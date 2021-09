Sao kê tài khoản từ thiện: In cả cân giấy có khó?

Dân trí Sao kê tài khoản ngân hàng có quy trình ra sao, việc in ấn cả cân giấy sao kê có khó khăn?

Cho đến nay, một số nghệ sĩ Việt vẫn chưa thuyết phục được công chúng về tính minh bạch của các khoản quyên góp trong làm từ thiện. Con số hàng cân giấy sao kê, từ khóa xuất hiện gần đây khiến không ít người không khỏi tò mò về quy trình, chi phí in sao kê tài khoản ngân hàng của các nhà băng ra sao?

Sao kê, có thể hiểu là bản liệt kê chi tiết lịch sử giao dịch của nguồn tiền ra hoặc vào một tài khoản tại một ngân hàng. Tài khoản có thể là của cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Đại diện một số ngân hàng khi trao đổi với phóng viên Dân trí cho biết, hầu hết ngân hàng đều có hai loại hình sao kê tài khoản là trực tiếp tại phòng giao dịch hoặc trực tuyến (online). Trong trường hợp khách hàng không thể di chuyển từ nhà đến phòng giao dịch các ngân hàng để làm thủ tục sao kê, thì có thể sao kê trực tuyến tại nhà.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh trong một chuyến đi từ thiện.

Trong dịch Covid-19, theo ngân hàng, khách ngồi ở nhà vẫn có thể sao kê được lịch sử giao dịch trong một năm. Chi phí in sao kê phụ thuộc vào quy định của từng ngân hàng, thường phổ biến 2.000-5.000 đồng/trang và có thể miễn phí toàn bộ cho khách hàng VIP.

Tại Vietcombank, ngân hàng miễn phí với in sao kê định kỳ một lần một tháng, khi in sao kê định kỳ nhiều hơn một lần một tháng sẽ thu phí 5.000 đồng/trang hoặc theo thỏa thuận, tối thiểu 20.000 đồng/lần.

Đối với in sao kê đột xuất theo yêu cầu của khách hàng, chi phí tại Vietcombank cũng là 5.000 đồng/trang. Tuy nhiên, nếu in sao kê các giao dịch phát sinh trong 12 tháng kể từ ngày yêu cầu, phí in tối thiểu là 30.000 đồng/lần; sao kê giao dịch phát sinh trên 12 tháng tối thiểu 50.000 đồng/lần.

Còn tại VietinBank và VPBank, chi phí in sao kê theo yêu cầu là 2.000 đồng/trang, tối thiểu 10.000 đồng/lần. VPBank miễn phí toàn bộ với khách hàng VIP.

Tại ACB, sao kê tài khoản trong 24 tháng 2 lần đầu được miễn phí, đến lần thứ 3 sẽ thu phí 5.000 đồng/tháng hoặc 50.000 đồng/năm...

Thủ tục lấy sao kê từ ngân hàng 1. Trường hợp đến tại quầy a. Nếu là chính chủ: Khách hàng cầm theo chứng minh thư/căn cước công dân (CMT/CCCD). Giao dịch viên xác thực nhân thân khách hàng và thực hiện sao kê theo yêu cầu. b. Nếu được ủy quyền: Khách hàng cầm theo giấy ủy quyền hợp lệ và CMT/CCCD của mình đến yêu cầu sao kê. Thủ tục làm giấy ủy quyền có hai cách: Một là chính chủ và người được ủy quyền cùng ra cơ quan chính quyền nơi có dịch vụ công chứng để thực hiện ủy quyền. Hai là chính chủ và người được ủy quyền cùng đến chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng để thực hiện thủ tục ủy quyền. Chi phí sao kê là: 2.000 đồng/trang, tối thiểu 10.000 đồng/lần 1 gram giấy A4 định lượng 70 gsm (gram trên mỗi m2, số gsm của tờ giấy càng cao thì giấy càng nặng, đồng nghĩa là tờ giấy đó càng dày - PV) sẽ nặng khoảng 2 kg tương đương 500 tờ. Như vậy, nếu in 1,9 kg sao kê thì ước khoảng 900.000 đồng - 1 triệu đồng. 2. Trường hợp không đến trực tiếp tại quầy Chính chủ sử dụng số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng, gọi lên và sẽ được hỏi những câu nhằm xác định chính chủ (gồm số CMT, ngày tháng năm sinh, các giao dịch gần nhất trên tài khoản...). Sau khi đã xác minh là chính chủ thì sẽ hỗ trợ gửi sao kê theo hai hình thức: qua email (đã đăng ký với ngân hàng) hoặc gửi chuyển phát nhanh (CPN) bản cứng về địa chỉ khách hàng đã đăng ký với ngân hàng. Chi phí sao kê nếu không đến tại quầy: - Nhận sao kê có dấu đỏ qua email: 22.000 đồng/lần không giới hạn số trang - Nhận tại địa chỉ đã đăng ký với ngân hàng từ trước: 60.000 đồng/bản đầu tiên (không giới hạn số trang), các bản tiếp theo từ 5 tờ trở lên: 10.000 đồng/bản, còn dưới 5 tờ thì miễn phí cộng với chi phí CPN theo giá bưu điện. Vậy 1 gram giấy A4 nặng bao nhiêu? Chúng ta có thể biết được 1 gram giấy A4 nặng bao nhiêu mà không cần dùng đến cân! Kích thước của tờ giấy A4 là 210 mm x 279 mm nên có diện tích là 0.21 x 0.279 = 0.05859 (m2). 1 tờ giấy định lượng 80gsm (gam/m2) sẽ có trọng lượng = 80 x 0.05859 = 4.6872 (gam). 1 gram giấy 500 tờ sẽ có trọng lượng = 4.6872 x 500 = 2,343 (gam). Vậy 1 gram giấy A4 định lượng 80gsm sẽ nặng khoảng 2,3 kg. Tương tự cách tính trên thì 1 gram giấy A4 định lượng 70gsm sẽ nặng khoảng 2 kg. Giấy Excel A4 70gsm giá 43.000 đồng/ream Giấy Excel A4 80gsm giá 50.000 đồng/ream Giấy Excel A5 70gsm giá 22.000 đồng/ream Giấy Excel A5 80gsm giá 25.000 đồng/ream Giấy Excel A3 70gsm giá 86.000 đồng/ream Giấy Excel A3 80gsm giá 100.000 đồng/ream

Nguyễn Hiền