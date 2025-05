Sau vụ sữa giả, Hà Nội yêu cầu lập đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất sữa

Ngày 6/5, UBND TP Hà Nội ban hành công văn yêu cầu tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm chức năng giả.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Công Thương thành phố chủ trì một đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất, buôn bán, kinh doanh thực phẩm chức năng, sữa, sản phẩm dinh dưỡng.

Các sở ngành thành viên, Ban chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã được đôn đốc đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động lưu thông, phân phối tại các kênh bán lẻ, đại lý, sàn thương mại điện tử... kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, đặc biệt là thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm chức năng giả. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và đơn vị liên quan trong việc điều tra, xử lý các vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bên cạnh đó, Công an Thành phố được yêu cầu khẩn trương điều tra các vụ việc, vụ án đã được phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; tổ chức các chuyên án điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm chức năng giả trên địa bàn.

Một nhãn hiệu sữa bột giả do các đối tượng sản xuất (Ảnh: VTV).

Ngoài ra, chỉ đạo công an các địa phương tiếp tục nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để bỏ lọt các trường hợp vi phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm chức năng giả trên địa bàn.

Sở Y tế được giao tổng rà soát và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh buôn bán thuốc chữa bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời chủ trì một đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố kiểm tra các cơ sở sản xuất, buôn bán, kinh doanh thực phẩm chức năng, sữa, sản phẩm dinh dưỡng; phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Nội và đơn vị liên quan trong việc điều tra, xử lý các vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm chức năng giả.

Sở Y tế cần chủ trì phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát các vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe; tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

UBND các quận, huyện, thị xã được yêu cầu tổ chức đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về dược, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh, sữa, thực phẩm chức năng trên địa bàn theo phân cấp và kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Thời gian gần đây, liên tiếp nhiều vụ việc liên quan đến thuốc, thực phẩm giả bị phát hiện trên phạm vi cả nước, gây lo ngại lớn trong dư luận. Đầu tháng 4, Bộ Công an phát hiện đường dây sữa giả liên quan đến 573 nhãn hiệu sữa bột dành cho người tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non và phụ nữ mang thai... Nhiều sản phẩm có chất lượng thực tế chỉ đạt dưới 70% so với công bố.

Đến ngày 16/4, tại Thanh Hóa, cơ quan chức năng đã triệt phá một đường dây buôn bán thuốc tân dược giả quy mô lớn với tổng khối lượng lên đến 10 tấn, thu lợi bất chính khoảng gần 200 tỷ đồng...

Mới đây nhất, tại Phú Thọ, lực lượng chức năng phát hiện một kho hàng thực phẩm giả với số lượng lớn do Công ty TNHH Famimoto Việt Nam quản lý. Tang vật bị thu giữ gồm hơn 71.000 lít dầu ăn, 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh và gần 84 tấn phụ gia, cùng hơn 1,5 triệu vỏ bao bì, can nhựa.