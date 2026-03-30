SCIC mua bất thành 2 triệu cổ phiếu FPT

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) vừa có văn bản báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại Công ty cổ phần FPT (mã chứng khoán: FPT).

Từ ngày 25/2 đến 26/3, SCIC mua vào 250.000 cổ phiếu FPT, tương ứng 12,5% tổng khối lượng đăng ký trước đó là 2 triệu cổ phiếu. Lý do không hoàn tất giao dịch được doanh nghiệp đưa ra là do biến động thị trường.

Trên thị trường, trong cùng giai đoạn, thị giá FPT giảm gần 20% xuống còn 74.200 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh bình quân khoảng 16 triệu đơn vị mỗi phiên. Cổ phiếu công nghệ này đang được quan tâm trên thị trường, khi từng là “ngôi sao” năm 2025 song đến nay đã giảm phân nửa giá trị từ đỉnh.

Sau giao dịch, SCIC nâng tỷ lệ sở hữu tại FPT từ 0% lên 0,015% vốn điều lệ và trở thành cổ đông của doanh nghiệp này.

Trước đó, SCIC từng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu FPT từ 10/12/2025 đến 8/1 năm nay nhưng không thực hiện được, cũng với lý do biến động thị trường.

Giao dịch cổ phiếu 5 năm qua (Ảnh: VNDStock).

SCIC là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Tính đến cuối năm 2025, SCIC đang nắm giữ khoảng 96,5 triệu cổ phiếu FPT, tương đương 5,67% vốn điều lệ. Đây là cổ đông lớn thứ hai sau ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT (nắm 6,89% vốn).

Hiện, bà Trần Thị Hồng Lĩnh, Thành viên Hội đồng quản trị FPT, là người đại diện phần vốn của SCIC tại doanh nghiệp. Bà Dương Thùy Dương, Thành viên Ban kiểm soát FPT, hiện là chuyên viên Ban đầu tư 3 của SCIC.