Một năm nhiều kỷ lục của thị trường hàng hóa: Vàng bạc lập đỉnh, dầu về đáy

Giá vàng và giá bạc đang được hỗ trợ bởi nhu cầu mua vào như một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và đồng USD suy yếu gần đây.

Vàng, bạc và bạch kim đua nhau lập đỉnh

Giá bạc thế giới vừa có phiên tăng 10%, chốt phiên giao dịch 26/12 đạt gần 80 USD/ounce. Như vậy, trong vòng 1 tháng qua, giá bạc thế giới đã tăng 55%. Luỹ kế cả năm, giá bạc tăng 166%, cao hơn cả vàng.

Bạc đang dần nổi lên như một trong những kim loại quý hàng đầu, một tài sản có tính đột phá và đang thu hút sự chú ý lớn từ thị trường. Nhu cầu sử dụng bạc trong thương mại đã tăng vọt một cách ổn định trong vài năm qua, với việc kim loại này dẫn đầu trong các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, trang sức và chip AI.

Ở góc độ đầu tư, ông Steven Orrell, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc danh mục đầu tư tại Orrell Capital Management, cho biết bạc còn được gọi là "vàng của người ít vốn", đang được chú ý trong bối cảnh Fed cắt giảm lãi suất.

Cùng với bạc, giá vàng thế giới cũng tăng lên mức 4.533 USD/ounce. Trong phiên 26/12, giá có lúc xác lập kỷ lục mới tại 4.549 USD.

Hiện, vàng vẫn được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong nhóm hàng hóa toàn cầu và có thể tiếp tục được các ngân hàng Trung ương mua gom.

Ngoài ra, tình hình căng thẳng ở Venezuela, nơi Mỹ đã phong tỏa các tàu chở dầu và gia tăng áp lực lên chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, càng làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này như một tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng và bạc liên tục biến động mạnh trong thời gian gần đây (Ảnh: Goldprice).

Đồng, bạch kim và Palladium cũng tăng phi mã

Hai kim loại quý khác là bạch kim và Palladium cũng tăng mạnh trong năm nay, với mức tăng tương ứng 119% và 94%.

Tương tự bạc, giá đồng - kim loại không thể thiếu trong xe điện, smartphone và lưới điện - cũng vừa lập kỷ lục mới vượt mốc 12.000 USD/tấn và tăng hơn 34% từ đầu năm.

Nguyên nhân chính đến từ cuộc đua tích trữ tại Mỹ vì lo ngại thuế quan Trump (chính quyền đang cân nhắc áp thuế với kim loại đồng) và tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng.

Citi cho rằng tình trạng thiếu hụt đồng trong trung hạn - do nguồn cung từ các mỏ bị hạn chế - cùng với hiện tượng Mỹ tiếp tục “tích trữ” đồng nhờ cơ hội kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage) dự kiến sẽ là những yếu tố chính đẩy giá kim loại này tăng mạnh. Ngân hàng này dự báo giá đồng vào đầu năm 2026 có thể chạm mốc 13.000 USD/tấn và thậm chí lên tới 15.000 USD/tấn trong quý II/2026.

Giá dầu chạm đáy 4 năm vì dư cung

Giá dầu về đáy 4 năm do dư cung (Ảnh: EconomicTradings).

Chiều ngược lại, giá dầu thô đang về đáy 4 năm. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu thô Brent còn 60,64 USD/thùng và giá dầu thô Mỹ WTI còn 56,93 USD, mức thấp nhất 4 năm qua.

Nguyên nhân giá dầu giảm do chênh lệch cung cầu lớn. Chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạo áp lực lên triển vọng kinh tế toàn cầu nói chung và Trung Quốc (quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai) nói riêng. Chưa kể, Trung Quốc được biết đang gặp khó khăn với sự suy thoái thị trường bất động sản và chi tiêu tiêu dùng yếu.

Ở phía cung, OPEC+ - liên minh các nhà sản xuất do Ả-rập Saudi dẫn đầu - lại đang tăng sản xuất. Hệ quả, 2025 là năm dư cung dầu nghiêm trọng đầu tiên kể từ năm 2020.

Trong báo cáo thị trường dầu tháng 12, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo rằng nguồn cung dầu toàn cầu trong năm tới sẽ vượt nhu cầu khoảng 3,84 triệu thùng/ngày, mức chênh lệch đáng kể có thể tác động mạnh đến giá dầu.