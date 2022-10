Sau 2 năm hỗn loạn, vận tải toàn cầu giờ ra sao?

Theo dữ liệu logistics của Drewry, cước vận chuyển container, vốn tăng vọt lên mức kỷ lục trong thời cao điểm của đại dịch, đã nhanh chóng giảm xuống. Các chuyến hàng container trên các tuyến giữa châu Á và Mỹ cũng đã giảm mạnh.

Ông Christian Roeloffs, CEO của nền tảng Container xChange cho biết triển vọng nhu cầu suy yếu khiến các nhà bán lẻ và bán buôn thận trọng hơn và đặt hàng ít hơn.

Mặt khác, theo ông, tình trạng tắc nghẽn tại các cảng đã giảm bớt, thời gian chờ tàu ít hơn, các cảng hoạt động có công suất thấp và thời gian quay vòng container giảm dần. Điều này cuối cùng đã giảm tải cho thị trường.

Container đang chất đống tại cảng và giá container cũng đã giảm mạnh so với cao điểm đại dịch (Ảnh: Getty).

Chỉ số container thế giới tổng hợp của Drewry, một chỉ số quan trọng về giá container, hiện ở mức 3.689 USD cho mỗi container 40ft. Con số này thấp hơn 64% so với thời điểm tháng 9 năm ngoái, sau 32 tuần liên tiếp giảm. Chỉ số này thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục 10.000 USD trong thời cao điểm của đại dịch, song vẫn cao hơn 160% so với mức giá trước đại dịch là 1.420 USD.

Theo Drewry, giá cước trên các tuyến vận tải biển chính cũng đã giảm mạnh. Cụ thể giá cước tuyến Thượng Hải - Rotterdam và Thượng Hải - New York đã giảm đến 13%.

Đáng nói, giá cước giảm đi đôi với sự giảm mạnh của các chuyến hàng container. Trích dẫn dữ liệu từ Descartes Datamyne, Nomura cho biết, các chuyến hàng container từ châu Á đến Mỹ trong tháng 9, ngoại trừ mặt hàng cao su, đều giảm mạnh so với năm ngoái.

Trong một lưu ý mới đây, nhà phân tích Masaharu Hirokane của Nomura cho rằng: "Việc các chuyến hàng container giảm mạnh phần lớn cho thấy các nhà bán lẻ Mỹ đang ngừng đặt hàng và giảm hàng tồn kho do nguy cơ suy giảm kinh tế".

Tuy nhiên, ngân hàng này cho biết vẫn chưa nhận thấy doanh số bán lẻ của Mỹ giảm mạnh.

Khối lượng hàng hóa tại các cảng trên thế giới cũng sụt giảm. Khi Thượng Hải mở cửa trở lại sau đợt phong tỏa chống dịch, lưu lượng hàng hóa xếp dỡ tại cảng tăng lên nhưng vẫn không đủ bù đắp được tình trạng sụt giảm trên diện rộng tại các cảng.

Container xChange cũng cho biết, tại châu Âu, giá container và chi phí vận chuyển sụt giảm cho thấy niềm tin của người tiêu dùng đang đi xuống. "Thị trường châu Âu đang ngập tràn các container 40ft. Do đó, giá container ở khu vực này đang giảm mạnh", Container xChange cho biết.

Các công ty logistic cho rằng, xu hướng vận tải và chuỗi cung ứng trong 2 năm qua đã bị đảo ngược. Trong thời kỳ đó, tình trạng thiếu hụt container liên tục xảy ra do sự chậm trễ tại các cảng, một phần vì bị đóng cửa do dịch Covid-19, một phần do nhu cầu tăng mạnh.

Nhưng giờ đây, nhu cầu container đang giảm mạnh, do đó giá của chúng cũng đi xuống.

"Các container đang chất đống ở rất nhiều cảng xuất khẩu nhộn nhịp nhất. Các chủ hàng thậm chí đang phải cho đi container vì chúng đang bị mắc kẹt ở đó", một người quản lý của Container xChange nói.