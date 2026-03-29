Sắp hình thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 498 phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 theo định hướng phát triển thành mô hình tập đoàn.

Theo Quyết định, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ được chuyển đổi mô hình hoạt động từ nhóm công ty mẹ - công ty con hiện nay sang mô hình công ty mẹ - công ty con của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, nhằm nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.

Sau khi chuyển đổi, Công ty mẹ - Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam sẽ hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tập đoàn kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao gồm các quyền, nghĩa vụ theo Luật Đường sắt, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cũng như các hiệp định, thỏa thuận và hợp đồng đã ký kết với các bên liên quan.

Đường sắt Việt Nam (Ảnh: Saigonrailway).

Đề án đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, giá trị sản lượng và doanh thu của toàn hệ thống sau chuyển đổi tăng trưởng bình quân từ 10%/năm trở lên.

Về phương án bổ sung vốn điều lệ, quyết định nêu rõ việc xây dựng và triển khai kế hoạch tăng vốn từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài sản công hình thành từ các dự án sử dụng vốn nhà nước được tính vào phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cùng các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc bổ sung vốn nhằm bảo đảm nguồn lực tài chính thống nhất, hiệu quả để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Lộ trình chuyển đổi được xác định hoàn thành trong năm 2026. Trong đó, dự kiến trong tháng 6 sẽ ban hành Nghị định quy định cơ chế hoạt động và cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chỉ đạo Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Hội đồng thành viên Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (sau khi chuyển đổi) tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo đúng nội dung được phê duyệt.

Đồng thời, các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thẩm quyền, nhiệm vụ; chủ động rà soát, kiến nghị điều chỉnh trong trường hợp cần thiết do điều kiện khách quan, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.