanh nhân có cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng, mở rộng quy mô, xây dựng dòng thu bền vững và hướng tới phát triển dài hạn.

Với định hướng trở thành điểm đến tin cậy của doanh nghiệp nữ chủ, SeABank tiên phong đồng hành cùng các nữ chủ qua SeAPower – câu lạc bộ độc quyền dành cho nữ doanh nhân. SeAPower hướng đến xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, mang lại giá trị tài chính và phi tài chính, đồng thời là nơi kết nối, chia sẻ tri thức và truyền cảm hứng phát triển bền vững.

Kiến tạo hệ sinh thái toàn diện, tạo bệ phóng cho doanh nghiệp nữ chủ

Thông qua SeAPower, SeABank triển khai các chính sách tài chính chuyên biệt cùng hoạt động đào tạo, kết nối và hỗ trợ chuyển đổi số. Đến cuối tháng 6/2025, khách hàng nữ chủ tăng 140% và dư nợ cho vay tăng 115%, khẳng định hiệu quả và niềm tin dành cho SeABank.

Để giải quyết vấn đề tiếp cận vốn, SeABank xây dựng chính sách tài chính - tín dụng ưu đãi chuyên biệt. Tiêu biểu, sản phẩm thấu chi không tài sản bảo đảm (TSBĐ) có hạn mức lên tới 5 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn lớn.

Khách hàng nữ chủ cũng có thể tận dụng nguồn vốn ngắn hạn từ thẻ tín dụng doanh nghiệp Visa Corporate không TSBĐ với hạn mức lên tới 200 triệu đồng, hỗ trợ xoay vòng vốn khi phát sinh nhu cầu đột xuất, quản lý chi tiêu hiệu quả với các ưu đãi hấp dẫn về thời gian miễn lãi, lãi suất…

SeABank triển khai nhiều ưu đãi chuyên biệt cho doanh nghiệp nữ chủ (Ảnh: SeABank).

Chính sách về tỷ lệ cấp tín dụng trên giá trị TSBĐ (LTV) lên tới 100% đối với TSĐB là tiền gửi và 95% với bất động sản, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp nữ chủ tiếp cận khoản vay lớn hơn, tối ưu hóa sử dụng tài sản để huy động vốn.

Các chính sách khác của SeABank như lãi suất vay doanh nghiệp ưu đãi, miễn phí tất toán trước hạn đối với các khoản vay ngắn hạn, cơ chế ưu tiên phục vụ tại toàn bộ điểm giao dịch… cũng giúp doanh nghiệp nữ chủ tiếp cận tài chính nhanh chóng và thuận lợi.

SeAPower là cầu nối để SeABank kiến tạo hệ sinh thái toàn diện, tiếp sức cho doanh nghiệp nữ chủ (Ảnh: SeABank).

Ngoài ưu đãi tài chính, SeAPower đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp nữ chủ mở rộng kết nối, nâng cao năng lực về quản trị, tài chính, công nghệ, thuế... Nhiều hoạt động kết nối cộng đồng, khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề và networking đã được tổ chức, mang lại cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp nữ chủ.

Hơn thế, SeAPower dành sự quan tâm chăm sóc đối với đời sống tinh thần của các hội viên thông qua các đặc quyền chăm sóc sức khỏe, phát triển phong cách sống cân bằng.

Tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, SeABank tổ chức chương trình đào tạo chuyên biệt về chủ đề cập nhật chính sách thuế và quy chuẩn kế toán mới. Đây là nội dung hữu ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh đang trong quá trình chuyển đổi thành doanh nghiệp, mà rất nhiều trong số đó là doanh nghiệp nữ chủ.

Chương trình giúp tăng cường sự gắn kết, thấu hiểu giữa SeABank và khách hàng, thể hiện nỗ lực toàn diện của SeABank trong việc hỗ trợ nữ chủ nâng cao năng lực, chinh phục các mục tiêu dài hạn.

Kiên định với định hướng đồng hành toàn diện cùng doanh nghiệp nữ chủ, SeABank cung cấp vốn, hỗ trợ chiến lược, hướng tới nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ.

SeABank kỳ vọng rằng, sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp nữ sẽ vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa truyền cảm hứng xã hội, khuyến khích nhiều phụ nữ khác tự tin vững bước trên hành trình kinh doanh, góp phần củng cố hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, tự tin và sáng tạo.